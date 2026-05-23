La Marina de EE. UU. acelera la entrega de un submarino nuclear, y la pieza clave ya no es solo el casco: es la capacidad industrial para ponerlo en el agua a tiempo

El primer submarino de la nueva clase Columbia, el futuro District of Columbia, vuelve a estar en el centro del calendario naval de Estados Unidos. General Dynamics asegura ahora que el buque está «en camino» para entregarse a finales de 2028, después de varios problemas de fabricación que movieron la fecha inicial.

No es un submarino cualquiera. La Marina de Estados Unidos lo presenta como el relevo de la clase Ohio y como una pieza clave para mantener su disuasión nuclear desde el mar, esa capacidad de estar escondido bajo el agua y responder si el país recibe un ataque nuclear. En la práctica, es una especie de seguro estratégico, enorme, carísimo y difícil de construir.

Un relevo gigante

La clase Columbia tendrá un desplazamiento cercano a las 21.000 toneladas y unos 171 metros de largo. Según la ficha oficial de la Marina, el diseño incluye propulsión eléctrica, 16 tubos para misiles Trident II D5 y torpedos MK48.

El astillero principal de diseño es General Dynamics Electric Boat, una de las piezas industriales más importantes del programa. La construcción del District of Columbia no va sola, porque el plan completo prevé 12 submarinos de esta clase para sustituir de forma gradual a los Ohio.

Por qué llega tarde

La entrega del primer Columbia estaba prevista antes, pero el programa se encontró con retrasos en materiales, piezas críticas y ensamblaje. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, conocida como GAO, avisó en 2024 de que el primer submarino podía entregarse entre 12 y 16 meses más tarde de lo planeado, con una ventana situada entre octubre de 2028 y febrero de 2029.

Ese dato importa porque no hablamos de montar una máquina normal. Cada sección del submarino debe encajar como un puzle de precisión, con normas de seguridad muy estrictas y proveedores especializados. Si falta una pieza, todo se ralentiza.

Señales de mejora

General Dynamics sostiene que el ritmo ha mejorado en los últimos meses. Danny Deep, presidente de la compañía, dijo en una llamada de resultados que el District of Columbia está «en camino para entregar ese primer barco a finales de 2028» y vinculó ese avance a una mejor llegada de módulos y materiales.

También hay pequeños hitos menos vistosos, pero necesarios. En abril de 2025, el Naval Foundry and Propeller Center entregó el último gran componente del propulsor del District of Columbia a General Dynamics Electric Boat, un paso relevante porque ese sistema forma parte de cómo se mueve el submarino bajo el agua.

Qué es la disuasión nuclear

Un submarino de misiles balísticos es un buque pensado para patrullar oculto durante mucho tiempo. Su función no es aparecer en un puerto para impresionar, sino lo contrario, desaparecer en el océano y ser muy difícil de localizar.

Ese concepto se llama disuasión. La idea es que un rival no se atreva a lanzar un ataque nuclear porque sabe que habría respuesta incluso si bases terrestres o aviones fueran destruidos. Por eso la Marina habla de la pata marítima de la tríada nuclear, junto a misiles en tierra y bombarderos.

El calendario aprieta

La Marina dice que la clase Columbia debe estar lista para patrullar no más tarde de octubre de 2030. Ahí está el verdadero reloj. Entregar el submarino en 2028 no basta, porque después llegan pruebas, ajustes, formación de la tripulación y certificaciones.

El segundo submarino, el futuro USS Wisconsin, ya está en construcción y su quilla fue autenticada en agosto de 2025 en las instalaciones de General Dynamics Electric Boat en Rhode Island. La Marina recordó entonces que estos submarinos reemplazarán a los Ohio y que están diseñados para servir como plataforma sigilosa de misiles balísticos.

Mucho dinero en juego

La solicitud presupuestaria del año fiscal 2027 incluye una fuerte inyección para el programa. El resumen presupuestario federal recoge unos 16.200 millones de dólares para submarinos Columbia y la base industrial submarina, incluyendo la compra del cuarto buque, financiación adicional para el tercero y dinero adelantado para unidades futuras.

Dicho en sencillo, Estados Unidos no solo paga un submarino. También paga astilleros, trabajadores, proveedores, piezas futuras y margen para que la cadena no se pare. Es como preparar una cocina industrial antes de servir doce platos seguidos.

Los riesgos siguen ahí

Aunque el tono reciente es más positivo, el programa no está libre de problemas. La GAO advirtió de que los retos de diseño, producción y proveedores seguían pesando sobre costes y calendario, y recomendó mejorar la información usada para medir riesgos e inversiones en la red industrial.

Por eso 2028 funciona más como una meta realista que como una garantía cerrada. Si los proveedores cumplen y la mano de obra cualificada aumenta, el District of Columbia puede llegar a tiempo para la siguiente fase. Si no, el margen hasta 2030 se estrecha. Y en defensa estratégica, los márgenes pequeños pesan mucho.

El comunicado oficial sobre la solicitud presupuestaria ha sido publicado por el Departamento de la Marina de Estados Unidos.



