Después de meses de pruebas limitadas Google Maps anuncia un cambio sin precedentes con navegación inmersiva, giros 3D y velocímetro real

Google Maps está ampliando dos cambios muy esperados en Android Auto. La Navegación inmersiva convierte el mapa en una vista 3D con edificios, pasos elevados y carriles más claros, mientras que el velocímetro muestra la velocidad estimada del vehículo en la pantalla central. El despliegue se ha acelerado durante julio de 2026, aunque todavía no es general.

No es solo un retoque visual. Google pretende que el conductor entienda antes un cruce, una incorporación o la llegada al destino y consulte más datos sin cambiar de pantalla. La activación llega desde los servidores de la compañía, por lo que dos usuarios con la misma versión de Maps pueden recibirla en momentos distintos.

Un mapa más parecido a la carretera

Google presentó la Navegación inmersiva el 12 de marzo de 2026 como «su mayor actualización de navegación en más de una década». Miriam Daniel, vicepresidenta y directora general de Google Maps, explicó que el rediseño combina imágenes más detalladas con indicaciones que buscan resultar más naturales.

La vista tridimensional representa edificios, puentes y desniveles. Cuando es útil, también destaca carriles, pasos de peatones, semáforos y señales de stop. En la práctica, se parece menos a leer un plano y más a reconocer lo que aparece al otro lado del parabrisas.

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¿Qué ocurre antes de una salida difícil? Maps puede alejar o acercar el mapa, volver transparentes algunos edificios para no tapar la ruta y avisar con más antelación de un cambio de carril. También compara alternativas y explica si una ruta tarda más pero evita tráfico o si otra incluye peajes. Según la compañía, Maps incorpora más de cinco millones de actualizaciones de tráfico cada segundo.

La inteligencia artificial que hay detrás

La función utiliza modelos Gemini para interpretar imágenes recientes de Street View y fotografías aéreas. La visión por ordenador, es decir, un sistema capaz de reconocer elementos dentro de una imagen, ayuda a localizar medianas, edificios y puntos de referencia junto a la vía.

Google ya aplicaba una tecnología relacionada en la Vista inmersiva para rutas, lanzada en 2023 para previsualizar trayectos antes de salir. Aquel sistema fusionaba miles de millones de imágenes y las convertía en modelos digitales en tres dimensiones. La novedad de 2026 lleva esa idea a la navegación activa.

El cambio también intenta mejorar el último tramo, cuando el mapa dice que hemos llegado pero la puerta sigue sin verse. Antes de iniciar el viaje puede mostrar el entorno y sugerir aparcamiento. Al acercarse, puede señalar la entrada, las plazas cercanas y el lado correcto de la calle.

El velocímetro llega a Android Auto

La segunda novedad es más sencilla, pero llevaba años entre las peticiones de los usuarios. Google Maps empieza a mostrar la velocidad del vehículo en Android Auto, un dato diferente del límite máximo permitido en la vía. Los primeros reportes aparecieron a mediados de julio y después alcanzaron también a versiones estables.

El indicador reúne ruta y velocidad estimada en la misma vista. Puede ahorrar una mirada al cuadro de instrumentos, pero no lo sustituye. Google advierte que factores externos pueden hacer que la cifra de Maps sea distinta de la velocidad real.

El ajuste general del velocímetro se encuentra en Google Maps desde el móvil, dentro de Ajustes, Navegación y Opciones de conducción. Aun así, tenerlo encendido no garantiza que aparezca de inmediato en la pantalla del coche. La habilitación remota sigue siendo necesaria.

Por qué aún no aparece a todos

Los informes del 25 de julio mostraban que ambas funciones estaban llegando a más personas, incluso fuera de los programas beta. Pero la expansión todavía no era completa y podía variar según la región o el dispositivo. Es la típica actualización silenciosa que aparece un día sin descargar nada nuevo.

Google indicó en marzo que la Navegación inmersiva comenzaba en Estados Unidos y se ampliaría durante los meses siguientes a Android, iOS, Android Auto, CarPlay y coches con Google integrado. La información oficial consultada solo confirma ese inicio estadounidense y una posterior expansión, sin concretar una fecha para España. Por eso es más preciso hablar de un despliegue progresivo que de un lanzamiento mundial terminado.

El icono de Gemini que sustituye al Asistente en parte de la interfaz puede ser una pista del nuevo diseño. Sin embargo, no demuestra que el coche haya recibido también el velocímetro o todos los elementos 3D. Google no ha confirmado que ambas activaciones estén necesariamente vinculadas.

Qué cambia al volante

La navegación más detallada puede ayudar sobre todo en ciudades, enlaces de autopista y cruces con varios carriles. Ver un puente, una mediana o la forma de un edificio unos segundos antes puede reducir dudas. La cuestión será comprobar si esa información sigue siendo legible sin llenar demasiado la pantalla.

El velocímetro aporta comodidad, pero debe usarse como referencia. El conductor tiene que seguir atendiendo al cuadro del vehículo, a las señales y a las condiciones reales de la carretera. Más datos no ayudan si obligan a apartar la vista durante demasiado tiempo.

Al final del día, Google intenta que Maps explique mejor el entorno y concentre los datos esenciales en un solo lugar. La dirección está clara. La llegada a todos los coches seguirá siendo escalonada.

El anuncio oficial sobre la Navegación inmersiva se ha publicado en el blog de Google.



