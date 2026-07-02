Ucrania presenta un dron interceptor que alcanza 600 km/h gracias a un acelerador químico y ya ha provocado alarma entre militares rusos: es la respuesta directa a los nuevos Geran-3 y Geran-4 de Rusia que los drones eléctricos no podían cazar

Ucrania ha probado una mejora clave en su dron interceptor Bullet, un aparato pensado para perseguir y destruir drones de ataque rusos antes de que lleguen a zonas habitadas o infraestructuras críticas. La novedad no es un simple cambio de motor, sino un acelerador químico integrado en el propio cuerpo del dron, desarrollado por General Chereshnya y STRIX para responder a los Shahed y Geran más rápidos.
La idea es fácil de entender. Cuando el objetivo vuela muy rápido, el interceptor necesita salir disparado, ganar altura y acercarse en poco tiempo. Por eso este sistema busca ahorrar batería al principio y reservar energía para la fase final, justo cuando el dron debe corregir su trayectoria y alcanzar el blanco.
El empujón del Bullet
Bullet es un dron interceptor, es decir, un dron diseñado para neutralizar otros drones en vuelo. No funciona como un misil clásico ni como una defensa antiaérea pesada, sino como una herramienta más barata y flexible que puede fabricarse en grandes cantidades.
General Chereshnya ya había presentado el Bullet como una plataforma de alta velocidad para interceptar amenazas tipo Shahed. En pruebas anteriores, la compañía informó de velocidades cercanas a 309 kilómetros por hora y explicó que el diseño estaba optimizado para maniobrar con rapidez en el aire.
Ahora llega el cambio importante. STRIX y General Chereshnya han añadido un acelerador químico que libera mucha energía en la salida. Los desarrolladores lo resumen así, «esto es un acelerador químico», no un sistema a reacción como el de los drones rusos que intenta perseguir.
Por qué Rusia cambió
La presión viene del otro lado del cielo. La inteligencia militar ucraniana asegura que Rusia ha empezado a usar el Geran-4, un dron de ataque con motor a reacción, más rápido y más difícil de interceptar que los modelos de hélice. Según esos datos oficiales, puede alcanzar hasta 500 kilómetros por hora y volar a varios kilómetros de altura.
La diferencia se nota. Un Shahed más lento da más margen a los equipos de defensa, como cuando un coche se acerca despacio a un cruce. Un dron a reacción, en cambio, reduce el tiempo de reacción y obliga a usar sensores, operadores y armas mucho más coordinados.
Ucrania también ha documentado variantes aún más rápidas dentro de esta familia de amenazas. Algunas fuentes ucranianas y análisis especializados sitúan ciertos modelos de largo alcance en la zona de los 600 kilómetros por hora, una cifra que explica por qué los interceptores eléctricos tradicionales empiezan a quedarse cortos.
Drones baratos contra ataques caros
La apuesta ucraniana tiene una lógica económica bastante clara. Si Rusia lanza grandes oleadas de drones relativamente baratos, gastar misiles caros en cada objetivo puede vaciar los arsenales muy rápido. Un interceptor pequeño permite guardar esas armas más costosas para amenazas mayores, como misiles de crucero o balísticos.
Reuters informó en noviembre de 2025 de que Ucrania había iniciado la producción en masa de drones interceptores propios. El Ministerio de Defensa ucraniano aseguró entonces que algunos sistemas ya habían sido probados en combate contra Shahed, incluso de noche, con interferencias y a baja altura.
En la práctica, eso significa construir una defensa por capas. No todo lo que vuela se combate igual. A veces basta un dron rápido y barato; otras veces hace falta un radar más potente o un misil de mayor alcance.
Brave1 acelera la carrera
Detrás de esta evolución aparece Brave1, el clúster ucraniano de innovación militar que conecta empresas de defensa, fuerzas armadas, gobierno e inversores. Su objetivo oficial es impulsar tecnología de defensa en áreas como sistemas anti-Shahed, drones navales, enjambres y soluciones autónomas.
El Ministerio de Defensa de Ucrania afirmó el 8 de junio de 2026 que un participante de Brave1 había desarrollado una tecnología capaz de automatizar gran parte del ciclo de interceptación, desde el lanzamiento hasta la destrucción de un Shahed. El operador sigue eligiendo el objetivo, pero el sistema puede guiarse y ajustar el ataque de forma autónoma.
Este punto importa porque los ataques masivos no dan mucho tiempo. Cuando aparecen decenas o cientos de drones en una noche, cada segundo cuenta. Al final del día, no se trata solo de tener drones más rápidos, sino de tomar decisiones más rápido.
Lo que aún falta por probar
La mejora del Bullet apunta a una respuesta lógica frente a los Geran a reacción, pero todavía quedan preguntas abiertas. La velocidad máxima en condiciones de prueba no siempre se traduce igual en una noche real, con viento, interferencias, poca visibilidad y varios objetivos moviéndose a la vez.
También falta ver hasta qué punto puede escalarse la producción. Ucrania ha demostrado una gran capacidad para adaptar tecnología privada al campo de batalla, pero fabricar miles de unidades fiables exige piezas, entrenamiento y control de calidad. Ahí no hay magia.
Por otro lado, Rusia también aprende. Si Ucrania mejora sus interceptores, Moscú puede cambiar rutas, alturas, motores o sistemas de interferencia adicional. Es una carrera del gato y el ratón, solo que el tablero está sobre ciudades reales.
El comunicado principal ha sido publicado en UNITED24 Media.