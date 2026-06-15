Un caza ruso terminó aterrizando en una base aérea de Países Bajos, y la parte incómoda es qué tuvo que fallar para que ocurriera sin escalar la tensión

Un avión de combate que parecía salido de otra época aterrizó el 28 de mayo de 2026 en la base aérea de Gilze-Rijen, en la provincia neerlandesa de Brabante. Era un MiG-17, un caza de diseño soviético y fabricación polaca que hoy casi nunca se ve en condiciones de vuelo.

La parada no fue una alerta militar ni una operación secreta. El aparato viajaba desde Polonia hacia una exhibición aérea en Inglaterra y se detuvo para repostar, pero bastó ese gesto rutinario para convertir la valla de la base en una pequeña grada improvisada. Para los aficionados a la aviación, fue como ver arrancar un coche clásico que normalmente vive dentro de un museo.

Una escala poco común

El MiG-17 llegó por la tarde a Gilze-Rijen, una base militar con mucha historia dentro de la aviación neerlandesa. Según el Ministerio de Defensa de Países Bajos, el lugar empezó a usarse para vuelos a comienzos del siglo XX y acabó convirtiéndose en una base aérea clave para la formación y las operaciones militares.

La Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht, conocida como KLuHV, fue una de las organizaciones que destacó la visita. Esta fundación mantiene y vuela la mayor flota histórica militar de Países Bajos, con aparatos como el Spitfire, el B-25 Mitchell y el Harvard.

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«Dichterbij kun je niet komen», escribió la KLuHV en neerlandés sobre la llegada del avión. En español, la frase viene a decir «no se puede estar más cerca». Y para quienes estaban junto a la valla, esa cercanía era precisamente la noticia.

La fiebre de los spotters

La llegada atrajo a numerosos spotters, como se llama a los aficionados que fotografían aviones y siguen sus movimientos. Algunos llevaban cámaras grandes, otros móviles, y muchos solo querían ver pasar por delante una máquina que ya no pertenece al día a día de los aeropuertos.

Omroep Brabant recogió el ambiente en la zona y citó a un joven de 17 años que resumió bastante bien el ánimo del momento. «No podía dejar pasar esta oportunidad», dijo. Otro comentario repetido fue casi una pregunta de sentido común para cualquier fan de la aviación antigua. «¿Quién se lo va a perder?».

También había una razón técnica para tanta expectación. La información difundida sobre el aparato lo presenta como el único MiG-17 o Lim-5 que sigue volando en Europa, una rareza incluso dentro del mundo de los aviones históricos.

Qué es un MiG-17

El MiG-17 fue desarrollado por Mikoyan-Gurevich como sucesor del MiG-15, uno de los cazas más conocidos de los primeros años de la Guerra Fría. El Museo Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos explica que el prototipo voló por primera vez en enero de 1950, que la producción comenzó a finales de 1951 y que los primeros ejemplares operativos aparecieron en 1952.

Dicho de forma sencilla, era un caza a reacción pensado para interceptar otros aviones. Tenía alas más inclinadas, un fuselaje algo más largo y mejores características de manejo que su antecesor. En algunas versiones incorporaba poscombustión, una especie de empujón extra del motor para ganar potencia durante un tiempo limitado.

El Lim-5 era la versión fabricada en Polonia bajo licencia. Eso significa que Polonia produjo el avión siguiendo el diseño soviético, algo habitual dentro del bloque oriental durante la Guerra Fría. Según European Airshows, el ejemplar Lim-5 identificado como SP-MIL fue construido en 1958 en WSK Mielec como parte de esa producción polaca.

Un símbolo de la Guerra Fría

La Guerra Fría no fue solo una pelea de discursos y mapas. También fue una carrera de máquinas, radares, bases y pilotos entrenados para despegar en minutos. El MiG-17 pertenece a ese mundo, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética competían por mostrar quién dominaba el cielo.

Por eso el aterrizaje en Gilze-Rijen tenía algo de postal rara. No era un caza moderno ni una amenaza actual, sino una pieza de patrimonio militar todavía capaz de volar. Hierro viejo, sí, pero con motor encendido.

Un asistente lo resumió con una frase sencilla y bastante potente. Era «una pieza de patrimonio voladora con un gran valor histórico». Verlo de cerca ayuda a entender que la historia no siempre está detrás de una vitrina. A veces pasa rugiendo sobre una pista.

Por qué importa verlo volar

Que un avión así siga en el aire no es un detalle menor. Mantener operativo un reactor de hace casi siete décadas exige restauración, revisiones y pilotos preparados para una máquina que no se comporta como un avión moderno. No basta con limpiarle el polvo y llenar el depósito.

FUBAR Aviation había trabajado para devolver el Lim-5 al circuito de exhibiciones en 2026. European Airshows señaló antes de su debut que, cuando completara su regreso al vuelo, sería el único ejemplar de la familia MiG-17 en condiciones de volar en Europa.

Al final, la escala en Países Bajos no cambió la historia de la aviación, pero sí recordó algo fácil de olvidar. Los aviones históricos no solo sirven para mirar al pasado. También hacen que una generación nueva, incluso chavales que nunca vivieron la Guerra Fría, pueda verla de cerca durante unos minutos.

La información principal sobre la escala se ha publicado en la Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht.



