Un submarino nuclear de EE. UU. emerge en el Estrecho y el USS Alaska para en Gibraltar, una escena breve que explica cómo se mantiene la disuasión en rutas críticas

El Estrecho de Gibraltar volvió a dejar una imagen poco habitual el 10 de mayo de 2026. Un submarino balístico de propulsión nuclear de la Marina de Estados Unidos llegó en superficie a la base naval británica de Gibraltar, en una entrada vigilada y visible desde puntos del litoral gaditano y del propio Peñón.

El buque ha sido identificado en la información disponible como el USS Alaska SSBN-732, uno de los grandes submarinos estratégicos de la clase Ohio. La escena impresiona, sí, pero lo importante no es solo el tamaño del submarino. Es lo que representa en una zona que conecta el Atlántico con el Mediterráneo.

Una escala vigilada

La parada se presentó como una escala técnica, es decir, una visita breve para tareas logísticas, aprovisionamiento o apoyo antes de seguir con el despliegue. La Sexta Flota de Estados Unidos afirmó que la visita a Gibraltar «demuestra la capacidad, flexibilidad y compromiso continuo» con los aliados de la OTAN.

En la práctica, eso significa que el submarino no entró como un barco cualquiera. Este tipo de unidades suele moverse con medidas de protección reforzadas, porque cuando navega en superficie es más visible y menos libre para maniobrar que bajo el agua.

Qué es el USS Alaska

El USS Alaska SSBN-732 pertenece a la clase Ohio, la familia de submarinos balísticos que forma parte de la disuasión nuclear estadounidense. La propia página oficial del buque indica que está en servicio desde 1986 y que su puerto base actual es Kings Bay, en Georgia.

La propulsión nuclear, dicho de forma sencilla, significa que el submarino usa un reactor interno para generar energía y moverse durante largos periodos sin repostar combustible convencional. No es como llenar el depósito de un coche. Es una máquina pensada para desaparecer bajo el mar durante semanas y seguir operando casi sin ser vista.

El peso del Trident II

Los Ohio fueron diseñados para patrullas largas de disuasión. La Marina de Estados Unidos explica que cada submarino de esta clase llevaba originalmente hasta 24 misiles, pero que ahora el máximo público es de 20 tras la desactivación permanente de cuatro tubos por los acuerdos de reducción de armas estratégicas.

Su arma estratégica es el Trident II D5, un misil balístico lanzado desde submarino. La ficha oficial de la Marina señala un alcance de unos 7.360 kilómetros y capacidad para llevar múltiples vehículos de reentrada, que son cabezas capaces de dirigirse a objetivos distintos.

Por qué importa Gibraltar

Gibraltar es un punto pequeño en el mapa, pero enorme para la navegación militar. Quien controla o usa con fluidez esa puerta marítima puede moverse entre el Atlántico y el Mediterráneo con rapidez, como si cambiara de carril en una autopista muy vigilada.

La escala tampoco sale de la nada. En 2022, la Marina estadounidense recordó que el USS Rhode Island había visitado Gibraltar y que el anterior submarino balístico estadounidense en hacerlo había sido precisamente el USS Alaska en junio de 2021.

Una base acostumbrada

La base británica de Gibraltar ya recibe submarinos nucleares de la Royal Navy. La propia Marina británica señaló en febrero de 2026 que el HMS Anson, un submarino de la clase Astute, había parado en Gibraltar antes de cruzar el Mediterráneo y el canal de Suez rumbo a Australia.

Eso no convierte cada escala en una crisis. Pero sí recuerda que el Peñón sigue siendo una pieza útil para Reino Unido, Estados Unidos y sus aliados. Al final del día, una base así sirve para algo muy simple y muy serio a la vez, mantener buques clave cerca de rutas donde puede cambiar mucho en pocas horas.

Lo confirmado y lo no dicho

Hay un matiz importante. La nota oficial de la Sexta Flota confirmó la llegada de un submarino balístico de clase Ohio a Gibraltar el 10 de mayo de 2026, pero no detalló la misión ni publicó una ruta operativa. En este tipo de plataformas, el silencio también forma parte del diseño.

Tampoco se puede afirmar, con datos públicos, qué carga exacta llevaba el submarino durante la escala. Lo que sí se sabe es la capacidad de la clase Ohio y el papel que cumple dentro de la llamada triada nuclear, que combina misiles en tierra, bombarderos estratégicos y submarinos capaces de responder desde el mar.

La nota oficial de la llegada se ha publicado en la Sexta Flota de la Marina de Estados Unidos.



