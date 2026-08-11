Apple se prepara para una guerra con Microsoft y expertos aseguran que está preparando un ordenador ‘low cost’ que va a romper el mercado

Por Kevin Montien
Publicado el: 11 de agosto de 2026 a las 18:41
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Recreación del supuesto ordenador de sobremesa low cost de Apple junto a monitor, teclado y ratón

Un ordenador de sobremesa diminuto, silencioso y con macOS por 399 dólares. Esa es la idea que circula bajo el nombre de Mac Neo, con un chip A18 Pro o A19 Pro, 8 GB de memoria y 256 GB de almacenamiento en su versión básica. La propuesta también habla de HDMI, Ethernet y varios puertos USB.

Hay un problema importante. Apple no ha anunciado ese equipo, no lo incluye en su catálogo y las fuentes contrastadas tampoco aportan una filtración sólida que confirme su precio o sus características. La gama oficial reúne el MacBook Neo, el MacBook Air, el MacBook Pro, el iMac, el Mac mini y el Mac Studio, pero no un Mac Neo de sobremesa.

Un concepto, no un producto

El supuesto Mac Neo procede de vídeos y artículos que imaginan una versión de escritorio del MacBook Neo. Matt Talks Tech lo presenta con un precio de 399 dólares y otras publicaciones apuntan a 2027, pero no aportan documentación de Apple ni un informe original de la cadena de suministro.

La diferencia importa. Un dispositivo puede parecer técnicamente creíble y, aun así, no estar en desarrollo. A 5 de agosto de 2026, la sección oficial de noticias del Mac no contiene ningún anuncio sobre un sobremesa llamado Mac Neo.

Por qué parece posible

Apple ya ha demostrado que un chip nacido para el iPhone puede mover un Mac. El MacBook Neo utiliza el A18 Pro, funciona sin ventilador y está pensado para navegar, escribir, ver contenido o editar fotografías. John Ternus, responsable de ingeniería de hardware de Apple, explicó que fue creado para ser “más asequible para más personas”.

Su ficha técnica incluye 8 GB de memoria y opciones de 256 o 512 GB de almacenamiento. También admite una pantalla externa y utiliza dos conexiones USB-C, aunque una es más lenta. Ese conjunto ofrece una base real sobre la que imaginar un ordenador de escritorio barato.

Un sobremesa tampoco necesita pantalla, batería, cámara, teclado ni panel táctil. En la práctica, Apple podría ahorrar componentes y vender únicamente la caja que se conecta a un monitor. Es una deducción razonable, no una confirmación.

Los recortes serían claros

El Mac mini actual es bastante más ambicioso. Incorpora un chip M4, 16 GB de memoria, 256 GB de almacenamiento, HDMI, Ethernet y cinco conexiones USB-C, además de admitir hasta tres monitores. En la caja solo vienen el ordenador y el cable de corriente.

Para bajar hasta 399 dólares, un Mac Neo tendría que diferenciarse con claridad. Lo más probable sería reducir la memoria, el rendimiento gráfico, la velocidad de los puertos y el número de pantallas compatibles. La presencia de USB-A, HDMI o Ethernet en algunas recreaciones sigue siendo especulación.

Eso no lo convertiría necesariamente en un mal ordenador. Para estudiar, hacer videollamadas, gestionar documentos o llevar las cuentas de casa podría bastar. Pero no sería la opción pensada para vídeo profesional, grandes proyectos en tres dimensiones o juegos exigentes.

El precio necesita contexto

En Estados Unidos, Apple vende actualmente el Mac mini desde 799 dólares y el MacBook Neo desde 699 dólares. Un sobremesa de 399 dólares quedaría varios escalones por debajo de toda la gama Mac actual.

Además, esos 399 dólares no incluirían necesariamente todo lo necesario para empezar. Quien no tenga monitor, teclado y ratón deberá sumarlos a la cuenta. Es como comprar una consola sin televisor. La caja impresiona, pero el coste real depende de lo que ya haya sobre la mesa.

Tampoco hay base oficial para asegurar un precio educativo de 299 dólares. La tienda universitaria estadounidense muestra el Mac mini desde 699 dólares y el MacBook Neo desde 599 dólares. Apple aplica descuentos, sí, pero trasladar esa rebaja a un producto inexistente sería adelantarse demasiado.

El reto de convencer a Windows

Un Mac de 399 dólares tendría un argumento fácil de entender. Permitiría probar macOS sin pagar un portátil completo y aprovechar el monitor o los periféricos que ya estén en casa. Apple también ofrece un asistente para trasladar documentos, cuentas y ajustes desde un PC.

Pero cambiar de sistema no depende solo del precio. Hay programas, juegos y accesorios esenciales para algunos usuarios que no funcionan igual en macOS. Al final del día, un Mac Neo competiría mejor como ordenador sencillo para tareas comunes que como sustituto universal de cualquier PC con Windows.

La señal definitiva sería una presentación de Apple, una página de producto o una filtración respaldada por documentos. Hasta entonces, el Mac Neo de 399 dólares sigue siendo un concepto construido con piezas reales y muchas suposiciones. Conviene mirarlo con curiosidad, pero no como un lanzamiento asegurado.

La información oficial utilizada para contrastar esta noticia se ha publicado en Apple Newsroom.

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Kevin Montien

Comunicador Social y Periodista con más de seis años de experiencia en la creación y edición de contenidos digitales para medios de alto impacto, como Revista Semana y ahora en Red+ Noticias. Me destaco por mi capacidad para redactar noticias y cubrir eventos internacionales, como el Giro de Italia 2022. Con conocimientos en estrategia digital y SEO, así como en la optimización de contenidos para Google Discover.

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