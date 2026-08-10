Mientras EEUU sigue apretando a Europa, España y nueve países se unen para construir un escudo antimisiles capaz de actuar fuera de la atmósfera

Airbus Defence and Space, Destinus, MBDA Deutschland, Safran Electronics & Defense y Thales han firmado una carta de intenciones para crear el consorcio Bliksem EXO. Su meta es desarrollar un interceptor europeo capaz de neutralizar misiles balísticos de alcance medio e intermedio durante la parte del vuelo que transcurre fuera de la atmósfera.

El acuerdo se anunció en París el 14 de julio de 2026, en presencia del primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten. Pero conviene frenar las expectativas, porque todavía no existe un sistema operativo ni hay una compra aprobada. La ingeniería conjunta está prevista para agosto de 2026 y el primer ensayo espacial de una pieza clave se plantea para 2027.

Un escudo en la capa más alta

Un misil balístico asciende con gran velocidad y después sigue una trayectoria curva hacia su objetivo. En los modelos de mayor alcance, buena parte del recorrido intermedio puede producirse por encima de la atmósfera, antes de que la carga vuelva a entrar y descienda hacia tierra.

Bliksem EXO intentaría actuar durante esa fase intermedia. El interceptor no llevaría una carga explosiva, sino que buscaría chocar contra el objetivo y destruirlo con la energía del impacto, una técnica conocida como “hit-to-kill”. En términos sencillos, se parece a intentar golpear una bala con otra a velocidades extremas.

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El comunicado cita como escenario los sistemas de clase Oreshnik, con cargas que pueden separarse y maniobrar. Los radares deben detectar el misil, seguir su trayectoria y distinguir el objetivo real de otros objetos o posibles señuelos. Por eso los sensores y el sistema que distribuye las decisiones son tan importantes como el propio proyectil defensivo.

Cinco empresas para un sistema

Destinus actuará como líder industrial y contratista principal. La compañía dirigida por Mikhail Kokorich se ocupará de integrar el conjunto y del vehículo de destrucción exoatmosférico, la parte final que debe localizar y golpear el blanco.

MBDA Deutschland desarrollará el propulsor, el lanzador y el contenedor. Safran Electronics & Defense aportará la cabeza buscadora, que funciona como los “ojos” del interceptor, además de los sistemas de guía, navegación y control necesarios para corregir su rumbo.

Airbus Defence and Space será responsable del mando, el control y la gestión del combate. Thales construirá la cadena de radares y sensores, desde la alerta temprana hasta el control de tiro. Michael Schoellhorn, director ejecutivo de Airbus Defence and Space, sostiene que esa arquitectura permitirá conectarlo con otros programas europeos y aliados.

Cómo encajaría con la OTAN

La defensa aérea y antimisiles integrada de la OTAN combina vigilancia, mando, sensores e interceptores de distintos países. Su lógica es trabajar por capas, de modo que una amenaza pueda ser detectada y atacada en diferentes momentos y altitudes.

Europa ya cuenta con defensas contra misiles balísticos, por lo que Bliksem EXO no parte de un vacío total. La arquitectura de la OTAN incorpora aportaciones nacionales y una importante contribución estadounidense, como Aegis Ashore y los buques con capacidad antimisil. La carencia señalada por el consorcio es una capa superior desarrollada industrialmente en Europa para amenazas de alcance medio e intermedio.

El proyecto también quiere reforzar la Iniciativa del Escudo Celeste Europeo, creada para facilitar compras conjuntas e integrar capacidades compatibles. En la práctica, radares, centros de mando y lanzadores de distintos países deberían intercambiar información y coordinarse sin funcionar como islas separadas.

Una coalición con Ucrania

El anuncio industrial llega junto a la nueva Coalición Integrada contra Misiles Balísticos, presentada el 13 de julio de 2026. Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia y Reino Unido la impulsan con Ucrania como una iniciativa puramente defensiva para desarrollar una arquitectura común.

Rob Jetten resumió la intención política con una frase. “Así es como la cooperación europea se convierte en protección real frente a las amenazas balísticas”. El primer ministro neerlandés respaldó el anuncio y Destinus encabeza el trabajo industrial de Bliksem EXO.

Las empresas afirman que incorporarán la experiencia operativa obtenida por Ucrania frente a ataques masivos con misiles y aeronaves. Ese intercambio estará sujeto a controles de exportación, requisitos de seguridad y procedimientos gubernamentales, y el comunicado no detalla qué información concreta se compartirá.

Un calendario todavía provisional

Los socios quieren negociar un acuerdo de consorcio vinculante en los tres meses posteriores a la firma. Después prevén iniciar la ingeniería conjunta en agosto de 2026 y probar en el espacio el vehículo de destrucción exoatmosférico durante 2027. Ese ensayo no bastaría para validar todo el sistema, que también depende de radares, comunicaciones, lanzadores y mando.

La carta de intenciones no crea obligaciones de compra, financiación o suministro. Tampoco fija un presupuesto, una fecha de entrada en servicio o el número de interceptores que podrían fabricarse. Es una hoja de ruta industrial ambiciosa, no un escudo desplegado.

Si el programa supera las pruebas, consigue financiación y recibe pedidos, podría añadir una nueva oportunidad de interceptación a la defensa europea. Hasta entonces, su importancia reside en que cinco compañías han acordado repartirse las piezas de una de las tareas más difíciles de la defensa antimisiles.

La nota de prensa oficial se ha publicado en Safran Electronics & Defense.



