Un ladrón puede desactivar el GPS de tu Android en menos de dos segundos deslizando el panel de control: este ajuste oculto lo bloquea y mantiene el móvil siempre localizable si te lo roban

Un robo puede durar apenas unos segundos. Quien se lleva un teléfono puede intentar activar el modo avión, cortar los datos o apagarlo antes de que el dueño abra el mapa desde otro dispositivo. Aun así, eso no significa que la ubicación desaparezca para siempre.

La mejor defensa no es un supuesto menú secreto común a todos los Android. Consiste en preparar el Localizador de Google, activar la búsqueda sin conexión y encender las protecciones antirrobo antes de que ocurra el problema. Los controles adicionales para bloquear la red o el panel rápido dependen de la marca y del modelo.

Activa la búsqueda sin conexión

Entra en Ajustes, pulsa Google, abre Todos los servicios y busca Localizador. Después entra en Encontrar dispositivos sin conexión y elige Con red en todas partes si priorizas la recuperación, o Con red solo en lugares concurridos si prefieres una participación más limitada. También necesitas un PIN, patrón o contraseña para aprovechar plenamente la red.

Localizador guarda ubicaciones recientes cifradas y puede recibir avisos de otros Android cercanos mediante Bluetooth. En modelos compatibles, como la serie Pixel 8, Google indica que el teléfono puede seguir apareciendo durante varias horas incluso después de apagarse o quedarse sin batería, siempre que Bluetooth y la ubicación estuvieran activos. No es una garantía, pero cambia bastante el escenario.

Enciende la protección antirrobo

Vuelve a Ajustes, Google y Todos los servicios, y abre Protección ante robo. Activa Bloqueo por detección de robo, Bloqueo de dispositivo sin conexión y Bloqueo por autenticación fallida cuando estén disponibles. La primera función analiza movimientos asociados a un posible tirón, mientras que la segunda bloquea un teléfono desbloqueado si permanece sin internet durante un tiempo.

También conviene preparar el Bloqueo remoto con un número de teléfono verificado. Si te roban el móvil, podrás solicitar el bloqueo desde otro dispositivo sin tener que recordar en ese momento la contraseña de Google. La orden necesita conexión, pero queda pendiente y se aplica cuando el teléfono vuelve a estar conectado.

Bloquea la red cuando sea posible

En los Samsung Galaxy aparece una protección especialmente útil. Abre Ajustes, Pantalla de bloqueo y AOD, Ajustes de bloqueo seguro y activa Bloquear red y seguridad. Samsung explica que esta opción protege las funciones de red y datos móviles mientras la pantalla está bloqueada, y también indica que el apagado normal de un dispositivo bloqueado solicita el PIN, la contraseña o el patrón.

En algunos Xiaomi y Redmi puedes entrar en Ajustes, Notificaciones y barra de estado, y revisar Elementos mostrados en la pantalla de bloqueo después de deslizar hacia abajo. Desde ese menú puedes decidir qué accesos aparecen sin desbloquear, aunque las opciones concretas cambian según el modelo. En otros Android la función puede no existir o llamarse de otra forma, así que conviene comprobarlo directamente en el teléfono.

Haz una prueba antes de necesitarlo

Bloquea el móvil y trata de bajar el panel superior, activar el modo avión, apagar los datos y abrir el menú de apagado. Después entra en Localizador desde otro teléfono u ordenador y confirma que el dispositivo aparece, que puede sonar y que acepta una orden de bloqueo. Cinco minutos de prueba ahora evitan descubrir el fallo en el peor momento.

Google también recomienda crear códigos de reserva para la verificación en dos pasos. El móvil robado podría ser precisamente el aparato donde recibes los códigos de acceso, por lo que guardar uno de esos códigos fuera del teléfono facilita entrar en la cuenta y utilizar las herramientas de recuperación.

Qué hacer si ya te lo han robado

Lo primero es pedir el Bloqueo remoto o abrir Localizador para marcar el dispositivo como perdido. Comparte cualquier ubicación disponible con la policía en lugar de intentar recuperarlo por tu cuenta, y facilita el IMEI tanto a los agentes como a la operadora. También conviene avisar al banco si tenías tarjetas o aplicaciones financieras en el teléfono.

El borrado remoto debe quedar como último recurso. Google advierte de que, después de borrar el dispositivo, Localizador ya no podrá seguir mostrando su posición. Si aún existe una posibilidad razonable de recuperarlo, bloquea primero el acceso, suspende la línea y cambia las credenciales más sensibles.

La guía oficial principal sobre estas funciones se ha publicado en Ayuda de Android.



