Un caza ruso terminó aterrizando en una base aérea de Países Bajos, y la parte incómoda es qué tuvo que fallar para que ocurriera sin escalar la tensión

Por Adrian Villellas
Publicado el: 15 de junio de 2026 a las 12:37
Síguenos
MiG-17 soviético aterrizando en la base aérea de Gilze-Rijen en Países Bajos durante una escala rumbo a Reino Unido.

Un avión de combate que parecía salido de otra época aterrizó el 28 de mayo de 2026 en la base aérea de Gilze-Rijen, en la provincia neerlandesa de Brabante. Era un MiG-17, un caza de diseño soviético y fabricación polaca que hoy casi nunca se ve en condiciones de vuelo.

La parada no fue una alerta militar ni una operación secreta. El aparato viajaba desde Polonia hacia una exhibición aérea en Inglaterra y se detuvo para repostar, pero bastó ese gesto rutinario para convertir la valla de la base en una pequeña grada improvisada. Para los aficionados a la aviación, fue como ver arrancar un coche clásico que normalmente vive dentro de un museo.

Una escala poco común

El MiG-17 llegó por la tarde a Gilze-Rijen, una base militar con mucha historia dentro de la aviación neerlandesa. Según el Ministerio de Defensa de Países Bajos, el lugar empezó a usarse para vuelos a comienzos del siglo XX y acabó convirtiéndose en una base aérea clave para la formación y las operaciones militares.

La Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht, conocida como KLuHV, fue una de las organizaciones que destacó la visita. Esta fundación mantiene y vuela la mayor flota histórica militar de Países Bajos, con aparatos como el Spitfire, el B-25 Mitchell y el Harvard.

«Dichterbij kun je niet komen», escribió la KLuHV en neerlandés sobre la llegada del avión. En español, la frase viene a decir «no se puede estar más cerca». Y para quienes estaban junto a la valla, esa cercanía era precisamente la noticia.

La fiebre de los spotters

La llegada atrajo a numerosos spotters, como se llama a los aficionados que fotografían aviones y siguen sus movimientos. Algunos llevaban cámaras grandes, otros móviles, y muchos solo querían ver pasar por delante una máquina que ya no pertenece al día a día de los aeropuertos.

Omroep Brabant recogió el ambiente en la zona y citó a un joven de 17 años que resumió bastante bien el ánimo del momento. «No podía dejar pasar esta oportunidad», dijo. Otro comentario repetido fue casi una pregunta de sentido común para cualquier fan de la aviación antigua. «¿Quién se lo va a perder?».

También había una razón técnica para tanta expectación. La información difundida sobre el aparato lo presenta como el único MiG-17 o Lim-5 que sigue volando en Europa, una rareza incluso dentro del mundo de los aviones históricos.

Qué es un MiG-17

El MiG-17 fue desarrollado por Mikoyan-Gurevich como sucesor del MiG-15, uno de los cazas más conocidos de los primeros años de la Guerra Fría. El Museo Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos explica que el prototipo voló por primera vez en enero de 1950, que la producción comenzó a finales de 1951 y que los primeros ejemplares operativos aparecieron en 1952.

Dicho de forma sencilla, era un caza a reacción pensado para interceptar otros aviones. Tenía alas más inclinadas, un fuselaje algo más largo y mejores características de manejo que su antecesor. En algunas versiones incorporaba poscombustión, una especie de empujón extra del motor para ganar potencia durante un tiempo limitado.

El Lim-5 era la versión fabricada en Polonia bajo licencia. Eso significa que Polonia produjo el avión siguiendo el diseño soviético, algo habitual dentro del bloque oriental durante la Guerra Fría. Según European Airshows, el ejemplar Lim-5 identificado como SP-MIL fue construido en 1958 en WSK Mielec como parte de esa producción polaca.

Un símbolo de la Guerra Fría

La Guerra Fría no fue solo una pelea de discursos y mapas. También fue una carrera de máquinas, radares, bases y pilotos entrenados para despegar en minutos. El MiG-17 pertenece a ese mundo, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética competían por mostrar quién dominaba el cielo.

