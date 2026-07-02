Rusia ha empezado la guerra electrónica: investigadores confirman que Moscú está interfiriendo el GPS europeo con satélites en un movimiento sin precedentes

Por Kevin Montien
Publicado el: 2 de julio de 2026 a las 09:42
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Satélites Galileo sobre la Tierra, el sistema europeo de navegación afectado por las interferencias detectadas por investigadores.

Los pequeños apagones de navegación por satélite en Europa ya no parecen simples fallos aislados. Un nuevo trabajo dirigido desde la Universidad de Texas en Austin relaciona esos cortes breves con satélites rusos de alerta temprana que sobrevuelan el continente.

El hallazgo es incómodo porque los cortes duran menos de diez segundos, como un parpadeo, pero se repiten y cubren áreas enormes. En la práctica, muestra que una interferencia lanzada desde órbita podría afectar a GPS, Galileo o BeiDou sin tocar GLONASS, el sistema ruso.

Una pista en órbita

El análisis lo firman Zachary L. Clements, Argyris Kriezis y Todd E. Humphreys. Clements y Humphreys trabajan en la Universidad de Texas en Austin, mientras que Kriezis pertenece a la Universidad Stanford.

El equipo revisó datos de una red de 165 estaciones terrestres y encontró 75 días con episodios de interferencia desde 2019. En tres casos, la señal pudo vincularse con satélites rusos concretos, y el satélite Kosmos 2546 aparece como una de las piezas clave del rompecabezas.

Qué se está bloqueando

GNSS es el nombre técnico de los sistemas de navegación por satélite. Ahí entran GPS, Galileo, BeiDou y GLONASS, que funcionan como faros en el cielo para decirle a un móvil, un avión o una red eléctrica dónde está y qué hora exacta es.

La interferencia consiste, en simple, en meter ruido donde debería llegar una señal débil y ordenada. Es como intentar escuchar un susurro en una cafetería llena. Si el ruido gana, el receptor pierde precisión o se queda sin una referencia fiable durante unos segundos.

Por qué importa

La navegación por satélite no sirve solo para que un coche encuentre una calle. GPS.gov recuerda que estos sistemas dan posición, navegación y tiempo, y que se han convertido en una parte esencial de la infraestructura de información global.

Ese tiempo exacto es menos visible, pero importa mucho. Ayuda a coordinar redes de comunicación, operaciones de emergencia, transporte y otros servicios que damos por hechos hasta que fallan. Al final del día, el GPS también es un reloj compartido por media economía.

La aviación ya está alerta

La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea y EUROCONTROL publicaron en marzo de 2026 un plan de acción para reforzar la seguridad ante interferencias GNSS. El documento habla de un reto creciente para la aviación europea, sobre todo cerca de zonas de conflicto.

Para un pasajero, esto no significa que cada vuelo esté en peligro. Los aviones usan sistemas de respaldo y los pilotos están entrenados para manejar pérdidas de señal. Pero sí añade trabajo, desvíos posibles y más presión sobre una red aérea ya muy ajustada.

Intención sin resolver

No está claro si Rusia está interrumpiendo esas señales de forma deliberada. Oficialmente, los satélites EKS sirven para detectar lanzamientos de misiles balísticos y posibles ataques nucleares, una tarea demasiado sensible como para tratarla como un accesorio.

También existe otra posibilidad. Algunos expertos plantean que las señales sean mensajes cortos o pruebas técnicas que, de rebote, caen cerca de frecuencias usadas por otros sistemas de navegación. Eso no elimina el problema, pero cambia la lectura política del asunto.

Guerra electrónica desde arriba

Hasta ahora, la guerra electrónica se imaginaba con equipos en tierra, barcos o vehículos militares. Su alcance dependía de la potencia, la distancia y la línea de visión. Desde el espacio, la escala cambia.

Por eso Humphreys habla de una señal que debería ser “una llamada de atención para todos”. No porque Europa se haya quedado ciega, sino porque una capacidad así podría perturbar zonas enormes si se usa con más potencia o durante más tiempo.

La respuesta que falta

La lección no es abandonar el GPS ni vivir con mapas de papel en la guantera. La lección es no depender de una sola señal para todo, igual que nadie sensato dejaría una ciudad entera con un único interruptor de la luz.

Europa necesita más vigilancia, receptores resistentes, sistemas alternativos de tiempo y protocolos claros cuando aparezca una interferencia. Suena poco espectacular, pero esa es la parte práctica de la seguridad moderna.

El trabajo principal se ha publicado en arXiv.


Kevin Montien

Comunicador Social y Periodista con más de seis años de experiencia en la creación y edición de contenidos digitales para medios de alto impacto, como Revista Semana y ahora en Red+ Noticias. Me destaco por mi capacidad para redactar noticias y cubrir eventos internacionales, como el Giro de Italia 2022. Con conocimientos en estrategia digital y SEO, así como en la optimización de contenidos para Google Discover.

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