En 2022 Elon Musk lo echó de Twitter pensando que arruinaría su carrera: hoy es dueño de una start-up de inteligencia artificial valorada en 2.000 millones de dólares

Parag Agrawal dirigió Twitter durante menos de un año. Elon Musk lo despidió el 27 de octubre de 2022, la misma noche en que cerró la compra de la red social. Tres años y medio después, la empresa de inteligencia artificial fundada por Agrawal ha alcanzado una valoración de 2.000 millones de dólares.

Su nueva compañía, Parallel Web Systems, no se presenta como otro chatbot. Desarrolla infraestructura para que los agentes de IA busquen información actualizada, comprueben fuentes y trabajen con la web de forma automática. La apuesta es que las máquinas consultarán internet a una escala para la que los buscadores tradicionales no fueron diseñados.

De IIT Bombay a Stanford

Antes de Silicon Valley, Agrawal estudió Ingeniería Informática en IIT Bombay. Según perfiles biográficos, logró el puesto 77 a escala nacional en el examen JEE antes de entrar en la institución. IIT Bombay confirma que terminó el grado en 2005, aunque su ficha oficial no incluye aquella clasificación.

Después se trasladó a la Universidad de Stanford y completó un doctorado en Informática. Su tesis doctoral de Stanford trató sobre cómo gestionar e integrar datos inciertos, es decir, información incompleta o cuya fiabilidad no está del todo clara. Durante esa etapa también colaboró en investigación con Microsoft Research, Yahoo Research y AT&T Labs.

El ascenso en Twitter

Agrawal entró en Twitter como ingeniero en 2011, cuando la plataforma todavía estaba ampliando su infraestructura y su negocio. Se convirtió en director de tecnología en 2017 y la junta lo nombró CEO por unanimidad el 29 de noviembre de 2021, tras la salida de Jack Dorsey. La documentación de Twitter ante la SEC recoge esa trayectoria.

El salto fue llamativo porque pasó de resolver problemas técnicos a dirigir toda la empresa. Un director de tecnología supervisa, por lo general, las decisiones sobre sistemas, ingeniería y desarrollo digital. Ser CEO añadía una capa más amplia, desde la estrategia hasta la relación con inversores y empleados.

El despido de Musk

La etapa terminó de golpe cuando Musk completó la adquisición de Twitter por 44.000 millones de dólares. Agrawal, el director financiero Ned Segal y la responsable jurídica Vijaya Gadde fueron despedidos cuando el nuevo propietario tomó el control de la compañía.

El calendario importa. Agrawal no estuvo dos años al frente de Twitter, sino desde el 29 de noviembre de 2021 hasta el 27 de octubre de 2022. Tampoco esperó dos años para empezar de nuevo, ya que Parallel fue fundada en 2023, según la información pública sobre la empresa.

Qué construye Parallel

Parallel ofrece herramientas para que los llamados agentes de IA investiguen en internet. Un agente es un programa capaz de encadenar tareas como buscar documentos, extraer datos, compararlos y preparar una respuesta sin que una persona guíe cada paso. La presentación oficial de Parallel describe un sistema pensado desde el principio para el uso de la web por parte de máquinas.

La idea se entiende con una imagen sencilla. Un modelo de IA sin acceso a datos recientes se parece a un estudiante brillante que solo puede consultar un libro antiguo. Parallel intenta abrirle la biblioteca, ordenar los resultados y mostrar de dónde sale cada dato.

La empresa dio otro paso el 16 de julio de 2026 con una integración con Google Cloud. Su búsqueda web ya puede utilizarse dentro de la plataforma empresarial de agentes de Gemini, con información en tiempo real y citas de las fuentes. «Los agentes de IA pronto usarán la web mucho más que los humanos», afirmó Agrawal.

Una valoración de 2.000 millones

El 29 de abril de 2026, Parallel anunció una ronda de financiación de 100 millones de dólares liderada por Sequoia Capital. La operación elevó su valoración a 2.000 millones y llevó el capital total captado a 230 millones, con firmas como Kleiner Perkins, Index Ventures y Khosla Ventures. Cinco meses antes, la empresa estaba valorada en unos 740 millones.

Una valoración no significa que Parallel tenga 2.000 millones en el banco ni que facture esa cantidad. Es el precio estimado que los inversores asignan a la empresa al comprar una parte de ella. En la práctica, refleja expectativas sobre su tecnología, su mercado y su capacidad de crecer.

Parallel afirma que más de 100.000 desarrolladores utilizan ya sus productos y cita entre sus clientes a Harvey, Notion y Opendoor. Son cifras de la propia compañía, no una auditoría independiente, pero ayudan a explicar el interés por la infraestructura para agentes de IA.

Una carrera poco lineal

La trayectoria de Agrawal no demuestra que todo despido termine en una empresa multimillonaria. Sí muestra algo menos vistoso y más útil, que una carrera tecnológica puede cambiar de rumbo incluso después de alcanzar uno de los puestos más conocidos del sector.

Para los estudiantes, el JEE, una universidad prestigiosa o un doctorado pueden abrir puertas. Pero el resto depende también de aprender durante años, asumir tareas nuevas y volver a construir cuando un plan se rompe. A veces, el siguiente proyecto empieza justo donde parecía acabar el anterior.

La información principal sobre la última ronda de financiación se ha publicado en el anuncio oficial de Parallel Web Systems.



