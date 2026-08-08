La Unión Europea pone fecha al fin de las baterías selladas en los móviles: a partir de 2027 los usuarios podrán cambiarlas ellos mismos con herramientas normales

Hubo un tiempo en que quedarse sin batería no obligaba a buscar un enchufe. Bastaba con abrir la tapa del móvil, cambiar la pieza y seguir adelante. La batería extraíble no desapareció por una única razón ni solo para empujar la compra de otro teléfono.

Integrarla dentro del chasis permitió fabricar dispositivos más compactos y resistentes, pero trasladó el problema al momento de reparar. La Unión Europea quiere corregir ese desequilibrio, aunque la norma de 2027 no hará que todos los smartphones recuperen una tapa trasera que se abre con la uña.

Por qué se sellaron

Una batería extraíble necesita su propia carcasa, contactos accesibles, cierres y una tapa preparada para abrirse muchas veces. Todo eso ocupa espacio y añade material. Un análisis del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea señala que facilitar el cambio puede exigir diseños algo más gruesos, mientras que los adhesivos ayudan a controlar el volumen y favorecen la protección frente al agua.

Pero no es una solución gratis. El mismo pegamento que mantiene unido el teléfono puede obligar a calentarlo, retirar varias piezas y volver a sellarlo para conservar su resistencia. El Centro Común de Investigación recuerda que los componentes muy pegados y difíciles de alcanzar encarecen la reparación y acortan la vida práctica del aparato.

La batería envejece

La batería es una pieza de desgaste. Con el tiempo y los ciclos de carga pierde parte de la energía que puede almacenar, aunque un ciclo no siempre coincide con una sola conexión al cargador. En la práctica, se suma el consumo hasta completar el equivalente a una carga entera.

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Cuando baja la capacidad, el móvil puede seguir funcionando, pero dura menos lejos del enchufe. Cambiar esa pieza permite conservar una pantalla, un procesador y unas cámaras que quizá sigan en buen estado. La Comisión calcula que las reglas de ecodiseño y etiquetado podrían ahorrar a los consumidores europeos unos 20.000 millones de euros en 2030, sobre todo al retrasar la compra de nuevos dispositivos.

Qué exige la UE

El 18 de febrero de 2027 empezará a aplicarse el artículo 11 del Reglamento europeo de baterías. Para los productos nuevos afectados, la regla general exige que la batería pueda retirarse con herramientas disponibles para cualquiera, sin útiles exclusivos del fabricante, disolventes ni calor para desmontar el aparato. No obliga a rediseñar los dispositivos que ya se hubieran puesto en el mercado antes de esa fecha.

Christoforos Spiliotopoulos y Chiara Magrini, investigadores del Centro Común de Investigación, elaboraron el apoyo técnico que ayudó a concretar conceptos como batería compatible, herramienta común y sustitución segura. Los fabricantes también deberán ofrecer instrucciones claras y mantener la batería como repuesto durante al menos cinco años desde la comercialización de la última unidad del modelo.

La regulación impide además que el software bloquee sin motivo una batería compatible. Existen excepciones limitadas por seguridad para determinados aparatos, pero una certificación de resistencia al agua no basta por sí sola para acogerse a ellas. La Comisión exige demostrar que el producto funciona principalmente en un entorno mojado y que no puede rediseñarse de forma segura.

El matiz de los smartphones

Aquí está el detalle que suele perderse. Los móviles ya están sujetos desde el 20 de junio de 2025 a un reglamento europeo de ecodiseño, y la propia Comisión aclara que sus reglas específicas de sustitución prevalecen sobre la obligación general de 2027. En smartphones, además, la batería debe estar disponible como repuesto durante al menos siete años después de que el modelo deje de venderse en la UE.

El fabricante puede optar por una batería que una persona sin experiencia cambie con herramientas básicas. También puede mantener un diseño más cerrado si la sustitución puede hacerla alguien con conocimientos generales de reparación, el móvil resiste polvo e inmersión temporal y la batería conserva al menos el 83 por ciento de su capacidad tras 500 ciclos y el 80 por ciento tras 1.000. Por eso, los teléfonos sellados no desaparecerán necesariamente.

Qué verá el comprador

No hay motivos para esperar un regreso masivo de las tapas de plástico y las baterías que salen en dos segundos. Es más probable que aparezcan tiras de extracción, cierres reutilizables, rutas de acceso más cortas y procedimientos mejor explicados. Es una previsión razonable a partir de los criterios europeos sobre herramientas, uniones, repuestos, profundidad de desmontaje y bloqueos de software.

Desde junio de 2025, la etiqueta europea ya muestra la autonomía, la duración estimada en ciclos, la resistencia al agua y una clase de reparabilidad de la A a la E. Al final del día, el cambio importante no consiste en recuperar exactamente el móvil de 2005. Consiste en que una batería agotada deje de sentenciar un dispositivo que aún funciona.

La normativa oficial en la que se basa esta noticia se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.



