Es oficial: el nuevo radar 4D de Indra protegerá a la flota europea de los misiles más rápidos de Rusia y China

Indra encabeza SHIMBAD, un programa europeo de I+D que busca desarrollar el primer radar naval multibanda 4D completamente europeo. La meta es que este sensor sea la pieza central de futuros buques militares y mejore la detección ante amenazas como misiles hipersónicos, drones y embarcaciones no tripuladas.

Un radar suena a pantalla y pitidos, pero en el mar la cosa va en serio. Distinguir un objetivo pequeño entre olas, costa y tráfico civil puede ser difícil, y la decisión llega en segundos. ¿Cómo separas un dron del ruido del mar cuando todo se mueve?

Qué es SHIMBAD

SHIMBAD es el acrónimo de SHIpborne MultiBand AESA Demonstrator y está financiado a través del Fondo Europeo de Defensa. El programa se centra en un demostrador tecnológico, un prototipo para probar la tecnología antes de pensar en un despliegue.

La ficha oficial fija 48 meses de trabajo y un coste total estimado de unos 42,6 millones de euros. La aportación máxima de la Unión Europea ronda los 29,4 millones, dentro de la convocatoria del EDF 2025.

El proyecto reúne a un consorcio multinacional con Indra como coordinador. En la lista pública aparecen organizaciones como Fraunhofer, Hensoldt, Leonardo, Saab u ONERA, además de otros participantes industriales y de investigación.

Multibanda y 4D

Un radar emite ondas de radio y escucha el eco que vuelve, y “multibanda” significa trabajar en varias franjas de frecuencia a la vez. Eso permite combinar señales, ganar detalle donde hace falta y seguir mejor objetivos que cambian de altura o se acercan pegados al agua.

El “4D” añade otra pista. Además de decir dónde está un objeto, el radar puede estimar cómo se mueve, y eso ayuda a anticipar su trayectoria. En amenazas rápidas, como un misil hipersónico, ese margen extra puede ser decisivo.

AESA y un único sensor

El demostrador se basará en una antena AESA, un tipo de radar que dirige el haz sin mover la antena de forma mecánica. En vez de girar, usa muchos módulos pequeños y orienta la señal de manera electrónica, lo que acelera el barrido y permite reaccionar más rápido.

SHIMBAD se apoya en una arquitectura digital y modular, pensada para integrar funciones en un solo sensor. Entre las tareas previstas están la vigilancia aérea y de superficie, el seguimiento de amenazas, el apoyo al control de tiro y la guía de misiles propios.

Indra resume esta ambición con una frase atribuida a María del Mar Pomares, responsable de Desarrollo de Negocio Naval en Cooperaciones UE y OTAN en la compañía. “Estamos desarrollando la arquitectura de lo que será el sensor central de los buques militares europeos del futuro”, afirma.

Costa, clutter y saturación

Cerca del litoral, el fondo se llena de ecos de olas, edificios, embarcaciones pequeñas o relieves, y ese “clutter” puede esconder un dron o una lancha rápida. El proyecto busca mejorar la discriminación de objetivos pequeños y a baja cota en esos entornos.

También se prevé guiar varios misiles de forma simultánea, algo relevante en ataques de saturación. En términos simples, se trata de no perder el hilo cuando aparecen muchas amenazas a la vez y hay que responder sin desorden.

Operar en red

La intención es que el radar funcione integrado en redes de combate colaborativas, donde distintas plataformas comparten datos en tiempo real. En defensa se habla de interoperabilidad, que básicamente significa que sistemas de distintos países puedan “hablar” entre sí sin fricciones, incluida la OTAN.

El programa cuenta con el apoyo de la Armada Española para alinear requisitos operativos futuros. Es una forma de evitar que el proyecto se quede en una demostración bonita y termine respondiendo a necesidades reales a bordo.

Indra en el EDF

Indra afirma que participa en 15 proyectos seleccionados del Fondo Europeo de Defensa en esta edición y que el conjunto suma una financiación agregada de 799 millones de euros, con SHIMBAD y ECC2 como iniciativas lideradas por la compañía. ECC2 se centra en ciberdefensa y en mejorar capacidades de mando y control.

En la misma ronda, la Comisión Europea publicó una ficha de EPIIC2, un proyecto sobre tecnologías de cabina para cazas, y en su consorcio figura Indra Sistemas junto a socios como Thales, Airbus y Dassault Aviation. Es una pista de por dónde va la inversión, sensores y software para varios dominios a la vez.

Qué viene ahora

El paso inmediato es el trabajo de ingeniería y pruebas para llegar al demostrador. Ese prototipo debería permitir evaluar rendimiento, integración con otros sistemas y resistencia a interferencias en un entorno operativo antes de cualquier decisión de despliegue.

La Comisión Europea ha señalado que, tras seleccionar los proyectos del EDF 2025, el siguiente paso es preparar los acuerdos de subvención con los consorcios con la intención de firmarlos antes de que termine el año. SHIMBAD tiene por delante cuatro años de desarrollo y validación.

La nota de prensa principal se ha publicado en Indra.