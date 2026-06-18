Con seis ruedas, casco en V, capacidad anfibia y espacio para 11 soldados, el Guaraní brasileño está pensado para ríos y terreno duro, y su diseño explica por qué gana peso en la región

Por Techy44
Publicado el: 18 de junio de 2026 a las 18:46
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Blindados VBTP-MR Guaraní del Ejército de Brasil con seis ruedas y capacidad anfibia durante una operación militar

A simple vista, el Guarani parece una mole militar hecha para imponerse. Tiene seis ruedas motrices, pesa unas 18 toneladas y puede transportar hasta 11 personas, pero no es un tanque. Es un vehículo blindado de transporte de tropas pensado para moverse donde un camión normal se queda vendido.

La clave está en el terreno. Brasil tiene fronteras enormes, zonas inundables, pistas complicadas y regiones donde un puente puede marcar la diferencia entre avanzar o quedarse parado. Por eso el VBTP-MR Guarani se entiende mejor como una herramienta de movilidad protegida, más que como una simple «fortaleza sobre ruedas».

Un blindado para el terreno

El Guarani fue desarrollado dentro del proceso de modernización de la flota del Ejército brasileño. El Ministerio de Defensa de Brasil lo presenta como una plataforma seis por seis, con función anfibia y capacidad para operar en fronteras y misiones de pacificación.

¿Por qué ruedas y no orugas como las de un tanque? En la práctica, las ruedas facilitan los desplazamientos largos por carretera y caminos de tierra, con menos complejidad logística. No lo hacen invencible, claro, pero sí más útil cuando la misión exige cubrir mucha distancia.

Cuando la carretera desaparece

Una de sus características más llamativas es que puede cruzar agua en condiciones controladas. Eso no significa que pueda meterse en cualquier río como si nada, sino que está preparado para superar ciertos obstáculos acuáticos sin depender siempre de puentes o transbordadores.

Esa capacidad dejó de ser una ficha técnica durante las inundaciones de Rio Grande do Sul en 2024. El Ejército brasileño vinculó el uso del Guarani en la Operación Taquari II con su capacidad anfibia y su robustez logística, una forma elegante de decir que podía seguir moviéndose cuando muchas calles se parecían más a canales que a carreteras.

Protección bajo el suelo

La protección del Guarani no consiste solo en poner más metal alrededor de los soldados. Su diseño incluye un casco en forma de V, una cabina elevada y asientos suspendidos para reducir parte del impacto si se produce una explosión bajo el vehículo.

La idea es sencilla. En lugar de recibir toda la energía desde abajo, la forma del casco ayuda a desviarla hacia los lados. Aun así, conviene no vender humo. Ningún blindado es invulnerable, y la protección real depende de la versión, el blindaje adicional, la amenaza y la situación concreta.

Armas sin asomarse

El Guarani también puede incorporar sistemas de armas controlados desde dentro del vehículo. La empresa ARES describe el REMAX como un sistema estabilizado y remoto para ametralladoras, manejado por un operador protegido en el interior del blindado.

Esto cambia mucho las cosas para la tripulación. El operador puede observar mediante cámaras, sensor térmico, telémetro láser y pantalla táctil, sin tener que exponerse fuera del vehículo. Suena casi como manejar una cámara avanzada, pero en un entorno donde cada segundo cuenta.

Construido en Brasil

El programa tiene también una lectura industrial. El Guarani se produce en Sete Lagoas, en el estado de Minas Gerais, mediante una colaboración con Iveco, mientras que el Ejército brasileño mantiene la propiedad intelectual del blindado.

No es un detalle menor. Alrededor de una plataforma así se organizan fábricas, ingenieros, mantenimiento, repuestos y formación. Al final del día, no se trata solo de comprar vehículos, sino de sostener una cadena de defensa capaz de fabricar, adaptar y mantener tecnología propia.

Un programa que sigue vivo

El Guarani no es un proyecto congelado en una vitrina. Documentos recientes del Ministerio de Defensa señalan que en 2024 se entregaron 60 vehículos Guarani, además de ocho sistemas REMAX y tres sistemas de mando y control. En 2025 se entregaron 63 viaturas, entre ellas 60 Guarani, un Cascavel modernizado y dos Centauro de ocho ruedas.

Ese mismo seguimiento oficial menciona beneficios como desarrollo tecnológico, empleo, ingresos, potencial exportador y consolidación de la cadena productiva nacional. Pero también reconoce límites presupuestarios. La modernización militar, como casi todo lo grande, avanza entre ambición, dinero disponible y calendarios que rara vez salen perfectos.

El comunicado oficial de seguimiento se ha publicado en Gov.br.


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Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

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