En una exhibición de poder sin precedentes China enseña al mundo la mayor formación de submarinos nucleares de la historia con un mensaje a EEUU

China ha vuelto a mover una pieza incómoda en el tablero naval. Imágenes difundidas en redes sociales chinas muestran una formación poco habitual con cuatro submarinos Tipo 094A y cinco Tipo 093B, una concentración que apunta a una flota nuclear submarina mucho más activa y visible que hace apenas unos años.

No es solo una foto llamativa. La clave está en lo que sugiere sobre producción, patrullas y sigilo. Bajo el agua, donde nadie ve nada hasta que ya es tarde, un submarino silencioso puede valer tanto como una base militar entera.

Una imagen poco común

Los Tipo 094A son submarinos pensados para llevar misiles balísticos, es decir, armas de largo alcance que forman parte de la disuasión nuclear. Los Tipo 093B, en cambio, son submarinos de ataque nuclear, diseñados para seguir a otros buques, proteger grupos navales y lanzar misiles contra objetivos en el mar o en tierra.

Conviene aclarar algo. «Submarino nuclear» no siempre significa que lleve armas nucleares. Muchas veces significa que funciona con un reactor nuclear, lo que le permite navegar durante mucho más tiempo sin salir a la superficie.

Producción en cadena

El contraalmirante Mike Brookes, director de inteligencia de la Marina de Estados Unidos, dijo ante la Office of Naval Intelligence que China opera más de 60 submarinos, incluidos seis de ataque nuclear, al menos dos de ataque con misiles guiados y seis con misiles balísticos. También afirmó que Pekín ha invertido en tres grandes astilleros y ha elevado su ritmo de producción desde menos de un submarino nuclear al año a tasas mucho más altas.

Henry Boyd y Tom Waldwyn, del International Institute for Strategic Studies, han señalado otro dato que ayuda a medir el cambio. Según su análisis, China lanzó diez submarinos nucleares entre 2021 y 2025, con más tonelaje total que los siete submarinos lanzados por Estados Unidos en el mismo periodo.

Más silencio bajo el agua

Un submarino sobrevive si no lo encuentran. Por eso el ruido importa tanto. Menos vibraciones, mejores motores y un casco más afinado hacen que sea más difícil detectarlo con sonar, que es básicamente el «oído» de los barcos y submarinos.

Ronald O’Rourke, del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, describe los Tipo 093 y Tipo 094 como parte central de la modernización naval china. Su informe señala que los seis submarinos Jin, la familia del Tipo 094, representan la primera disuasión nuclear marítima creíble de China, y que los Tipo 093B añaden una opción más fuerte de ataque con misiles desde el fondo del mar.

Por qué importa

La disuasión nuclear funciona con una idea bastante fría. Si un país cree que podría responder incluso después de recibir un ataque, el rival se lo piensa dos veces. Ahí entran los submarinos con misiles balísticos, porque pueden esconderse durante patrullas largas y complicar cualquier intento de neutralizarlos.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos también sitúa esta expansión dentro de una modernización militar más amplia. Su informe anual afirma que China mantiene un arsenal nuclear en crecimiento y que la Armada del Ejército Popular de Liberación busca proyectar más poder más allá de sus mares cercanos.

Los límites del salto

Aun así, los números no son una foto fija. Algunas estimaciones abiertas elevan la flota nuclear china hasta la treintena si cuentan unidades botadas, en pruebas o en construcción. Las fuentes oficiales y bases de datos especializadas suelen ser más prudentes cuando hablan solo de submarinos operativos.

La Nuclear Threat Initiative, por ejemplo, enumera seis submarinos Jin Tipo 094 y seis Shang Tipo 093 en servicio, aunque reconoce mejoras técnicas como sistemas de lanzamiento vertical y menor firma acústica en diseños recientes. Por eso la frase «segunda flota nuclear submarina del mundo» debe leerse con cuidado. Puede ser tendencia, no sentencia cerrada.

La siguiente generación

China ya mira más allá de los Tipo 093B y 094A. Los futuros Tipo 095 y Tipo 096 deberían incorporar mejores sensores, reactores más avanzados, menos ruido y misiles de mayor alcance. En la práctica, eso significaría patrullas más largas y menos dependencia de rutas vulnerables.

Brookes lo resumió con una advertencia sencilla. «Para 2040, las fuerzas submarinas de China podrían desafiar de forma creíble el dominio marítimo regional de Estados Unidos». Es una frase sobria, pero dice mucho. El fondo del mar se está llenando de competencia.

El testimonio oficial principal se ha publicado en la U.S.-China Economic and Security Review Commission.



