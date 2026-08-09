Netflix lo confirma: la lista de televisores que no podrán ver más películas ni series a partir de agosto de 2026

Por Kevin Montien
Publicado el: 9 de agosto de 2026 a las 18:32
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Televisor que dejará de ser compatible con Netflix a partir del 27 de agosto de 2026

Una lista difundida en las últimas horas asegura que la aplicación nativa de Netflix, la que funciona dentro del propio televisor, desaparecerá el 1 de agosto de 2026 de modelos antiguos de Samsung, Sony, LG y Panasonic, además de los primeros Apple TV. Sin embargo, las páginas de Netflix y de los fabricantes consultadas el 31 de julio de 2026 no respaldan un apagón general con esa fecha.

Sí existen equipos que ya han perdido la aplicación y otros que la perderán próximamente, pero los avisos pertenecen a años y calendarios distintos. El cambio nuevo y verificable afecta a determinadas series Panasonic de 2014 y comenzará el 27 de agosto de 2026, no el 1 de agosto.

El aviso confirmado

Panasonic publicó el 28 de julio de 2026 un aviso para quince series de televisores fabricadas en 2014. Netflix dejará de estar disponible en esos modelos desde el 27 de agosto en América, Europa, Australia y Nueva Zelanda.

La relación oficial incluye AX800, AX802, AX850, AX900, AX902, AXC904, AXR800, AXR900, AXW804, AXW904, X940, X942, XR940, XW944 y XW945. La serie AX900 sí aparece en la lista difundida, pero vinculada a una fecha equivocada.

En las páginas oficiales revisadas no aparece un anuncio equivalente que retire la aplicación de todas las marcas citadas el 1 de agosto. Netflix se limita a advertir que algunos televisores y reproductores fabricados antes de 2015 pueden haber dejado de ser compatibles.

Fechas antiguas mezcladas

Dos modelos Panasonic citados como afectados ahora llevan tiempo sin soporte. La serie VT50 perdió Netflix el 16 de octubre de 2023, mientras que la VT25 de 2010, que incluye el TC-P50VT25, quedó fuera el 2 de diciembre de 2019.

Con Sony ocurre algo parecido. La compañía retiró Netflix de algunos Bravia de 2014 el 24 de julio de 2024 y de nueve modelos KDL de 2015 el 23 de julio de 2025, por lo que referencias genéricas como KDL o XBR no forman una lista nueva para agosto de 2026.

Netflix indica actualmente que su aplicación para Apple TV está disponible desde el Apple TV HD de cuarta generación. En la práctica, las tres generaciones anteriores ya están fuera del soporte actual y no constituyen una retirada anunciada para este agosto.

Qué ocurre con LG y Samsung

La información oficial de LG España tampoco confirma un corte el 1 de agosto. Su página de compatibilidad sigue incluyendo variantes europeas de la familia LM960 de 2012, como 84LM960V, 55LM960V y 47LM960V, una prueba de que el sufijo y la región importan tanto como el nombre comercial.

Samsung sí advierte en una página actualizada el 3 de julio de 2026 de que Netflix ya no está disponible o dejará de funcionar en Smart TV de 2012, 2013, 2014 y anteriores. El documento está dirigido a productos vendidos en Colombia y tampoco fija el 1 de agosto como fecha mundial.

¿Puede funcionar una variante y otra casi idéntica no? Sí, porque los fabricantes comercializan hardware y programas internos diferentes según el país, de modo que dos televisores con nombres parecidos pueden recibir actualizaciones durante periodos distintos.

Por qué desaparece Netflix

Netflix explica que puede finalizar la compatibilidad cuando un dispositivo ya no recibe las actualizaciones necesarias del fabricante o no admite funciones nuevas. El firmware es, dicho de forma sencilla, el programa básico que gobierna el televisor y permite que sus aplicaciones se comuniquen con servicios externos.

Esto no equivale a una caída temporal ni modifica la cuenta del usuario. Los códigos R40, R12 y R25-9, junto con el mensaje “Netflix ya no está disponible en este dispositivo”, son las señales oficiales de que el equipo ha quedado fuera.

Pero una aplicación que no abre no siempre está jubilada. Antes de darla por perdida conviene actualizar el sistema y la app, reiniciar el televisor y comprobar la conexión, porque una avería de red puede producir síntomas similares.

Cómo comprobarlo y seguir viendo

El número completo del modelo suele aparecer en una etiqueta trasera o dentro de Ajustes, Soporte y Acerca de este televisor. Después hay que buscar esa referencia exacta en la página del fabricante, ya que una letra final puede señalar otro país, otro año o componentes diferentes.

Si aparece el aviso explícito de incompatibilidad, la retirada es definitiva para la aplicación nativa. Si solo falta el icono o se muestra otro error, merece la pena actualizar y revisar la tienda antes de concluir que el soporte ha terminado.

Al final del día, la pantalla seguirá funcionando con equipos externos. Netflix propone conectar por HDMI un reproductor de streaming compatible, un decodificador, una videoconsola o un ordenador, aunque los clientes del plan con anuncios no pueden enviar Netflix desde el móvil al televisor mediante la función de transmisión. 

La información oficial se ha publicado en el Centro de ayuda de Netflix y en los avisos de soporte de Panasonic, Samsung, Sony y LG.


Kevin Montien

Comunicador Social y Periodista con más de seis años de experiencia en la creación y edición de contenidos digitales para medios de alto impacto, como Revista Semana y ahora en Red+ Noticias. Me destaco por mi capacidad para redactar noticias y cubrir eventos internacionales, como el Giro de Italia 2022. Con conocimientos en estrategia digital y SEO, así como en la optimización de contenidos para Google Discover.

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