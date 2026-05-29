Apple pagará 250 millones para cerrar una demanda por publicidad engañosa de su IA, un recordatorio de que vender promesas tecnológicas también tiene factura legal

Apple ha aceptado pagar 250 millones de dólares para cerrar una demanda colectiva en Estados Unidos por la publicidad de Apple Intelligence, su sistema de inteligencia artificial para el iPhone. Los demandantes sostienen que la compañía creó una impresión demasiado optimista sobre una Siri más avanzada que todavía no estaba lista, mientras Apple niega haber actuado mal.

El acuerdo

La demanda colectiva, una acción legal que junta reclamaciones parecidas de muchos consumidores, se tramita en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California. El caso tiene como demandante principal a Peter Landsheft y será revisado por la jueza Noël Wise, con una audiencia de aprobación preliminar fijada para el 17 de junio de 2026.

En la práctica, el acuerdo intenta evitar un juicio largo sobre si Apple vendió una promesa de IA antes de tiempo. No equivale a una condena ni a una admisión de culpa. Es, más bien, una forma de cerrar el conflicto pagando a una parte de los usuarios afectados.

Qué usuarios entran

El acuerdo cubriría a personas de Estados Unidos que compraron un iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025. También tendrían que confirmar que esperaban recibir ciertas funciones de Siri con Apple Intelligence y no las recibieron.

Ese último punto es importante. No basta con haber comprado un iPhone compatible, sino que la reclamación gira alrededor de una expectativa concreta creada por la publicidad. Como cuando te compras unas zapatillas por una función estrella y, al abrir la caja, esa función sigue «en camino».

La promesa de Siri

Apple presentó Apple Intelligence en la WWDC de 2024 como un sistema que combina modelos generativos con contexto personal. Dicho sin jerga, la idea era que el móvil entendiera mejor lo que escribes, ves o necesitas, y pudiera ayudarte con tareas más complejas dentro de tus apps. Tim Cook lo presentó con una frase ambiciosa, «un nuevo capítulo en la innovación de Apple».

La parte más llamativa era Siri. La promesa no era solo que el asistente respondiera con una voz más natural, sino que recordara contexto, entendiera lo que había en pantalla y actuara entre aplicaciones. Eso suena pequeño hasta que imaginas pedirle al móvil que encuentre un dato en un correo, lo conecte con tu calendario y haga algo útil sin que tú tengas que ir app por app.

El aviso publicitario

El conflicto se agravó porque algunas comunicaciones daban a entender, según organismos de control publicitario, que ciertas funciones ya estaban disponibles. En abril de 2025, la National Advertising Division de BBB National Programs recomendó a Apple modificar o retirar afirmaciones sobre la disponibilidad de funciones de Apple Intelligence, incluidas capacidades nuevas de Siri.

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Ese matiz es la clave del caso. En tecnología, «llegará pronto» y «ya está disponible» no significan lo mismo, aunque a veces se parezcan demasiado en una pantalla de marketing. Para un comprador, la diferencia puede ser el motivo por el que cambia de móvil.

Lo que dice Apple

Apple sostiene que ha ido lanzando muchas funciones de Apple Intelligence desde 2024. Entre ellas están Image Playground, Genmoji, mejoras en Writing Tools, integración con ChatGPT y visual intelligence, que llegaron en distintas actualizaciones de software.

El caso no va solo de un anuncio brillante. Va de una pregunta muy de andar por casa, si compras un móvil porque promete una IA nueva, ¿qué pasa si esa función llega tarde o no llega como esperabas? Los compradores elegibles podrían recibir entre 25 y 95 dólares por dispositivo, según el número final de reclamaciones.

La compañía también ha ampliado Apple Intelligence con nuevas capacidades como Live Translation y mejoras de visual intelligence. Pero el problema del acuerdo no es si Apple Intelligence existe o no existe. La discusión es más concreta, si la Siri más personal que se mostró y se promocionó llegó en los plazos y con el alcance que muchos usuarios creyeron entender.

Por qué importa

La IA se ha convertido en el nuevo gancho de los móviles de gama alta. Antes se vendían cámaras, pantallas o baterías. Ahora también se venden asistentes capaces de entenderte mejor, resumir textos y actuar casi como un ayudante digital.

Por eso este acuerdo puede tener efecto más allá de Apple. Si una empresa promete IA, tendrá que explicar con más claridad qué está listo, qué llegará después y qué sigue en pruebas. Al final del día, una palabra vaga en una web puede acabar teniendo precio.

La presión llega además a pocas semanas de la WWDC26, que Apple celebrará del 8 al 12 de junio de 2026. Ese evento será observado con lupa, sobre todo por quienes esperan una Siri realmente renovada y no solo otra promesa empaquetada con buen diseño.

El acuerdo oficial se ha publicado en el documento presentado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California.



