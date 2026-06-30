España manda un mensaje a Marruecos con el primer Eurofighter del lote Halcón 1 con radar de barrido integrado

El primer Eurofighter del programa Halcón I ya ha salido de la línea de montaje de Airbus Defence and Space España en Getafe. La aeronave ha completado su ensamblaje y entra ahora en pruebas en tierra antes de encender motores y preparar su primer vuelo.

La noticia no va solo de un avión nuevo. Va de Canarias, de la retirada progresiva de los F-18 y de un radar E-Scan que mejora la forma en la que España puede vigilar su espacio aéreo cerca del noroeste africano.

Qué cambia en Canarias

El programa Halcón I nació para sustituir los F-18 del Ejército del Aire y del Espacio desplegados en la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria. El contrato fue firmado por NETMA el 23 de junio de 2022 e incluye 20 Eurofighter, con 16 monoplazas y cuatro biplazas, lo que elevará la flota española hasta 90 aparatos.

En la práctica, Gando pasará a ser una de las grandes bases españolas equipadas con Eurofighter, junto a Morón de la Frontera y Albacete. No es un simple cambio de matrícula en la pista. Es una renovación de fondo para una zona que mira directamente al Atlántico y al norte de África.

Radar E-Scan

La gran novedad está en el radar E-Scan, un sistema de barrido electrónico. Dicho de forma sencilla, permite buscar, seguir y clasificar objetivos con más rapidez que los radares clásicos, como si el avión pudiera mirar en varias direcciones con mucha más agilidad.

Airbus describe el Eurofighter como una plataforma con sensores avanzados, radar CAPTOR-E y fusión de datos, una mezcla que ayuda al piloto a entender mejor lo que ocurre a su alrededor. Eso importa cuando hay muchos ecos en pantalla, interferencias o movimientos rápidos en el aire.

Señal al sur

El mensaje hacia Marruecos no consiste en anunciar una crisis ni en alimentar titulares de tensión. Consiste en reforzar la disuasión, que en defensa significa convencer a cualquier actor de que no compensa poner a prueba la vigilancia aérea española.

Canarias tiene un valor geoestratégico evidente por su posición. Por eso, colocar allí Eurofighter más modernos, con mejor radar y más capacidad de reacción, envía una señal política y militar bastante fácil de leer. España quiere que su flanco sur esté cubierto.

Industria en Getafe

El programa también se juega en tierra, entre hangares, bancos de pruebas y equipos de ingeniería. Los Eurofighter españoles se ensamblan, prueban y entregan en Getafe, donde Airbus trabaja además con el CLAEX en mejoras como el software CM02+, pensado para ampliar capacidades aire-aire, aire-superficie y comunicaciones.

La parte industrial no es menor. Airbus vincula el programa Eurofighter con más de 20.000 empleos directos e indirectos en España y más de 100.000 en Europa, dentro de una cadena en la que participan empresas de defensa y tecnología de varios países.

Calendario bajo presión

Defensa ya ha dejado claro que no quiere retrasos. En la reunión anual del programa Eurofighter, celebrada en Madrid los días 20 y 21 de mayo de 2026, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, pidió a la industria cumplir los plazos y las prestaciones contratadas.

También se habló del sostenimiento, una palabra poco vistosa pero clave. Al final del día, tener buenos cazas sirve de poco si la cadena logística falla, faltan repuestos o la disponibilidad no acompaña a las necesidades reales de las Fuerzas Armadas.

Pilar de la defensa española

El Eurofighter entró en servicio en España en 2003 y ya forma parte del día a día de la defensa aérea nacional. El Ejército del Aire y del Espacio lo identifica como C.16 y lo mantiene en unidades como el Ala 11 y el Ala 14.

Los Eurofighter españoles también han participado en misiones de policía aérea de la OTAN, incluidas operaciones en el Báltico y en el flanco oriental. La OTAN describe estas misiones como una vigilancia permanente para proteger el espacio aéreo aliado, todos los días del año.

Con Halcón I, España no solo cambia aviones veteranos por cazas más modernos. Si el calendario se cumple, Canarias recibirá una plataforma llamada a seguir siendo columna vertebral de la defensa aérea durante las próximas décadas.

La información oficial sobre el contrato Halcón se ha publicado en Airbus.



