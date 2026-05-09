Adiós a los mostradores de información: el aeropuerto de Miami estrena un asistente holográfico con IA

Perderse en un aeropuerto grande es más fácil de lo que parece. Pasillos que se parecen entre sí, puertas que cambian y la sensación de que vas tarde aunque todavía tengas margen. En Miami han decidido atacar justo ese momento de confusión.

El Condado de Miami-Dade presentó en eMerge Americas 2026, celebrado en el Miami Beach Convention Center, un sistema de asistencia al pasajero que combina inteligencia artificial y hologramas. Según el condado, MIA es el primer aeropuerto en desplegar a gran escala un chatbot holográfico con IA que da ayuda en tiempo real basada en la ubicación, desarrollado con Mappedin, Satisfi Labs y Hypervsn, mientras PortMiami enseñaba robots de limpieza y herramientas de IA para analizar el tráfico. La alcaldesa Daniella Levine Cava lo resumió con una frase que marca el tono del proyecto, «así es como se ve el futuro y se está construyendo aquí mismo, en Miami-Dade».

Un holograma que responde en 3D

El sistema ya se ha instalado en varios puntos de entrada del aeropuerto y uno de ellos aparece junto a un control de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte de EE. UU., la TSA, conocido como checkpoint 4. La promesa es guiar al pasajero desde la acera hasta su puerta, con indicaciones que cambian según dónde estés en ese momento.

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En la práctica, el holograma funciona como un mostrador de información que no se mueve de su sitio y no se cansa. Puedes preguntar por tu puerta de embarque, por un servicio básico o por la ruta más directa, igual que cuando le pides a alguien «dime por dónde tiro». En hora punta, cada minuto cuenta.

Dentro del aeropuerto, como un GPS

La palabra que repiten los desarrolladores es geo-aware, que se puede traducir como «consciente de tu ubicación». La idea se parece a un GPS, pero sin satélites, porque dentro de una terminal el móvil no siempre lo tiene fácil. Aquí entran los mapas interiores y los datos del propio aeropuerto, que permiten dar instrucciones más precisas que un simple cartel.

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Mappedin, una de las empresas del proyecto, presenta esto como un salto de los mapas estáticos a un sistema que entiende el espacio y responde con contexto. Yuval Kossovsky, responsable de transporte en la compañía, lo explica así, «los aeropuertos se han convertido en ecosistemas complejos y la inteligencia geográfica es una nueva capa de infraestructura digital».

Un gigante con 55,9 millones de pasajeros

Que MIA pruebe este tipo de ayuda no es casualidad. En 2024 manejó 55,9 millones de pasajeros y quedó en el puesto 10 de Estados Unidos por volumen total, según un informe de rankings del Miami-Dade Aviation Department. Con ese tráfico, cualquier mejora que quite unos minutos de dudas se multiplica muy rápido.

Pero el reto no es solo digital. El aeropuerto está inmerso en un plan de modernización valorado en 9.000 millones de dólares, con obras e inversiones que buscan actualizar terminales, accesos y equipos como ascensores, escaleras mecánicas y pasillos rodantes. Al final del día, la tecnología vistosa compite con lo básico, y MIA necesita que ambas cosas avancen a la vez.

Biometría y otros cambios en el control de seguridad

El holograma llega en un momento en el que los aeropuertos están probando más automatización en los controles. La TSA anunció en febrero de 2026 la llegada de TSA PreCheck Touchless ID a MIA, una verificación facial opcional para miembros de PreCheck que busca acelerar el paso por el control sin enseñar físicamente el carné en cada caso.

En paralelo, el propio aeropuerto informó a principios de 2026 del despliegue piloto de eGates con CLEAR, unas puertas automatizadas que verifican la identidad con biometría para ciertos viajeros y luego los envían al control físico. Son piezas distintas, pero apuntan a la misma meta, que la parte más repetitiva del proceso sea más rápida y más fluida.

¿Y los hologramas sirven para algo más que llamar la atención? La pista está en experiencias previas, como el caso que Hypervsn describe en Keflavík, en Islandia, donde usaron hologramas 3D para recordar a los pasajeros qué sacar del equipaje antes del escáner y así reducir revisiones manuales y esperas. Si MIA logra algo parecido, el efecto no sería solo visual, también sería tiempo ganado.

La nota de prensa oficial se ha publicado en el Condado de Miami-Dade.