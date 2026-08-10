Los expertos coinciden: el método oficial para saber la ubicación de alguien con su número de teléfono en un móvil Android y iPhone

Por Adrian Villellas
Publicado el: 10 de agosto de 2026 a las 15:37
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Móvil mostrando la función para compartir ubicación en tiempo real con otros contactos

¿Se puede escribir un número de teléfono y ver al instante dónde está la persona que lo usa? No. El número sirve para enviar una invitación o identificar un contacto, pero las herramientas oficiales solo muestran la posición cuando la otra persona decide compartirla.

Google Maps, Localizador de Google, Buscar de Apple y Glympse permiten hacerlo en tiempo real, durante un periodo elegido y con opción de detenerlo. WhatsApp también comparte ubicación, aunque únicamente dentro de un chat y de forma deliberada.

El número no funciona como un GPS

La geolocalización es la función con la que el móvil calcula su posición usando GPS, redes wifi, antenas y sensores. Esa coordenada no va pegada al número de teléfono como si fuera una dirección escrita en una agenda.

En la práctica, el número solo ayuda a hacer llegar la petición al contacto correcto. La Agencia Española de Protección de Datos considera que, con carácter general, tratar datos de localización requiere el consentimiento de la persona afectada, y Google prohíbe usar Localizador para saber si alguien está en un lugar sin que lo sepa.

Google Maps sirve en ambos sistemas

La opción más sencilla suele ser Google Maps porque funciona en Android y en iPhone. La persona que va a compartir debe abrir su perfil, entrar en «Compartir ubicación», elegir durante cuánto tiempo y buscar tu nombre, correo electrónico o número de teléfono.

Cuando lo haga, aparecerá en tu mapa su posición reciente y también puede mostrarse la batería del dispositivo. Google permite dejar de compartir en cualquier momento, así que no es una llave permanente.

También puedes pulsar «Solicitar» si tú ya compartiste tu ubicación con esa persona o ella la compartió contigo anteriormente. El contacto recibe la petición y decide si quiere mostrarte su posición.

Localizador añade una pestaña de personas

En Android, Google reúne estas funciones en Localizador. La pestaña «Personas» permite compartir la ubicación en tiempo real, ver en un mapa a quien ya la comparte y gestionar los controles de privacidad desde el mismo sitio.

Para pedir una ubicación, primero debes estar compartiendo la tuya con ese contacto. Después puedes enviar la solicitud, pero nada se activa a escondidas, ya que la respuesta sigue dependiendo de la otra persona.

No hay que confundir esta sección con «Dispositivos». Esa parte sirve para encontrar móviles, auriculares o rastreadores vinculados a tu propia cuenta, no para introducir el número de otra persona y seguirla.

Buscar hace lo mismo en el iPhone

En un iPhone, la ruta oficial pasa por la app Buscar. La persona abre «Personas», toca el botón de añadir, elige «Compartir mi ubicación», selecciona tu contacto y decide si lo hará durante una hora, hasta el final del día o indefinidamente.

Compartir no convierte la relación en automática y recíproca. Para ver al otro usuario hay que tocar «Preguntar para seguir la ubicación», y Apple solo la muestra después de que este reciba y acepte la solicitud.

Apple también permite cortar el acceso desde la misma ficha de la persona o desactivar «Compartir mi ubicación» para todo el mundo. Es útil revisar este ajuste después de un viaje, un festival o una recogida en coche, porque compartir por una tarde no tiene por qué quedarse activado durante meses.

Glympse une Android y iPhone

Glympse es una alternativa cuando cada persona usa un sistema distinto o no quiere configurar una cuenta común. La app permite enviar o solicitar una ubicación temporal mediante un enlace que se abre en el navegador, y quien lo recibe no necesita instalar la aplicación para ver el mapa.

El usuario que comparte fija un temporizador y puede detener la transmisión antes de que termine. Es una solución práctica para avisar de la llegada a una estación, seguir un trayecto corto o coordinar una entrega, no una herramienta de vigilancia.

WhatsApp no permite espiar a un contacto

WhatsApp solo muestra la posición cuando una persona abre un chat, elige Ubicación y activa «Ubicación en tiempo real» durante un plazo concreto. La función está cifrada de extremo a extremo, por lo que únicamente pueden verla las personas del chat con las que se haya compartido.

Los trucos con «netstat» y los supuestos localizadores que prometen seguir cualquier número no forman parte de ninguna función oficial de WhatsApp, Google o Apple. Instalar una app desconocida para intentarlo sí puede abrir otra puerta, ya que INCIBE advierte de que el software malicioso puede acceder al GPS y recomienda revisar los permisos innecesarios.

Antes de pulsar un enlace, comprueba quién lo envía y qué permisos solicita. Al final del día, la regla es sencilla. Un número puede servir para contactar, pero la ubicación solo debe aparecer cuando la persona la comparte de manera consciente.

La documentación oficial en la que se basa esta guía se ha publicado en Google, Apple, WhatsApp, Glympse y la Agencia Española de Protección de Datos.


Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

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