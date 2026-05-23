Harvard desarrolla una técnica de impresión 3D para músculos artificiales programables, un avance que acerca robótica blanda y prótesis a movimientos más naturales

Por Adrian Villellas
Publicado el: 23 de mayo de 2026 a las 12:46
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Pinza robótica blanda con músculos artificiales impresos en 3D desarrollados por investigadores de Harvard.

Un grupo de investigadores de Harvard ha creado una nueva técnica de impresión 3D para fabricar músculos artificiales blandos y programables. No son músculos como los del cuerpo, claro, pero sí materiales capaces de moverse de forma parecida cuando reciben un estímulo sencillo como el calor.

La idea viene de la naturaleza. Las enredaderas se enrollan, las trompas de los elefantes se doblan con fuerza y precisión, y muchas fibras biológicas cambian de forma sin necesidad de motores. El equipo del laboratorio de Jennifer Lewis, en la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas John A. Paulson de Harvard, ha llevado ese principio a filamentos sintéticos que pueden doblarse, girar, abrirse o contraerse según cómo se hayan impreso.

Músculos impresos en 3D

El trabajo fue liderado por Mustafa Abdelrahman, investigador posdoctoral, junto con Jackson Wilt, Yeonsu Jung, Rodrigo Telles, Gurminder K. Paink, Natalie M. Larson, Joanna Aizenberg, L. Mahadevan y Jennifer A. Lewis. La investigación combina ciencia de materiales, mecánica y robótica blanda, un campo que diseña máquinas flexibles en lugar de robots rígidos de metal.

La técnica se llama impresión 3D rotacional multimaterial. Dicho en sencillo, una boquilla gira mientras imprime y coloca dos materiales distintos dentro de un mismo filamento. Esa colocación no es aleatoria, sino que funciona como una receta escrita dentro del material desde el primer momento.

La clave es la espiral

El primer material es activo. Se trata de un elastómero de cristal líquido, un polímero blando que puede contraerse cuando se calienta. El segundo es pasivo, otro elastómero flexible que mantiene su forma y actúa como una especie de guía mecánica.

¿La gracia del sistema? La boquilla giratoria coloca ambos materiales siguiendo una estructura helicoidal, parecida a una espiral. Cuando el material activo se contrae y el pasivo no, aparece una tensión interna. Como pasa al tirar de un lado de una goma y dejar el otro quieto, el conjunto se curva, se retuerce o se enrolla.

Calor para moverse

En la impresión 3D convencional, el movimiento final suele depender de capas, montajes o piezas añadidas después. Aquí, en cambio, la respuesta queda programada durante la fabricación. La velocidad de giro de la boquilla cambia la arquitectura interna y, por tanto, también cambia la forma que adoptará el filamento al calentarse.

El estudio describe filamentos que pueden controlar la curvatura y la torsión en distintas zonas de su recorrido. En cristiano, eso significa que una fibra puede comportarse de una manera en un tramo y de otra en el siguiente. No hace falta imaginar un gran robot futurista. Puede empezar con un hilo diminuto que se mueve como si tuviera memoria propia.

Robots blandos

El equipo de Harvard no se quedó en una fibra aislada. Usó esos filamentos como piezas básicas para crear estructuras más complejas, incluidas redes planas que cambian de forma con la temperatura. Algunas se abren para dejar pasar partículas y luego se cierran al enfriarse, como un filtro activo.

También fabricaron pinzas blandas capaces de sujetar varios objetos. Si el material activo está colocado en la parte exterior de una curva, la estructura tiende a abrirse al calentarse. Si está en el interior, se contrae y agarra. En la práctica, eso permitiría diseñar manos robóticas más suaves, útiles para manipular objetos delicados sin aplastarlos.

Más pequeño y útil

Uno de los pasos importantes está en la miniaturización. Con boquillas personalizadas y tintas ajustadas para este sistema, los investigadores ya han logrado imprimir filamentos de alrededor de una décima de milímetro. Es una escala muy pequeña, cercana a la de fibras finas que podrían integrarse en dispositivos compactos.

Jackson Wilt señaló que, a futuro, podrían diseñarse boquillas más complejas que mezclen estos materiales con otros elementos. Citó, por ejemplo, canales de metal líquido para añadir nuevas funciones. Suena técnico, pero la idea es bastante directa. Hacer que el músculo artificial no solo se mueva, sino que también transporte señales, calor o fluidos.

Por qué importa

Los músculos artificiales llevan años prometiendo robots más seguros y adaptables, pero fabricar materiales que se muevan de forma precisa sigue siendo difícil. Muchos sistemas necesitan cables, cámaras de aire, motores externos o procesos de fabricación bastante pesados. Este método intenta simplificar parte del camino.

Eso no significa que vaya a llegar mañana a hospitales o fábricas. Los elastómeros de cristal líquido todavía están dando sus primeros pasos fuera del laboratorio, y falta probar durabilidad, velocidad de respuesta, control térmico y escalado. Pero el avance sí apunta a una dirección clara. Materiales que no solo tienen forma, sino comportamiento.

Lo que viene

Las aplicaciones posibles incluyen pinzas robóticas reconfigurables, filtros que cambian su porosidad con la temperatura, válvulas blandas y quizá dispositivos biomédicos donde una estructura flexible deba adaptarse al entorno. Al final del día, lo que intenta hacer esta tecnología es reducir la distancia entre una fibra impresa y una máquina funcional.

El trabajo también contó con colaboración en medidas de dispersión de rayos X realizadas en el Brookhaven National Laboratory, usadas para estudiar cómo se alinean las moléculas dentro del material. Ese detalle importa porque el movimiento no sale de la nada. Nace de una arquitectura interna que los investigadores pueden medir, ajustar y volver a imprimir.

El estudio principal se ha publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.


Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

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