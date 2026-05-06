El nuevo submarino nuclear de la US Navy entra en servicio y cambia el equilibrio militar en el Pacífico

Por Techy44
Publicado el: 6 de mayo de 2026 a las 18:41
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USS Idaho SSN 799 submarino nuclear de la US Navy durante su puesta en servicio en Connecticut.

La Marina de Estados Unidos puso en servicio el USS Idaho (SSN 799) el 25 de abril de 2026 en la Base Naval de Submarinos de New London, en Groton, Connecticut. Con ese acto, el barco entra oficialmente en la flota activa y pasa a operar con su dotación y su cadena de mando.

La noticia llega pocas semanas después del USS Massachusetts, comisionado el 28 de marzo de 2026 en Boston. ¿Por qué tanta atención al Bloque IV de la clase Virginia? Porque busca pasar más tiempo en el mar y menos tiempo en grandes mantenimientos, para sumar más despliegues a lo largo de la vida del submarino.

De «future» a USS

Antes de ser USS, el Idaho fue el “future USS Idaho”, el nombre que se usa mientras el submarino todavía está en pruebas y certificaciones. La Marina aceptó su entrega el 15 de diciembre de 2025 desde General Dynamics Electric Boat, y entonces empezó la recta final de ensayos con la tripulación. En ese comunicado, el capitán Mike Hollenbach dijo que el barco representa “el trabajo duro y la tenacidad” de astilleros, socios industriales y personal naval.

La ceremonia de puesta en servicio incluyó el momento clásico en el que la madrina del buque da la orden de “man our ship and bring her to life”. Esa frase la pronunció Teresa Stackley, y el comandante Chad J. Guillerault la acompañó con una idea más personal cuando habló de una “herencia” que vuelve a ponerse en marcha. La Marina señala además que el Idaho es el submarino número 26 de la clase Virginia y el octavo del Bloque IV, construido bajo el acuerdo de cooperación entre General Dynamics Electric Boat y HII Newport News Shipbuilding.

Tras el acto, el USS Idaho pasa a operar bajo el Submarine Squadron 4, con base en New London. Su misión, en palabras de la propia Armada, es mantener submarinos de ataque listos para operaciones exigentes en cualquier parte del mundo.

Qué es un SSN

SSN significa submarino nuclear de ataque, es decir, un submarino que usa un reactor para moverse y que se diseña para misiones “de primera línea”. No es lo mismo que un submarino estratégico, su trabajo típico es moverse con discreción, recoger información y estar listo para atacar o escoltar cuando se le pide.

En una ficha oficial de Naval Sea Systems Command, la Marina describe estos submarinos como plataformas para perseguir submarinos y buques, lanzar misiles Tomahawk, apoyar a fuerzas especiales y hacer misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. En el caso de la clase Virginia, ese documento resume cambios como los mástiles con cámaras que sustituyen al periscopio clásico y la evolución de su armamento, desde tubos de lanzamiento vertical en los primeros barcos a tubos de carga mayores en los siguientes, en la práctica, más espacio para misiles. También menciona el Virginia Payload Module del Bloque V para añadir capacidad, y los torpedos Mk 48 que salen por cuatro tubos lanzatorpedos.

Si suena abstracto, piénsalo así, es una herramienta que combina “ojos y oídos” con un golpe de precisión. No es un arma para un solo truco. Y, como en cualquier tecnología compleja, la diferencia suele estar en los detalles que no se ven.

Bloque IV

El Bloque IV no es un rediseño radical por fuera. Es, sobre todo, una manera de ajustar el submarino para que pase más tiempo operativo y menos tiempo inmovilizado en astillero, algo que se nota cuando el calendario aprieta.

En la práctica, más disponibilidad significa menos huecos cuando aparece una misión inesperada. También significa que la tripulación acumula más experiencia real y que el sistema se “prueba” en el mundo, no solo en documentos.

Sigilo y sensores

Cuando la Marina habla de sigilo, no se refiere a invisibilidad mágica. Habla de reducir ruido y ser difícil de detectar, en un océano donde cada hélice, cada ola y cada motor añaden ruido de fondo.

Por eso los sensores importan tanto como el acero. Un submarino de ataque vive de escuchar y de entender qué está pasando alrededor antes de que sea tarde, incluso en aguas costeras donde todo se mezcla.

Producción y lo que viene

Un informe del Congressional Research Service del 26 de enero de 2026 advierte que, aunque la Marina ha comprado submarinos Virginia a un ritmo de dos al año durante periodos largos, la producción real ha estado por debajo y desde 2022 ronda poco más de uno al año. El mismo documento describe un atasco de barcos comprados pero aún no construidos y un aumento de submarinos en mantenimiento o esperando mantenimiento, lo que reduce cuántos están listos a la vez, incluso si el número total parece alto.

Por eso, la entrada en servicio del USS Idaho es un hito importante, pero no resuelve por sí sola el cuello de botella industrial. Ahora empieza lo menos visible, entrenar, certificar, desplegar y mantener el barco operativo durante años.

El comunicado oficial se ha publicado en el sitio web de la Marina de Estados Unidos.

Techy44

Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

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