Ucrania apuesta por un dron de gama media, ligero y barato, diseñado para agotar la defensa aérea rusa, una estrategia de desgaste donde la ventaja es multiplicar unidades

La guerra de drones en Ucrania suma una pieza nueva, aunque no exactamente revolucionaria. General Cherry, una empresa ucraniana de tecnología militar, ha presentado Khmarynka, un dron de ataque de alcance medio pensado para producirse rápido, volar más lejos que un FPV típico y llevar una carga mucho mayor, según datos comunicados por la compañía.

La clave no está solo en que pueda golpear a más distancia. Está en otra idea, más incómoda para cualquier ejército, llenar el cielo de sistemas baratos hasta obligar al enemigo a gastar munición, energía y atención. En una guerra donde cada generador, cada antena y cada minuto cuentan, eso puede pesar tanto como un misil caro.

Un dron con forma de avión

Khmarynka, que puede traducirse como «nube», no es un cuadricóptero de los que despegan verticalmente. Es un dron de ala fija, con forma de pequeño avión, y eso le permite recorrer más distancia y cargar más peso sin consumir tanta energía.

Según los datos difundidos, alcanza hasta 50 kilómetros de alcance, puede permanecer en el aire unos 60 minutos y lleva hasta 7 kilos de carga útil. Su envergadura es de 196 centímetros y su velocidad máxima llega a 140 kilómetros por hora, cifras modestas frente a sistemas más caros, pero suficientes para atacar objetivos tácticos en la retaguardia cercana.

Una respuesta al Molniya

El nombre que flota detrás de Khmarynka es Molniya. Ese dron ruso empezó a aparecer en 2024 en el frente y obligó a Ucrania a prestar atención a una categoría que hasta entonces no tenía equivalente directo.

Molniya no es famoso por ser elegante, sino por ser simple y molesto. Puede transportar más explosivo que muchos drones FPV, llegar decenas de kilómetros más allá de la línea de contacto y atacar zonas que antes se consideraban relativamente seguras.

Guerra electrónica en tensión

La guerra electrónica es el uso de señales de radio para bloquear, engañar o cortar la comunicación de un dron. Suena abstracto, pero en el frente puede ser tan simple como impedir que el piloto vea bien o mande órdenes.

Serhii Beskrestnov, especialista ucraniano en tecnología de radio y asesor del Ministerio de Defensa, explicó que el Molniya complica ese trabajo porque no siempre revela de forma clara por dónde recibe las órdenes. «No sabemos en qué frecuencia opera el Molniya», dijo en una explicación pública sobre el problema.

Barato antes que perfecto

General Cherry presenta Khmarynka como un sistema de bajo coste y producción masiva. La empresa asegura que los primeros 150 drones se entregarán gratis a las Fuerzas de Defensa de Ucrania para recibir comentarios de unidades que los prueben en condiciones reales.

La lógica es sencilla. Si un dron cuesta relativamente poco, el rival puede verse obligado a responder con sistemas mucho más caros o a dispersar sus defensas en demasiados puntos a la vez. No siempre gana el aparato más avanzado, a veces gana el que se puede fabricar mil veces.

Ihor Fedirko, director ejecutivo del Consejo Ucraniano de la Industria de Defensa, resumió la competencia con una idea directa. «El precio y la velocidad de fabricación» son los factores que permiten competir a estas soluciones, afirmó. Vitaliy Zaytsev, profesor de ingeniería aeronáutica, lo dijo de otro modo. «Ligeros, pero sobre todo baratos».

Más que un arma nueva

Khmarynka llega en un momento en que Ucrania está ampliando sus golpes de alcance medio. El 5 de mayo de 2026, Volodímir Zelenski señaló que los ataques a más de 20 kilómetros se habían duplicado respecto a marzo y cuadruplicado respecto a febrero, dentro de una campaña dirigida a logística, depósitos y defensas antiaéreas rusas.

También encaja con el crecimiento del ecosistema ucraniano de drones. El Ministerio de Defensa de Ucrania informó el 23 de abril de 2026 de que las unidades habían pedido drones, sistemas terrestres no tripulados y equipos de guerra electrónica por valor de 14.000 millones de grivnas a través de Brave1 Market, con más de 181.000 unidades ya entregadas.

Una industria que se mueve

General Cherry no parte de cero. En marzo de 2026, la empresa anunció una alianza con Wilcox Industries para preparar producción en New Hampshire, con desarrollo dirigido por el equipo ucraniano y fabricación en instalaciones estadounidenses.

El foco inicial está en drones FPV e interceptores, pero el movimiento muestra algo más grande. Ucrania intenta sacar parte de su fabricación al exterior para escalar sin depender solo de talleres golpeados por la guerra.

Lo que falta por saber

La empresa no ha revelado el precio final de Khmarynka. Tampoco hay datos públicos suficientes para medir su eficacia real frente a defensas rusas, interferencias o interceptores en un despliegue grande.

Por ahora, la noticia no es que Ucrania haya inventado una categoría nueva. La noticia es que está intentando convertir una idea aprendida en el campo de batalla en un producto rápido, barato y repetible. En la práctica, eso puede cambiar el ritmo de una guerra de drones.

El comunicado principal de lanzamiento se ha publicado en el perfil de Stanislav Gryshyn.



