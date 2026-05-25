Ha llegado el día: si tienes Movistar Plus+ con un decodificador antiguo tendrás que cambiarlo para seguir viendo canales, una actualización obligatoria disfrazada de aviso técnico

El cambio de deco ya no es una recomendación técnica para mejorar la tele del salón. Los clientes de Movistar Plus+ que todavía usan un descodificador HD antiguo están recibiendo avisos para sustituirlo por un modelo UHD antes del 1 de junio de 2026, porque esos equipos dejarán de funcionar con el servicio.

La idea de fondo es sencilla. Movistar, la marca comercial de Telefónica en España, está actualizando su parque de descodificadores para llevar a más hogares su televisión con imagen 4K, mando vocal, apps integradas y conexión HDMI. Para muchos será un trámite rápido. Para otros, sobre todo si la tele tiene muchos años, puede haber letra pequeña.

El aviso que llega a casa

La campaña se dirige a clientes con decos antiguos, esos aparatos pequeños que llevan años junto al router o debajo de la tele y que todavía permiten ver los canales de Movistar Plus+. En la Comunidad Movistar, un cliente publicó el 20 de marzo de 2026 que había recibido un correo donde se indicaba que su antiguo descodificador dejaría de funcionar «a partir del 1 de junio».

El mensaje que están recibiendo algunos usuarios es bastante directo. «Si no lo renuevas, no podrás seguir disfrutando de Movistar Plus+», avisa la operadora según la comunicación reproducida por clientes. Vamos, que no es el típico correo que se puede dejar olvidado en la bandeja de entrada.

Qué cambia con el deco UHD

El nuevo descodificador UHD permite ver contenidos de Movistar Plus+ con calidad UHD o 4K cuando el canal, el contenido y el televisor son compatibles. UHD significa Ultra High Definition, una imagen con más detalle que la HD clásica. No hace magia con cualquier pantalla, pero sí abre la puerta a una experiencia más actual.

Movistar también destaca el Mando Vocal Movistar Plus+, que permite controlar la televisión con Aura, su asistente virtual. Es el tipo de función que, en la práctica, evita buscar entre menús eternos cuando solo quieres poner un partido, una serie o una película sin pelearte con el mando.

Apps en el mismo sitio

Otra diferencia importante está en las plataformas integradas. Movistar explica que, con el descodificador UHD, se pueden ver contenidos de Movistar Plus+ junto a servicios como Disney, Netflix y DAZN si el cliente los tiene contratados. La compañía también indica que el equipo se reconoce porque se parece al router de fibra, pero en formato más pequeño.

Esto no significa que todos los servicios sean gratis ni que todo aparezca activado de golpe. En la práctica, el deco funciona como una puerta de entrada común para varias apps y canales. Menos aparatos en la mesa. Menos mandos dando vueltas por el sofá.

El punto débil está en el HDMI

El cambio tiene un detalle clave. El descodificador UHD cableado debe conectarse a la televisión mediante cable HDMI, al router por Ethernet y a la corriente eléctrica. El modelo UHD Smart WiFi también se conecta a la tele por HDMI, pero puede enlazarse por wifi si se cumplen las condiciones de red que indica Movistar.

Ahí aparece el problema para algunas casas. Si la televisión es muy antigua y solo tiene conexiones RCA o euroconector, el nuevo deco no encaja directamente. En la Comunidad Movistar, el equipo técnico señaló que el descodificador UHD es el equipo que se está distribuyendo para actualizar los modelos antiguos y que las futuras renovaciones probablemente mantendrán HDMI.

Cuánto cuesta el cambio

Movistar mantiene una página específica para renovar sin coste el descodificador de TV y recibir gratis un nuevo equipo 4K o UHD. En esa información, la operadora señala que el envío a casa se hace sin coste y que, al llegar el nuevo aparato, basta con desenchufar el equipo antiguo y seguir la guía básica incluida.

El matiz está en los casos especiales. Si tu tele no tiene HDMI, puede hacer falta un adaptador de HDMI a señal analógica o cambiar de televisor. Ese gasto no forma parte del deco en sí, pero sí puede convertirse en el coste real para quien apura una pantalla de hace quince o veinte años.

Qué debes hacer ahora

Si ya tienes un descodificador UHD, no deberías notar cambios por esta renovación. Si has recibido el aviso y sigues con un deco HD antiguo, lo más prudente es gestionar el cambio cuanto antes y no esperar al último fin de semana de mayo. Al final del día, nadie quiere descubrir el problema justo cuando se sienta a ver la tele.

Para dudas comerciales, Movistar identifica el 1004 como teléfono de atención a particulares, mientras que el 1002 figura como canal de soporte técnico. También se puede acudir a una tienda Movistar, especialmente si hay dudas sobre el modelo enviado o sobre cómo devolver o reciclar el equipo antiguo.

Una renovación con letra pequeña

La actualización tiene sentido desde el punto de vista tecnológico. Los decos antiguos se quedan cortos para una televisión más mezclada con apps, búsquedas, contenidos 4K y menús modernos. Pero también enseña algo muy cotidiano. A veces, cambiar una cajita pequeña obliga a revisar toda la cadena, desde el router hasta la entrada de la tele.

Movistar indica en su página de devolución de equipos que, cuando renueva un router o un descodificador, la devolución del equipo antiguo no es obligatoria, aunque sí recomienda reciclarlo o entregarlo por los canales disponibles. Es un detalle menor, pero ayuda a evitar sustos con cajas viejas guardadas en un armario.

La información oficial sobre la renovación del descodificador y los modelos UHD se ha publicado en Movistar.