Por eso el aterrizaje en Gilze-Rijen tenía algo de postal rara. No era un caza moderno ni una amenaza actual, sino una pieza de patrimonio militar todavía capaz de volar. Hierro viejo, sí, pero con motor encendido.

Un asistente lo resumió con una frase sencilla y bastante potente. Era «una pieza de patrimonio voladora con un gran valor histórico». Verlo de cerca ayuda a entender que la historia no siempre está detrás de una vitrina. A veces pasa rugiendo sobre una pista.

Por qué importa verlo volar

Que un avión así siga en el aire no es un detalle menor. Mantener operativo un reactor de hace casi siete décadas exige restauración, revisiones y pilotos preparados para una máquina que no se comporta como un avión moderno. No basta con limpiarle el polvo y llenar el depósito.

FUBAR Aviation había trabajado para devolver el Lim-5 al circuito de exhibiciones en 2026. European Airshows señaló antes de su debut que, cuando completara su regreso al vuelo, sería el único ejemplar de la familia MiG-17 en condiciones de volar en Europa.

Al final, la escala en Países Bajos no cambió la historia de la aviación, pero sí recordó algo fácil de olvidar. Los aviones históricos no solo sirven para mirar al pasado. También hacen que una generación nueva, incluso chavales que nunca vivieron la Guerra Fría, pueda verla de cerca durante unos minutos.

La información principal sobre la escala se ha publicado en la Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht.


Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

Noticias Relacionadas

Faro Punta Dungeness en el Estrecho de Magallanes, punto clave de la soberanía chilena en el extremo sur

Chile recalca que el Estrecho de Magallanes es completamente chileno, y eso abre un debate sobre por qué vuelve a mencionarse cuando parecía un tema cerrado

14 de junio de 2026 a las 20:43
Submarino nuclear clase Virginia de la Marina de Estados Unidos navegando en el marco del acuerdo AUKUS

Francia quiere comprar un buque estadounidense, y el remate es que la operación encaja en una jugada geopolítica más grande que el barco en sí

14 de junio de 2026 a las 12:43
Submarino nuclear soviético K-278 Komsomolets hundido en el fondo del mar de Noruega mientras sigue liberando radiación.

El submarino hundido de la URSS que sigue liberando radiación vuelve a preocupar, y lo que preocupa de verdad es el deterioro silencioso y lo difícil que es intervenir ahí abajo

13 de junio de 2026 a las 20:42
Francisca Caces en la cabina de un caza F-16 Fighting Falcon de la Fuerza Aérea de Chile tras completar su formación operativa.

Sudamérica ya tiene a su primera piloto de F-16 en una fuerza aérea, y el contexto lo vuelve más serio porque llega en un momento de modernización y señal política

13 de junio de 2026 a las 12:36
Destructor ARA Sarandí de la Armada Argentina navegando durante operaciones en el mar tras su programa de modernización.

Mientras China y EEUU están jubilando sus submarinos nucleares, Argentina invierte 10 millones en modernizar un destructor de 1984

13 de junio de 2026 a las 08:04
Sistema de misiles Typhon del Ejército de Estados Unidos desplegado durante ejercicios militares en Japón.

China y Rusia se echan a temblar y alertan de una amenaza directa a su seguridad nuclear después de que EEUU instale a 1600 km los misiles Typhon con 24.000 km de alcance

12 de junio de 2026 a las 18:34

Deja un comentario

Logo Techy OkDiario

Techy44 by okdiario es el espacio dedicado a la tecnología dentro de okdiario, donde analizamos, explicamos y anticipamos las tendencias que están transformando el mundo digital.

Categorias

Actualidad Ciberseguridad Dispositivos Informática Inteligencia Artificial Juegos Militar

Enlaces importantes

Quienes Somos Contacto Aviso Legal Pólitica de Privacidad Pólitica de Cookies Sitemaps Techy en

Síguenos en:

Síguenos en Redes Sociales
Recibe las últimas noticias en las redes sociales

© okdiario.com • Todos los derechos reservados.