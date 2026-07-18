Con capacidad para 10 soldados, sólida protección y amortiguación de explosiones en los asientos: así es el TRACKX, el blindado que Finlandia, Noruega y Letonia quieren construir juntos y ya convence a media OTAN

Publicado el: 18 de julio de 2026 a las 18:47

Finlandia, Noruega y Letonia han abierto la puerta a adquirir y desarrollar juntas el Patria TRACKX, un nuevo blindado de orugas pensado para nieve, barro, bosques y frío extremo. Los tres gobiernos firmaron una declaración de intenciones el 7 de julio de 2026 durante el Foro de la Industria de Defensa de la OTAN en Ankara.

No es todavía un contrato de compra. Pero el acuerdo permite compartir resultados de pruebas, coordinar el desarrollo y preparar pedidos nacionales desde 2027. Suecia avanza por una vía paralela con Finlandia.

Un programa liderado por Finlandia

El pacto reúne a dos países nórdicos, Finlandia y Noruega, y a Letonia, que es un país báltico. Finlandia quiere construir alrededor del TRACKX un programa multinacional parecido al CAVS, la iniciativa que coordina compras del blindado de ruedas Patria 6×6.

En la práctica, varios ejércitos podrían fijar requisitos comunes, comprar versiones compatibles y compartir parte del mantenimiento. “El Ártico es una prioridad clave para la política de seguridad de Finlandia y de la OTAN”, afirmó el ministro finlandés de Defensa, Antti Häkkänen.

Qué es el Patria TRACKX

El TRACKX es un transporte blindado de personal que se desplaza sobre dos orugas de goma. Estas reparten el peso sobre una superficie mayor que las ruedas, algo útil cuando el suelo está blando y un vehículo convencional puede hundirse o perder tracción.

Patria desarrolló la plataforma dentro del programa europeo FAMOUS, financiado en parte por el Fondo Europeo de Defensa. Finlandia lidera la iniciativa y la empresa se encarga del diseño del vehículo, la integración de sistemas y la fabricación de prototipos.

Diseñado para nieve y barro

Patria asegura que el TRACKX ha sido probado durante varios años sobre nieve, terrenos fangosos, bosques y carreteras. Sus orugas son especialmente anchas y el centro de gravedad está situado bajo y cerca del centro, una combinación pensada para mejorar la estabilidad.

Cada rueda de apoyo cuenta con suspensión hidroneumática independiente y ajustable. Dicho de forma sencilla, el sistema usa la presión de líquido y gas para adaptarse mejor a los baches, mientras el piso casi plano deja un interior más despejado.

Ese diseño busca mantener la movilidad donde un vehículo de ruedas puede tener problemas. No hace magia, pero ofrece más superficie de contacto y una altura contenida para avanzar por terreno irregular sin convertir el habitáculo en un laberinto mecánico.

Espacio para diez soldados

La versión de transporte pesa unas 12 toneladas en vacío y puede llevar alrededor de 3,5 toneladas de carga. Su compartimento de tropa admite diez soldados en asientos diseñados para reducir el impacto de una explosión bajo el vehículo.

El fabricante muestra una configuración con una ametralladora pesada de calibre 12,7 milímetros, aunque cada país podría elegir equipos distintos. El TRACKX se dirige al segmento de 13 a 18 toneladas y Patria lo presenta como relevo moderno para vehículos antiguos como el M113 y el MTLB.

Una transmisión digital

La alemana Renk desarrolló con Patria la transmisión HSWL 076 para vehículos ligeros de orugas. El conjunto reúne propulsión, dirección y frenado en un sistema controlado digitalmente, además de estar preparado para soluciones híbridas y funciones por control remoto.

Eso no convierte al TRACKX en un vehículo autónomo de serie. Significa que su arquitectura podría admitir más adelante conducción asistida u operación sin tripulación sin rediseñar por completo la plataforma.

Compras desde 2027

Patria espera llevar el TRACKX a producción en serie entre 2027 y 2028. La cooperación firmada en Ankara pretende crear un acuerdo de adquisición conjunta que permita iniciar compras nacionales desde 2027, pero los comunicados no detallan cantidades, precios ni fechas de entrega.

Suecia participa mediante acuerdos separados con Finlandia para preparar una fase de preserie y seguir desarrollando el producto. Esa vía paralela servirá para comprobar la madurez técnica antes de comprometer flotas más grandes.

Panu Routila, presidente y consejero delegado de Patria, sostiene que ningún país puede aportar por sí solo toda la movilidad que necesitan las fuerzas terrestres europeas. La empresa defiende que una compra común facilita operaciones conjuntas y repuestos compartidos, aunque todavía faltan datos públicos para medir el ahorro real.

Por qué importa el TRACKX

La iniciativa se integraría en la llamada Vigilancia del Flanco Oriental, destinada a reforzar a los Estados miembros más orientales de la Unión Europea. El interés no procede solo de países árticos, ya que una plataforma así también puede resultar útil en montañas, bosques húmedos y zonas con carreteras dañadas.

Al final del día, el anuncio de Ankara no confirma cientos de vehículos listos para salir de fábrica, sino que varios gobiernos quieren convertir una plataforma europea en una familia común de blindados.

La nota de prensa oficial se ha publicado en el Ministerio de Defensa de Finlandia.



