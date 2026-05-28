La psicología dice que los jugadores de los 80 y 90 vuelven a los remasters por algo más que nostalgia, y encuentran seguridad en mundos conocidos cuando todo cambia

Por Kevin Montien
Publicado el: 28 de mayo de 2026 a las 12:44
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Croc Legend of the Gobbos Remaster, uno de los juegos retro que despiertan nostalgia en jugadores de los 80 y 90

Volver a un juego antiguo no siempre va de mejores gráficos. A veces va de recuperar una sensación muy concreta, como encender una consola después de clase, perder una tarde entera en el mismo nivel o escuchar una melodía que parecía quedarse pegada al mando.

Esa es la idea central de un trabajo de la Universidad de Portsmouth sobre nostalgia y videojuegos. Sus autores sostienen que las remasterizaciones funcionan mejor cuando entienden qué emoción quieren despertar, no cuando se limitan a limpiar texturas y vender el pasado como si fuera una foto restaurada.

La nostalgia no basta

Alan Stewart y Peter Howell, de la School of Film, Media and Creative Technologies de la Universidad de Portsmouth, señalan que la nostalgia aparece con frecuencia como un motor de satisfacción entre jugadores. Pero también advierten de algo incómodo para las editoras. Usarla mal puede romper el recuerdo en vez de reforzarlo.

La nostalgia, en palabras sencillas, es esa mezcla de cariño, memoria y deseo de volver a un momento que ya no existe. No es solo recordar un juego. Es recordar quién eras cuando lo jugabas, con qué amigos estabas y hasta cómo sonaba el salón de casa.

Dos caminos retro

El trabajo recupera una distinción de la pensadora Svetlana Boym entre nostalgia restauradora y nostalgia reflexiva. La primera intenta reconstruir el pasado casi tal cual. La segunda acepta que el pasado no vuelve y se centra en recrear la emoción que dejó.

Blizzard Arcade Collection encaja bastante bien en la nostalgia restauradora. Blizzard Entertainment la presentó como una colección con clásicos como The Lost Vikings, Rock N Roll Racing y Blackthorne, reproducidos para plataformas modernas con extras como guardado, rebobinado y materiales históricos.

Shovel Knight va por otro camino. Yacht Club Games explicó que no quería copiar la NES de forma exacta, sino crear una versión «teñida de rosa» de cómo recordamos los juegos de ocho bits. En la práctica, eso significa parecer antiguo, pero jugar con mejoras modernas para que no se sienta torpe.

El caso Croc

El ejemplo más delicado del análisis es Croc Legend of the Gobbos, un clásico de plataformas que volvió en versión remasterizada. La ficha de GOG presenta la edición moderna como una mezcla de nostalgia y juego actual, con gráficos en alta definición, controles renovados, cámara actualizada y modos de vídeo retro.

El problema, según Stewart y Howell, es la falta de una dirección nostálgica clara. Al eliminar texturas pixeladas, la nueva versión parece apostar por reinterpretar el original. Pero otros elementos se mantienen tan pegados al juego antiguo que hoy pueden sentirse vacíos o rígidos.

¿El resultado? Una especie de choque raro. El jugador no recibe una copia fiel, pero tampoco una reinterpretación completa pensada para provocar la misma alegría que en los noventa. Es como cambiar el envoltorio de una cinta VHS, pero dejar dentro los cortes, los silencios y las partes que ya no funcionan igual.

Por qué funciona

Shovel Knight ayuda a entender la diferencia. En 2018, Yacht Club Games anunció que Shovel Knight Treasure Trove había alcanzado los dos millones de copias vendidas, una señal clara de que había público para juegos con sabor retro.

Pero ese éxito no se explica solo por poner píxeles grandes en pantalla. El estudio cuidó reglas visuales, música, ritmo y dificultad para que el juego pareciera sacado de una memoria compartida, no de un museo polvoriento. Por eso la nostalgia reflexiva puede ser tan potente.

En cambio, una remasterización restauradora necesita una fidelidad muy coherente. Si promete devolver el juego tal como era, cada cambio visible pesa mucho. Y si promete modernizarlo, entonces también debe atreverse a tocar lo que ha envejecido mal.

La lección

Para las editoras, la conclusión es bastante práctica. No basta con recuperar una marca querida, ponerle brillo y confiar en que los jugadores nacidos en los 80 y 90 pasen por caja. Primero hay que decidir qué se quiere rescatar, si el objeto original o la emoción que produjo.

También hay una lección para los jugadores. A veces no echamos de menos un juego concreto, sino la sensación de descubrirlo por primera vez. Eso es más difícil de vender, pero también más valioso.

El trabajo principal se ha publicado en el blog Academic Expertise de la Universidad de Portsmouth.


Kevin Montien

Comunicador Social y Periodista con más de seis años de experiencia en la creación y edición de contenidos digitales para medios de alto impacto, como Revista Semana y ahora en Red+ Noticias. Me destaco por mi capacidad para redactar noticias y cubrir eventos internacionales, como el Giro de Italia 2022. Con conocimientos en estrategia digital y SEO, así como en la optimización de contenidos para Google Discover.

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