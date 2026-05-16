El nuevo plan de China que pone nerviosa a la NASA: una fábrica orbital para producir lo que la Tierra no puede

China ha probado en tierra una pieza clave para algo que hasta hace poco sonaba a ciencia ficción cercana. Un equipo de la Academia China de Ciencias ha completado ensayos de un módulo inflable y reconfigurable pensado para fabricar en órbita, con una estructura que viajaría plegada en un cohete y se abriría después en el espacio.

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No es todavía una fábrica funcionando sobre nuestras cabezas. Pero sí es un paso técnico importante para convertir la órbita terrestre en un lugar donde producir materiales avanzados, biofármacos y piezas mediante impresión en tres dimensiones. ¿La idea de fondo? Aprovechar la microgravedad para hacer cosas que en la Tierra salen peor, o directamente no salen igual.

Una fábrica plegable

El módulo se ha descrito como una estructura cilíndrica de más de dos metros de diámetro cuando está desplegada. Su gracia está en que no ocupa ese volumen durante el lanzamiento, porque sale comprimido y luego se infla como una tienda de campaña espacial, aunque bastante más sofisticada.

El proyecto está liderado por Yang Yiqiang, del Instituto de Mecánica de la Academia China de Ciencias. En los ensayos también participaron el Instituto de Química Aplicada de Changchun, el Instituto de Automatización de Shenyang y el Instituto de Física Técnica de Shanghái.

Las pruebas comprobaron tres cosas básicas para no acabar con un laboratorio inútil en órbita. Que el módulo selle bien, que pueda desplegarse con control y que el interior sea lo bastante estable para trabajos de precisión.

La microgravedad manda

La microgravedad no significa que la gravedad desaparezca. Significa que sus efectos se notan mucho menos, como ocurre dentro de una estación espacial en órbita. En esas condiciones, los líquidos no se comportan igual, las partículas no caen al fondo tan rápido y los cristales pueden crecer de forma más ordenada.

Eso importa mucho en farmacia y materiales. La NASA lleva años estudiando la producción en el espacio y señala aplicaciones en cristales, semiconductores, vidrio especializado, fibras ópticas, tejidos biológicos y posibles terapias.

En la práctica, fabricar en microgravedad puede ayudar a obtener muestras más limpias o más uniformes. No es magia. Es física aplicada a procesos que en la Tierra siempre están condicionados por el peso, las corrientes internas de los líquidos y la sedimentación.

China busca escala

El salto que plantea China no consiste solo en hacer otro experimento pequeño. La intención es acercarse a una plataforma donde se puedan repetir procesos industriales con más espacio y más control. Al final del día, una fábrica necesita volumen, estabilidad y una logística razonable.

Yang Yiqiang lo resumió con una frase clara. «Esta tecnología empujará la fabricación espacial desde la prueba de concepto hacia la realidad de ingeniería», dijo el investigador. Ese matiz cuenta, porque una prueba de laboratorio puede demostrar una idea, pero una realidad de ingeniería debe sobrevivir al vacío, al calor, al frío y a meses de uso.

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El comunicado no fija una fecha de lanzamiento ni confirma que el módulo vaya a acoplarse de inmediato a Tiangong. Por eso conviene leerlo con calma. Es una pieza prometedora, sí, pero todavía no una línea de producción orbital lista para trabajar.

Otros ya lo intentan

China no está sola en esta carrera. Varda Space Industries, en Estados Unidos, trabaja con cápsulas capaces de procesar materiales en órbita y traerlos de vuelta a la Tierra. Su nave W-Series está diseñada precisamente para fabricar en microgravedad y completar el viaje de regreso con la carga.

La parte farmacéutica ya tiene ejemplos concretos. Un trabajo de Varda firmado por Haley C. Bauser, Adrian Radocea y otros investigadores informó de la recuperación de una forma del fármaco ritonavir generada en órbita y devuelta a la Tierra para su análisis.

También hay empresas que miran más lejos. AstroForge lanzó en 2025 la misión Odin para tomar imágenes de un asteroide cercano y avanzar en su plan de minería espacial. Es otra vía, menos centrada en fabricar dentro de una estación y más en buscar recursos fuera de la Tierra.

Lo difícil empieza ahora

Un módulo inflable tiene ventajas evidentes. Cabe mejor en un cohete, puede ofrecer más volumen y permitiría montar espacios más grandes sin lanzar estructuras rígidas enormes. Como meter una habitación dentro de una mochila.

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Pero el espacio no perdona. La estructura tendrá que resistir radiación, pequeños impactos de micrometeoritos, cambios extremos de temperatura y vibraciones. Además, una fábrica orbital necesita energía, mantenimiento, control de calidad y una forma clara de enviar productos a la Tierra si están pensados para usarse aquí.

Por eso el proyecto marca una dirección más que una llegada. Si funciona, la fabricación en el espacio podría pasar de experimento llamativo a sector económico real. Si no, quedará como otra tecnología interesante que chocó con la parte menos vistosa de la exploración espacial.

El comunicado oficial se ha publicado en el Instituto de Mecánica de la Academia China de Ciencias.



