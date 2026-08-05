Parece ciencia ficción pero China ya vende robots humanoides con apariencia personalizable que recuerdan conversaciones y están pensados para acompañar emocionalmente

Publicado el: 5 de agosto de 2026 a las 18:42

China ha empezado a comercializar robots humanoides de tamaño real pensados para acompañar, conversar y recordar interacciones. UBTECH presentó el 30 de junio de 2026 la serie UWORLD U1, un giro desde el robot que hace tareas hacia la máquina que intenta ocupar un lugar social.

La empresa declaró 13.361 pedidos y fijó precios entre 119.800 y 990.000 yuanes. A 31 de julio, las primeras entregas siguen pendientes y están previstas como máximo para el 15 de septiembre de 2026, así que las reservas con depósito aún no demuestran cómo funcionará el U1 en una casa real.

Un compañero, no un mayordomo

El U1 no se anuncia principalmente para fregar, cocinar o cargar bolsas. UBTECH lo orienta a la compañía diaria y el apoyo emocional, además de usos comerciales como recepción, turismo, educación y cuidado de mayores.

La serie incorpora 88 grados de libertad, los puntos y direcciones en los que pueden moverse sus articulaciones. Su inteligencia artificial emocional distingue más de 20 estados de ánimo, según UBTECH, aunque la cifra procede de la propia empresa y no de una evaluación independiente citada en su presentación.

“El acompañamiento entre personas y robots es una nueva forma de apoyar el bienestar mental”, afirmó Michael Tam, responsable de UWORLD. Un metaanálisis de 2024 encontró mejoras en soledad y depresión con algunos robots sociales para mayores, aunque eso no prueba que el U1 produzca el mismo efecto.

Un cuerpo casi humano

La versión masculina mide 1,83 metros y pesa 42 kilos, mientras que la femenina alcanza 1,68 metros y 35,2 kilos. Su cuello y sus articulaciones buscan movimientos menos mecánicos, algo que todavía deberá comprobarse fuera del escenario.

La batería devuelve la idea a tierra. La autonomía anunciada es de entre dos y cuatro horas, el U1 Pro puede tardar hasta 90 minutos en cargarse apagado y el sistema no se ofrece como plataforma abierta para añadir funciones.

El U1 Lite de medio cuerpo cuesta 119.800 yuanes y el U1 Pro completo, 169.800. El U1 Ultra sube a 880.000 yuanes en la versión femenina y 990.000 en la masculina, precios propios del consumo de lujo y los escaparates comerciales.

Memoria y datos íntimos

El sistema Agent Memory OS está diseñado para conservar recuerdos entre conversaciones y adaptar el trato con el tiempo. UBTECH afirma que prioriza el procesamiento local, reduce la dependencia de la nube y permite consultar, exportar o borrar los datos.

En la práctica, un robot con micrófonos, cámaras y memoria dentro del hogar puede conocer horarios y conversaciones privadas. Un estudio dirigido por Christoph Lutz y Aurelia Tamò-Larrieux comprobó que las preocupaciones sobre privacidad reducen significativamente la intención de usar robots sociales.

La personalización lleva el asunto más lejos. UBTECH planea donar 100 unidades capaces de recrear rostros y voces de personas designadas, una propuesta que obliga a hablar de consentimiento, derechos de imagen y límites claros.

El vínculo plantea límites

La preventa restringe la compra y el uso a adultos, mientras la apariencia puede personalizarse y la máquina recuerda interacciones. Ante las interpretaciones románticas, UBTECH respondió que ofrece compañía emocional, pero “no es un novio, una novia ni una pareja”.

Una máquina puede simular atención sin sentir nada. Un pequeño estudio con personas mayores y el robot Pepper observó que el apego podía aparecer y que quienes se vinculaban más tendían a confiar más, aunque la muestra fue demasiado reducida para generalizar.

China ya ha publicado estándares nacionales para robots humanoides que incluyen seguridad, ética y gestión de datos. Productos como el U1 pondrán a prueba cómo se traducen esas reglas en avisos comprensibles, controles de privacidad y responsabilidades dentro de una vivienda.

Pedidos antes que pruebas

Los 13.361 pedidos anunciados llaman la atención frente a los 1.079 humanoides de tamaño completo que UBTECH vendió durante 2025. No son cifras equivalentes, porque una preventa con depósito no es una entrega confirmada y el público objetivo ha cambiado.

Por ahora, la información pública se concentra en conversación, expresiones, memoria y estética. Falta comprobar cuánto puede caminar de forma autónoma, cómo afronta fallos de conexión y batería, y si mantiene su atractivo cuando pase la novedad.

El movimiento no llega solo. Unitree ha presentado el GD01, un mecha pilotable de 2,7 metros y 500 kilos con un precio preliminar de 3,9 millones de yuanes, aunque sus usos siguen poco definidos. Ambos productos muestran que la robótica china ya vende máquinas con forma de fantasía, pero su valor cotidiano deberá demostrarse fuera de los vídeos promocionales.

La nota de prensa oficial ha sido publicada por UBTECH.



