Rusia se prepara para reactivar su mayor buque de guerra nuclear: el crucero Almirante Najímov volverá al servicio activo antes de que acabe el año tras más de 20 años parado

Rusia espera decidir antes de que termine 2026 si el Almirante Nakhimov puede regresar al servicio tras una modernización iniciada hace más de una década. El director general de Sevmash, Mijaíl Budnichenko, ha indicado que la nueva campaña de pruebas durará unos dos meses y medio y que su resultado decidirá si hacen falta ajustes o si la Armada acepta el buque.

Eso no significa que el crucero ya esté reactivado. El plan oficial para este año sigue siendo completar la reparación y la modernización, mientras el astillero sostiene que los trabajos avanzan conforme al calendario previsto.

Dos meses y medio de pruebas

En esta fase, la tripulación y los especialistas de la industria deben comprobar la planta energética, los sistemas de control, el armamento y otros equipos del barco en distintos modos de funcionamiento. Dicho de forma sencilla, no basta con encender cada sistema por separado, sino que hay que demostrar que todos responden correctamente mientras el buque navega.

Budnichenko aseguró en junio que “todo está absolutamente según el calendario” y que el proceso avanzaba como debía. La frase transmite confianza, pero la aceptación formal depende de los resultados y no solo de la previsión del astillero.

¿Significa eso que su regreso está garantizado? No exactamente. Sevmash ha explicado que, al terminar las pruebas, se decidirá si el crucero necesita más trabajos o si puede incorporarse de nuevo a la Armada rusa.

Una reparación iniciada en 1999

El Almirante Nakhimov llegó a las instalaciones de Sevmash en agosto de 1999 para una reparación programada. El propio astillero lo identifica como el tercer buque de una serie de grandes cruceros construidos durante la etapa soviética.

El salto decisivo llegó en junio de 2013, cuando Sevmash y el Ministerio de Defensa ruso firmaron el contrato de reparación y modernización. Desde entonces, el proyecto ha atravesado años de desmontaje, sustitución de equipos, integración de nuevos sistemas y revisiones del calendario.

En la práctica, ya no se trata de una puesta a punto convencional. La Corporación Unida de Construcción Naval afirma que los complejos antiguos han sido sustituidos por equipos y armas modernos, una intervención que afecta a buena parte del funcionamiento interno del barco.

Qué significa que sea nuclear

En el nombre del buque, la palabra “nuclear” alude a su sistema de propulsión. En lugar de depender únicamente de motores alimentados con combustible convencional, emplea una planta energética nuclear para producir la energía que mueve el barco y alimenta sus equipos.

El diseño 1144 Orlan fue una apuesta soviética por grandes buques de combate capaces de operar lejos de la costa. La oficina de diseño Severnoye señala que esta familia fue la primera de la construcción naval de superficie soviética en incorporar una planta nuclear y que se construyeron cuatro cruceros de los proyectos 1144 y 1144.2.

Misiles y sistemas renovados

La modernización también ha cambiado el armamento. Según información oficial difundida por Sevmash a partir del Ministerio de Defensa ruso, el crucero está preparado para emplear misiles Tsirkon, Oniks y Kalibr, además de sistemas de defensa aérea Fort-M y Pantsir-M y armamento antisubmarino.

Buena parte de la atención pública se centra en el número de misiles que podría transportar. Sin embargo, las cifras más repetidas sobre sus lanzadores proceden de fuentes abiertas y no de una ficha técnica oficial reciente, por lo que conviene tratarlas con cautela.

La renovación ha ido más allá de los misiles. También se han actualizado o sustituido sistemas de soporte vital, equipos radioelectrónicos, componentes de la planta energética, armas de artillería y el sistema de información y control del buque.

Lo que falta antes del regreso

Las primeras pruebas de mar tras la modernización comenzaron en agosto de 2025 y continuaron durante los meses siguientes. En junio de 2026, el crucero inició otra fase presentada por la Flota del Norte como la etapa final de la campaña de ensayos.

El buque llegó a Severomorsk el 26 de junio, su primera visita a esa base en 29 años. Fue un hito visible, pero no equivale por sí solo a la readmisión oficial en servicio.

La previsión de Sevmash es entregar el Almirante Nakhimov antes de acabar 2026. Pero hay una condición clara, que las pruebas confirmen su funcionamiento o permitan corregir cualquier problema detectado. Al final del día, la meta no es solo que vuelva a puerto con bandera, sino que pueda operar de forma fiable después de una modernización extraordinariamente larga.

La información oficial principal se ha publicado en Sevmash.



