El significado del símbolo del tridente que aparece en el puerto USB y cómo afecta a su uso

Publicado el: 10 de agosto de 2026 a las 20:43

Ese pequeño tridente junto a un puerto USB parece una pista sencilla, pero no siempre cuenta toda la historia. La información de partida lo presenta como una etiqueta capaz de revelar la velocidad, la carga y el vídeo, aunque las guías oficiales introducen un matiz importante. El símbolo básico no basta para conocer todas las funciones del conector.

Para saber qué puede hacer un puerto hay que mirar el conjunto. Las cifras como 5, 10, 20, 40 u 80 indican el rendimiento máximo anunciado, mientras que una batería, las letras DP o un rayo pueden señalar alimentación, salida de imagen o Thunderbolt. Cada detalle cuenta.

El tridente no lo dice todo

El logotipo clásico tiene una línea central que se divide en tres brazos y USB Implementers Forum lo denomina “tridente”. Su presencia permite reconocer una conexión USB, pero el dibujo aislado no garantiza una generación ni una velocidad concreta.

Tampoco conviene confundir USB-C con un nivel de rendimiento. USB-C describe la forma pequeña y reversible del conector, que puede funcionar con los 480 Mbps de USB 2.0 o alcanzar velocidades muy superiores cuando el equipo, el cable y el dispositivo son compatibles.

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En otras palabras, dos puertos con el mismo aspecto pueden comportarse de forma muy diferente. Uno podría servir solo para datos y carga básica, mientras que otro admitiría monitores, discos rápidos y una potencia suficiente para alimentar un portátil.

Los números marcan la velocidad

La guía vigente de USB Implementers Forum utiliza nombres pensados para que el comprador no tenga que descifrar generaciones. Son USB 5 Gbps, USB 10 Gbps, USB 20 Gbps, USB 40 Gbps y USB 80 Gbps, donde Gbps significa gigabits por segundo.

Estas cifras representan el límite máximo de la conexión, no la velocidad que siempre se alcanzará al copiar archivos. En la práctica, manda el componente más lento entre el puerto, el cable y el aparato conectado.

Si aparece la indicación “Hi-Speed USB”, la documentación oficial la relaciona con una velocidad de hasta 480 Mbps. Puede ser suficiente para un teclado, un ratón o muchos accesorios sencillos, pero se queda bastante atrás al mover vídeos pesados o copias de seguridad.

Qué significa SS

Las letras SS significan “SuperSpeed” y se utilizaron durante años para distinguir conexiones más rápidas que USB 2.0. Cuando iban acompañadas de un 5, un 10 o un 20, la cifra ayudaba a identificar la capacidad máxima de transferencia.

Pero hay un matiz que puede explicar por qué los iconos de dos ordenadores no coinciden. USB Implementers Forum considera ahora obsoletas varias de esas marcas SuperSpeed y recomienda logotipos que enseñen directamente la velocidad.

Por eso, un portátil antiguo y una base de conexión nueva pueden usar símbolos diferentes para prestaciones parecidas. No significa necesariamente que uno de los productos sea incompatible, aunque siempre conviene comprobar su ficha técnica.

Batería y carga

Un icono de batería junto al USB suele identificar un puerto que puede seguir suministrando energía cuando el ordenador duerme o está apagado. Lenovo denomina esta función “Always On USB”, mientras que Dell utiliza el nombre “PowerShare” en determinados equipos.

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Eso no demuestra automáticamente que el puerto admita USB Power Delivery ni revela cuánta potencia proporciona. USB Power Delivery es un sistema que negocia la energía que necesita cada aparato y puede llegar hasta 240 vatios en dispositivos y cables compatibles.

¿Puede un puerto cargar un móvil y no ser suficiente para un portátil? Sí. Las marcas certificadas más recientes pueden mostrar valores como 60 W o 240 W en el cable, pero cuando no aparece una cifra hay que consultar el manual del equipo.

DP lleva vídeo por USB-C

Las letras DP junto a un USB-C suelen indicar DisplayPort Alt Mode. Es un modo alternativo que permite enviar imagen y sonido a un monitor mediante el mismo conector que transporta datos USB y, en algunos casos, alimentación.

La forma USB-C por sí sola no asegura que exista salida de vídeo. VESA, la organización responsable de DisplayPort, recomienda comprobar la documentación del dispositivo y explica que los equipos compatibles pueden mostrar el logotipo DP junto al conector.

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Esto importa al conectar un portátil a una pantalla. Un cable puede encajar perfectamente y cargar el ordenador, pero no ofrecer imagen si el puerto carece del modo de vídeo necesario.

El rayo puede engañar

Un rayo junto a USB-C suele ser el distintivo de Thunderbolt, una tecnología de Intel que combina transferencia de datos, vídeo y alimentación. Por eso, no debería interpretarse sin más como un símbolo universal de carga rápida.

Hay excepciones relacionadas con el fabricante. Dell también ha empleado un rayo o una batería para identificar PowerShare en algunos portátiles, de modo que dos iconos parecidos pueden describir funciones distintas según el modelo.

El color es solo una pista

El plástico azul se ha utilizado con frecuencia en puertos USB 3.0, mientras que el negro o el blanco aparecen en conexiones anteriores. Sin embargo, el color no se aplica de manera uniforme entre fabricantes y resulta menos fiable que las letras, las cifras y la documentación técnica.

Al final del día, la lectura más segura es sencilla. Primero hay que buscar la cifra de Gbps, después los iconos de vídeo o alimentación y, si todavía quedan dudas, revisar las especificaciones del ordenador, el monitor o la base de conexión.

La guía oficial en la que se basa esta noticia se ha publicado en USB Implementers Forum



