El 27 de julio de 2026, el Ministerio de Defensa de Ucrania codificó y autorizó para uso operativo el Inguar-4, un nuevo vehículo blindado de recuperación sobre ruedas. Las primeras unidades ya realizan misiones con las Fuerzas de Defensa y pueden evacuar plataformas dañadas de hasta 30 toneladas. Entre ellas figuran vehículos como el Kirpi o el International MaxxPro.

El modelo ha sido desarrollado por Inguar Defence sobre la base técnica del Inguar-3. Incorpora un bastidor reforzado, un eje motriz adicional, un cabrestante potente y un sistema hidráulico para levantar y remolcar vehículos averiados. La misión es sencilla de explicar, sacar el blindado de la zona peligrosa cuanto antes para que pueda repararse o ponerse a salvo.

Un 6×6 pensado para recuperar

El Inguar-4 utiliza tres ejes y tracción en las seis ruedas, una arquitectura 6×6 creada para ganar movilidad y capacidad de carga en terreno difícil. Artem Yushchuk, consejero delegado y cofundador de Inguar Defence, lo resumió como «una continuación lógica» del modelo anterior. La empresa añadió un eje con suspensión independiente y adaptó la plataforma a trabajos pesados.

En una recuperación, el cabrestante tira del vehículo dañado y el sistema hidráulico ayuda a elevarlo o colocarlo para el remolque. No es una grúa de taller sobre ruedas, sino una máquina protegida que debe trabajar cerca del frente y en terreno difícil. Durante las pruebas anunciadas por Defensa, el modelo confirmó las prestaciones declaradas en condiciones de combate exigentes.

Qué vehículos puede sacar

El Ministerio ucraniano señala que el Inguar-4 puede recuperar Inguar-3, Roshel Senator, Kirpi, Kozak, Novator, Gyurza e International MaxxPro. También admite otras plataformas parecidas de hasta 30 toneladas. Por tanto, su alcance oficial termina en ese umbral y no incluye vehículos que lo superen.

Esta compatibilidad importa porque la flota ucraniana combina material nacional con modelos recibidos del extranjero. En la práctica, una sola plataforma de recuperación puede atender varios tipos de blindado sin depender siempre de una máquina distinta para cada familia. La comunicación oficial no detalla todos los adaptadores ni el procedimiento de enganche para cada modelo.

Ruedas frente a cadenas

Defensa compara el Inguar-4 con los recuperadores sobre cadenas que ya usan sus fuerzas. Según el organismo, el nuevo modelo se desplaza más rápido por carretera, ofrece mayor autonomía y puede llegar por sus propios medios sin viajar sobre un transporte pesado. También le atribuye costes de uso y mantenimiento más bajos, menos ruido, mayor supervivencia y menor fatiga para la tripulación.

El Ministerio sostiene además que supera en velocidad máxima y movilidad a varios recuperadores 8×8, entre ellos los ucranianos BREM-3BR y BREM-4M y el canadiense LAV Super Bison. Conviene leer esa comparación con cautela. El comunicado no publica cifras de velocidad, autonomía o consumo que permitan comprobar la diferencia modelo por modelo.

Protección para trabajar bajo amenaza

La cápsula utiliza blindaje multicapa de acero Armox y elementos de aluminio, con protección declarada conforme al nivel 3 del estándar STANAG 4569. Este marco de la OTAN organiza distintos niveles frente a varias clases de amenaza, mientras que Armox es una familia de aceros destinada a la protección balística y frente a explosiones. No significa que el vehículo sea invulnerable, sino que su protección responde a requisitos técnicos concretos.

El Inguar-4 añade asientos que reducen los efectos de una explosión, extinción automática de incendios, cristales blindados calefactados y materiales interiores no inflamables. Son detalles poco vistosos, pero en una misión larga pueden marcar la diferencia para la tripulación. El anuncio oficial no ofrece los protocolos completos ni los resultados desglosados de las pruebas de protección.

Una plataforma ucraniana

Casi el 60 por ciento de los componentes del chasis y la suspensión se fabrica en Ucrania, según el Ministerio de Defensa. El dato encaja con el perfil de Inguar Defence, una compañía ucraniana centrada en vehículos blindados de ruedas y soluciones para misiones militares. Además, utilizar conjuntos comunes con el Inguar-3 puede simplificar parte del mantenimiento y la logística.

El camino hasta el servicio ha sido rápido. En abril de 2026, Yushchuk explicó que las primeras unidades estaban en la fase final de montaje y, el 27 de julio, Defensa anunció su codificación y autorización operativa. La cantidad entregada, el ritmo de producción y el calendario de nuevas unidades no se han hecho públicos.

Qué significa su autorización

En Ucrania, la codificación identifica un modelo militar que puede ser adquirido y gestionado por el sistema de defensa. El propio Ministerio explica que la autorización para uso operativo es una vía acelerada para periodos especiales, distinta del proceso más largo de adopción formal. Exige confirmar las prestaciones declaradas, pero no implica necesariamente haber completado todo el ciclo de pruebas estatales.

Por eso, el Inguar-4 ya es una capacidad real y no solo un prototipo, pero aún faltan datos públicos para medir su impacto a gran escala. Su valor dependerá de cuántas unidades se fabriquen, de su fiabilidad tras muchos ciclos de remolque y de la facilidad para repararlo cerca del frente. Ahí estará la prueba de verdad.

La información oficial principal se ha publicado en el Ministerio de Defensa de Ucrania.



