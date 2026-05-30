El nuevo destructor de EE. UU. con radar SPY-6 promete ver más y antes, y en una guerra de misiles y drones la diferencia entre detectar y reaccionar es la batalla

Por Kevin Montien
Publicado el: 30 de mayo de 2026 a las 20:41
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Texto ALT: El destructor USS Jack H. Lucas de la Armada de Estados Unidos equipado con el radar SPY-6 navega durante pruebas en el mar

El USS Jack H. Lucas no es solo otro destructor gris en una línea de buques de guerra. Puesto en servicio en octubre de 2023, es el primer Arleigh Burke Flight III y marca el inicio de una nueva etapa para la Armada de Estados Unidos.

La clave está en el radar SPY-6, un sistema diseñado para ver antes, seguir mejor y manejar amenazas más complicadas en el mar. En una guerra naval donde los misiles son más rápidos y los ataques pueden llegar desde varias direcciones, ganar segundos importa. Mucho.

Un radar con más alcance

Un radar funciona como una especie de linterna invisible. Envía señales, escucha el eco que vuelve y convierte esa información en una imagen útil para la tripulación.

La Armada estadounidense describe el SPY-6 como el radar más potente instalado hasta ahora en uno de sus buques de superficie. Frente al anterior SPY-1, ofrece más sensibilidad para detectar y seguir amenazas pequeñas, rápidas y complejas a mayor distancia.

Lo que cambia por dentro

Desde fuera, el USS Jack H. Lucas puede parecerse mucho a otros destructores de la clase Arleigh Burke. Pero el cambio importante está bajo la piel del barco, donde no se ve en una foto rápida.

La configuración Flight III incorpora más potencia eléctrica, mejor capacidad de refrigeración y refuerzos estructurales para alimentar el nuevo radar. No es solo cambiar una pantalla por otra. Es rehacer parte del barco para que el sistema pueda trabajar sin ahogarse.

Aegis entra en juego

El SPY-6 no trabaja solo. Va integrado con Aegis Baseline 10, la versión más nueva del sistema de combate que ayuda al buque a unir sensores, armas y decisiones en una misma red.

En la práctica, eso significa que el destructor puede apoyar defensa aérea y defensa contra misiles balísticos dentro de un mismo entorno de combate. La propia ficha de la Armada señala que el Jack H. Lucas fue el primer buque con Aegis Baseline 10 en ser puesto en servicio.

Un barco de pruebas

El papel del Jack H. Lucas también es el de banco de pruebas en el mar. La Oficina de Pruebas y Evaluación Operativa del Departamento de Defensa ha vinculado el buque a la evaluación del SPY-6, del Flight III y de Aegis Baseline 10.

Este punto es importante porque evita vender la tecnología como si todo estuviera cerrado. En 2024, el buque participó en una prueba de defensa contra misiles, pero el informe oficial indicó que aún no había datos suficientes para valorar por completo el rendimiento operativo del radar. La Armada espera completar esa evaluación más adelante, con el horizonte situado en el año fiscal 2028.

Más que misiles

El interés por el SPY-6 no se limita a un solo tipo de amenaza. Naval Sea Systems Command señala que este radar puede ayudar a defender el buque frente a misiles balísticos, misiles de crucero, armas hipersónicas, aviones hostiles y barcos de superficie al mismo tiempo.

Eso no convierte al destructor en invulnerable. Ningún barco lo es. Pero sí le da una visión más amplia del campo de batalla, algo parecido a mirar una carretera con más carriles, más velocidad y menos margen para despistarse.

La tripulación cuenta

La tecnología puede parecer la protagonista, pero la tripulación sigue siendo el filtro final. El buque lleva varios cientos de marinos y está sirviendo también para formar a quienes operarán estos sistemas en los próximos destructores.

Nicholas Cederblom, técnico jefe de sonar de superficie, lo resumió con una comparación sencilla. «Es como pasar de un móvil de tapa a un iPhone», dijo al hablar del salto desde sistemas anteriores al paquete SPY-6 y Baseline 10.

Un nombre de Iwo Jima

El destructor lleva el nombre de Jacklyn Harold Lucas, infante de marina de Estados Unidos y receptor de la Medalla de Honor por sus acciones en Iwo Jima el 20 de febrero de 1945. Según la Congressional Medal of Honor Society, Lucas sirvió en la 5.ª División de Marines y protegió a sus compañeros durante un ataque con granadas.

Ese nombre añade una capa simbólica a un buque muy técnico. Por un lado, radares, refrigeración, software y pruebas. Por otro, una historia militar que la Armada quiere mantener presente cada vez que el destructor sale a navegar.

La nota oficial principal se ha publicado en Naval Surface Force, U.S. Pacific Fleet.


Kevin Montien

Comunicador Social y Periodista con más de seis años de experiencia en la creación y edición de contenidos digitales para medios de alto impacto, como Revista Semana y ahora en Red+ Noticias. Me destaco por mi capacidad para redactar noticias y cubrir eventos internacionales, como el Giro de Italia 2022. Con conocimientos en estrategia digital y SEO, así como en la optimización de contenidos para Google Discover.

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