El AW249 italiano ya tiene rival directo en Europa: casi 300 km/h de velocidad de crucero y capacidad para detectar drones en pleno vuelo

El AW249 de Leonardo ha realizado en ILA Berlín 2026 su primera exhibición pública en vuelo dentro de una feria internacional. El helicóptero fue creado para sustituir al AW129 Mangusta del Ejército italiano y buscar clientes fuera de Italia, en un mercado donde ya operan modelos como el AH-64 Apache y el Tigre.

Gian Piero Cutillo, codirector general de Leonardo y responsable de su división de helicópteros, lo definió como «mucho más que un nuevo helicóptero de combate». La empresa lo presenta como un nodo volador capaz de reunir datos, compartirlos con otras unidades y trabajar junto a drones, mientras la actualización oficial más reciente sitúa las primeras entregas y la entrada inicial en servicio en 2028.

El AW249 despega en Berlín

ILA Berlín se celebró del 10 al 14 de junio de 2026 junto al aeropuerto de la capital alemana. Allí, el aparato conocido por el Ejército italiano como «Fenice» mostró sus cualidades de vuelo ante el público, después de haber aparecido en tierra en Eurosatory 2024.

El programa nació de la colaboración entre Leonardo, el Ministerio de Defensa italiano y la Aviación del Ejército italiano. Pilotos del AW129 y pilotos de pruebas de la empresa participaron en el desarrollo para convertir necesidades operativas reales en cambios de diseño.

Frente al Mangusta, el AW249 ofrece, según Leonardo, más alcance, velocidad, permanencia en la zona de misión y maniobrabilidad. En la práctica, puede volar muy bajo, aprovechar árboles o accidentes del terreno para ocultarse y cambiar de dirección con rapidez.

Una cabina para decidir antes

La cabina en tándem incorpora grandes pantallas táctiles y un sistema de gestión del campo de batalla. Ese sistema combina información de vuelo, navegación y misión para que la tripulación no tenga que consultar numerosas fuentes por separado.

Aquí entra la fusión de sensores, que consiste en juntar datos de cámaras, radar y otros equipos para crear una imagen más fiable del entorno. El casco puede proyectar información e imágenes sobre el visor incluso cuando hay polvo, nieve, lluvia o poca luz.

¿Qué ve el piloto cuando fuera apenas se distingue nada? El sistema reconstruye el terreno en tres dimensiones y permite mirar alrededor moviendo la cabeza, una ayuda pensada para evitar obstáculos y aterrizar con visibilidad muy reducida.

Sensores, inteligencia artificial y drones

El AW249 incorpora tecnología láser para medir distancias, sensores infrarrojos y radar de microondas. Juntos pueden localizar cables, postes y otros obstáculos, además de ayudar a detectar drones cercanos.

La inteligencia artificial se usa como apoyo a la tripulación. Según Leonardo, puede relacionar altura, velocidad y obstáculos en tiempo real para proponer rutas más seguras, y también comparar escenarios de mantenimiento antes de que una avería deje el aparato en tierra.

Los puestos del piloto y el copiloto son intercambiables. Desde las pantallas pueden dirigir un dron y manejar sus sensores para obtener imágenes de una zona sin acercar primero el helicóptero. Es como enviar unos ojos por delante.

Más peso, alcance y armas

El AW249 tiene un peso máximo al despegue de 8,3 toneladas y mide casi 18 metros. Su velocidad máxima de crucero anunciada es de 287 kilómetros por hora, con un alcance máximo de 796 kilómetros y una autonomía de algo más de cuatro horas en las condiciones indicadas por el fabricante.

El sistema de armas admite cohetes de 70 milímetros, misiles aire-aire y aire-tierra, y un cañón de 20 milímetros con tres tubos. Leonardo lo plantea para escolta, apoyo cercano, reconocimiento e interdicción, que significa impedir que una fuerza rival use una ruta o una zona concreta.

La protección combina asientos blindados, depósitos tolerantes a impactos y sistemas de alerta. También puede compartir voz, datos y vídeo con centros de mando, tropas, otros aviones, barcos, satélites y drones, una forma de trabajo conocida como operaciones multidominio.

La apuesta de Leonardo

Leonardo ha lanzado una estrategia internacional para ofrecer el AW249 a socios y aliados. La propuesta incluye interoperabilidad y posibles acuerdos de cooperación industrial, con la intención de convertir el modelo en un nuevo helicóptero de combate europeo.

Italia es el cliente de referencia. La compañía señala que hay 19 unidades contratadas, que se negocian otras 14 y que la necesidad total del Ejército italiano alcanza 48 helicópteros.

En junio de 2026 había cuatro aparatos construidos, tres de preserie, y la producción en serie ya estaba en marcha mientras continuaban las pruebas ambientales, la integración del armamento y el ajuste de la cabina. Una página oficial de 2024 hablaba de entregas en 2027, pero el comunicado más reciente las sitúa en 2028. La nota de prensa oficial se ha publicado en Leonardo.



