Un objeto no identificado sale del avión espacial secreto de China: los rastreadores privados aseguran que no coincide con nada catalogado hasta ahora en órbita

Un radar comercial detectó el 22 de junio de 2026 un objeto no identificado junto al avión espacial reutilizable de China, conocido de manera informal como Shenlong. LeoLabs sostiene con un alto grado de certeza que el vehículo lo liberó mientras orbitaba la Tierra.

La incógnita alimenta sospechas militares, pero conviene separar los hechos de las hipótesis. ¿Qué ha soltado exactamente? El objeto ya ha maniobrado por su cuenta, aunque no existe evidencia pública de que transporte equipos para neutralizar satélites.

Una detección desde Nueva Zelanda

LeoLabs observó el objeto a las 02.30 en horario universal mediante su radar Tracker en Nueva Zelanda. Al principio no coincidía con ningún elemento de su catálogo, como si hubiera aparecido una pieza nueva en una carretera orbital vigilada las 24 horas.

La empresa amplió las observaciones con su red global y concluyó que había salido del avión espacial chino. «Evaluamos con un alto grado de certeza que fue liberado por el avión espacial», indicó LeoLabs, que considera el episodio compatible con despliegues de pequeños satélites realizados en misiones anteriores.

El astrofísico Jonathan McDowell, profesor honorario en la Universidad de Durham, informó después de que la Fuerza Espacial de Estados Unidos lo había catalogado como el objeto 69673. Su seguimiento más reciente muestra que comenzó a cambiar de órbita y dejó de permanecer cerca del avión espacial.

Qué es el llamado Shenlong

Shenlong significa «Dragón Divino», pero ni siquiera ese nombre está confirmado para la nave actual. Secure World Foundation explica que procede de una imagen antigua de otro prototipo y que el Gobierno chino denomina al vehículo, de forma mucho más genérica, «nave espacial experimental reutilizable».

Se cree que es una nave sin tripulación que despega dentro de la cubierta de un cohete y regresa planeando hasta una pista. Su tamaño, su fabricante exacto y la mayor parte de sus sistemas siguen sin publicarse, por lo que muchas descripciones se apoyan en datos orbitales e imágenes tomadas desde tierra.

La cuarta misión comenzó el 7 de febrero de 2026 desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, a bordo de un cohete Larga Marcha 2F. Las autoridades chinas se limitaron a decir que probaría tecnologías reutilizables para apoyar el «uso pacífico del espacio».

Un historial de pequeños satélites

El programa debutó en septiembre de 2020 con un vuelo de dos días. Las siguientes misiones fueron mucho más largas, con 276 días entre 2022 y 2023 y 268 días entre 2023 y 2024.

Secure World Foundation señala que la nave desplegó un pequeño satélite en cada una de sus tres primeras misiones. En el segundo vuelo, uno de esos objetos maniobró con propulsión propia y el avión espacial realizó acercamientos y operaciones de captura o acoplamiento.

Durante la tercera misión volvió a liberar un objeto y ejecutó varias aproximaciones en junio de 2024. Ese patrón ayuda a entender por qué el nuevo objeto de 2026 recibe tanta atención, aunque repetir una maniobra no revela por sí solo su objetivo.

Por qué se habla de uso militar

Estas aproximaciones se conocen como operaciones de encuentro y proximidad. En palabras sencillas, consisten en guiar una nave hasta las cercanías de otro objeto y mantener una posición controlada sin chocar.

La técnica puede servir para inspeccionar, reparar, repostar o retirar satélites averiados. Pero también podría utilizarse para observar de cerca una nave ajena, interferir con ella o dañarla, del mismo modo que una herramienta de taller puede tener un uso legítimo o convertirse en un riesgo.

Eso no convierte automáticamente al objeto 69673 en un arma. Victoria Samson, analista de Secure World Foundation, concluye que no hay pruebas públicas sólidas que vinculen las maniobras chinas conocidas con el despliegue confirmado de armas antisatélite que compartan órbita con su objetivo.

El espejo estadounidense

China no es la única potencia que opera un avión espacial secreto. La Fuerza Espacial de Estados Unidos lanzó el 21 de agosto de 2025 la octava misión del X-37B, una plataforma reutilizable destinada oficialmente a probar nuevas tecnologías y conceptos operativos.

Una misión anterior del X-37B permaneció 908 días en órbita. Transportó experimentos sobre materiales, radiación, energía solar y semillas, además de desplegar un pequeño satélite desarrollado para la Academia de la Fuerza Aérea estadounidense.

La comparación ayuda a poner el caso en contexto, pero no resuelve el misterio. Los detalles completos de ambos programas no son públicos, un cóctel que deja espacio para teorías y obliga a mirar con lupa lo que realmente muestran los datos.

Lo que falta por saber

Los próximos movimientos del objeto pueden ofrecer pistas. Los observadores buscarán cambios de órbita, emisiones de radio o nuevos acercamientos, aunque ninguno de esos datos bastará por sí solo para demostrar una misión ofensiva.

Por ahora, lo comprobado es más modesto y también más interesante. China liberó un objeto capaz de maniobrar desde una nave reutilizable secreta, mientras redes privadas y catálogos públicos seguían su evolución desde tierra.

La información principal se ha publicado en los canales oficiales de LeoLabs.



