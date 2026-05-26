Japón y Terra Drone apuntan a un interceptor para derribar drones Shahed, y el mensaje es claro: la defensa antidrón ya no es excepción, es una capa permanente

El cielo de Ucrania se ha convertido en una prueba diaria para la defensa aérea moderna. Rusia lanza drones Shahed en oleadas, y cada aparato barato obliga al defensor a decidir si gasta un misil carísimo o deja pasar una amenaza capaz de golpear ciudades, fábricas o subestaciones eléctricas.

En ese hueco entra Terra A1, un interceptor creado por la japonesa Terra Drone junto a la ucraniana Amazing Drones. La idea es simple de contar, aunque difícil de ejecutar en combate real. Usar un dron rápido y mucho más barato para cazar otro dron antes de que llegue a su objetivo.

Un cazadrones de choque

El Terra A1 es un dron interceptor, es decir, un aparato sin piloto diseñado para alcanzar y neutralizar otro dron en pleno vuelo. Terra Drone afirma que puede volar a 300 kilómetros por hora, cubrir 32 kilómetros y mantenerse unos 15 minutos en el aire, con propulsión eléctrica y baja firma acústica y térmica.

No es un misil de lujo ni un sistema enorme instalado en una base. Es más bien una herramienta de respuesta rápida, pensada para salir, localizar una amenaza y cerrarle el paso. En la práctica, eso significa intentar bajar el coste de cada defensa sin dejar que el atacante marque el ritmo.

Qué es un Shahed

Un Shahed es una munición merodeadora, un dron que vuela hacia una zona y explota al impactar. Para entenderlo sin jerga, imagina un pequeño avión sin piloto, fabricado para recorrer largas distancias y atacar un objetivo concreto.

Estos aparatos fueron diseñados originalmente en Irán y Rusia los usa de forma masiva contra Ucrania, donde ya se han convertido en una de las amenazas más repetidas. Según datos recogidos por analistas del Center for Strategic and International Studies, cada Shahed puede costar entre 20.000 y 50.000 dólares, mientras que muchos interceptores tradicionales cuestan cientos de miles o incluso millones.

La guerra del coste

La clave del Terra A1 no está solo en su velocidad. Está en el precio. Terra Drone sitúa el coste operativo del interceptor en torno a 400.000 yenes, una cifra que equivale aproximadamente a 2.500 dólares, frente a amenazas que pueden costar bastante más.

Ahí está el cambio de lógica. Un misil Patriot puede rondar los 4 millones de dólares, mientras que un Shahed puede costar desde unos 20.000 dólares, según estimaciones citadas en abril de 2026. «Todo el mundo empezó a hacer las cuentas. Simplemente no tiene sentido económico», dijo Toru Tokushige, director ejecutivo de Terra Drone.

Ucrania como banco de pruebas

Para Terra Drone, Ucrania no es solo un mercado. Es el lugar donde los drones se prueban bajo presión real, con interferencias, cambios de táctica y noches enteras de alerta. Amazing Drones aporta esa experiencia de campo, mientras la compañía japonesa suma inversión, control de calidad y capacidad de producción.

Maksym Klymenko, director ejecutivo de Amazing Drones, lo resumió así en el anuncio oficial de la alianza. «Lo que comenzó como una iniciativa voluntaria de ingenieros y soldados se ha convertido en un centro de fabricación». Es una frase sencilla, pero explica bien cómo la guerra ha acelerado una industria que antes tardaba años en mover una pieza.

Japón cambia de paso

El movimiento llega en un momento sensible para Tokio. El 21 de abril de 2026, el Gobierno japonés revisó sus «Tres Principios» sobre transferencia de equipos y tecnología de defensa, según el portal oficial Defense Equipment Transfer Partnership, gestionado por la agencia de adquisiciones del Ministerio de Defensa de Japón.

Eso no convierte automáticamente a Japón en un exportador sin límites. Las ventas siguen sujetas a controles, y el contexto de cada país importa. Pero la señal es clara. Japón quiere que su industria de defensa deje de mirar solo al mercado interno y empiece a competir en un mundo donde los drones baratos ya están cambiando las reglas.

Más capas, no magia

Terra Drone también ha invertido en WinnyLab, otra empresa ucraniana, para desarrollar el Terra A2, un interceptor de ala fija con más alcance y más tiempo de vuelo. La empresa lo presenta como una segunda capa, capaz de patrullar zonas más amplias antes de que el Terra A1 actúe cerca del objetivo.

Aun así, nadie debería leer esto como una solución mágica. La niebla, la guerra electrónica, los cambios de velocidad y las versiones con motor a reacción complican cada intercepción. Ucrania ya ha tenido que mejorar sus drones interceptores hasta los 300 kilómetros por hora porque algunos Shahed se hicieron más rápidos, y una parte de los modelos más recientes puede alcanzar velocidades todavía mayores.

La nota de prensa oficial se ha publicado en Terra Drone.



