Instagram elimina los DMs cifrados y el movimiento reabre el debate: privacidad frente a control y moderación, en una plataforma donde el chat también es producto

Por Adrian Villellas
Publicado el: 29 de mayo de 2026 a las 20:49
Síguenos
Instagram elimina el cifrado de extremo a extremo en mensajes directos mientras Meta refuerza la moderación.

Instagram ha dejado de admitir el cifrado de extremo a extremo en sus mensajes directos desde el 8 de mayo de 2026. La medida afecta a una función opcional, poco visible para muchos usuarios, que impedía que terceros, incluida Meta, pudieran leer el contenido de ciertos chats protegidos.

El cambio no convierte cada conversación en pública. Pero sí rebaja una capa clave de privacidad en Instagram, justo en una zona sensible de la app, los mensajes donde se comparten textos, fotos, vídeos y archivos como si fueran una conversación privada de móvil.

Qué cambia en Instagram

El cifrado de extremo a extremo funciona como una caja cerrada con dos llaves. Una la tiene quien envía el mensaje y la otra quien lo recibe, de modo que la plataforma no debería poder ver lo que hay dentro durante el trayecto.

Meta ha explicado en sus propios documentos que este tipo de cifrado protege el contenido desde que sale del dispositivo hasta que llega al receptor. En su anuncio de Messenger de 2023, la compañía también dijo que nadie, incluida Meta, puede ver lo enviado o dicho en esos chats salvo que el usuario decida reportar un mensaje.

Con la retirada en Instagram, esa barrera técnica desaparece para los mensajes directos afectados. En la práctica, eso significa que Meta vuelve a tener margen técnico para procesar contenido dentro de los DMs con fines de seguridad, moderación o cumplimiento legal, aunque no implica que empleados lean manualmente cada conversación.

Un aviso discreto

La compañía no presentó el cambio con una gran publicación corporativa. Lo comunicó mediante una actualización en la página de ayuda de Instagram y avisos dentro de la aplicación para las personas con chats afectados.

Dina El-Kassaby Luce, portavoz de Meta, defendió la decisión con una explicación sencilla, «muy pocas personas» usaban el cifrado de extremo a extremo en los DMs. También indicó que quien quiera seguir usando mensajes cifrados puede hacerlo en WhatsApp.

La promesa de Zuckerberg

La decisión pesa más porque choca con una promesa antigua. En 2019, Mark Zuckerberg presentó una visión centrada en la privacidad para Facebook y sus servicios, con la idea de que las comunicaciones privadas debían ser seguras y que el cifrado evitaría que incluso la propia compañía pudiera ver lo compartido.

Meta reforzó esa línea en 2021, cuando explicó que planeaba extender el cifrado de extremo a extremo a Messenger y a los mensajes directos de Instagram. En 2023, Loredana Crisan, responsable de Messenger, anunció el cifrado por defecto en Messenger y Facebook, pero Instagram quedó en una versión más limitada y opcional.

Baja adopción o función escondida

La versión de Meta es que la función se usaba poco. Los críticos responden que eso era bastante previsible, porque Instagram nunca activó el cifrado por defecto para todo el mundo y lo dejó como una opción que muchos usuarios ni siquiera sabían encontrar.

Expertos citados por Wired, incluido el criptógrafo Matt Green, de la Universidad Johns Hopkins, han advertido que retirar una protección de privacidad ya ofrecida crea un precedente incómodo. Dicho de forma simple, si una función se esconde, no sorprende que poca gente la use.

La presión por la seguridad infantil

El giro llega en un momento de presión política creciente sobre el cifrado. En Reino Unido, la Ley de Seguridad en Línea de 2023 impone nuevas obligaciones a las plataformas para reducir riesgos de actividad ilegal y retirar contenido ilegal cuando aparezca.

En Estados Unidos, documentos internos revelados en un litigio en Nuevo México mostraron que ejecutivos de Meta ya habían advertido de que el cifrado podía dificultar la detección y el reporte de explotación infantil. Según Reuters, una estimación interna apuntaba a una caída de los reportes al Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados de unos 18,4 millones a 6,4 millones en un año.

Qué deberían hacer los usuarios

Las personas que activaron chats cifrados en Instagram han recibido indicaciones para descargar mensajes o archivos que quieran conservar. Es el típico trámite que muchos aplazan, como hacer una copia de seguridad del móvil, hasta que un aviso pone fecha límite.

Quien necesite cifrado de extremo a extremo para conversaciones personales debería distinguir entre los servicios de Meta. WhatsApp mantiene ese cifrado para mensajes, llamadas, fotos y vídeos personales, según su propia página de privacidad.

Un precedente para la privacidad

La retirada no afecta solo a Instagram. Para los defensores de la privacidad, el punto clave es que una gran plataforma ha dado marcha atrás en una protección que ya había empezado a ofrecer, y eso puede dar argumentos a otros servicios para rebajar expectativas.

También hay una lectura menos dramática, pero igual de importante. Meta está separando cada vez más sus productos según sus riesgos, sus usos y la presión regulatoria que reciben, y eso deja a los usuarios con una pregunta muy básica antes de escribir un mensaje privado, ¿en qué app estoy hablando de verdad?

La actualización oficial se ha publicado en el Centro de ayuda de Instagram.


Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

Noticias Relacionadas

Inversor solar chino investigado por la UE por riesgos de ciberseguridad en redes eléctricas renovables.

Bruselas cierra el grifo a renovables chinas por ciberataques, y la transición energética choca con una pregunta incómoda: quién controla el software de la infraestructura

27 de mayo de 2026 a las 20:43
Aplicación de WhatsApp en un smartphone durante el debate europeo sobre privacidad y soberanía digital.

El experto holandés que está convenciendo a Europa entera de abandonar WhatsApp: estas son sus alternativas

10 de mayo de 2026 a las 20:42
Expertos confirman que envolver la tarjeta de credito en papel de aluminio crea una jaula de Faraday que bloquea ondas y evita robos y fraudes

Expertos confirman que envolver la tarjeta de credito en papel de aluminio crea una jaula de Faraday que bloquea ondas y evita robos y fraudes

2 de mayo de 2026 a las 13:04
Logo de Booking tras el aviso de filtración de datos en reservas y riesgo de estafas a usuarios.

Aviso de Booking a los que están reservando sus vacaciones: filtrado masivo de datos y cómo ha afectado a los datos financieros

21 de abril de 2026 a las 09:42
Persona buscando en Google desde el móvil, riesgo de malware por resultados manipulados SEO poisoning.

Las personas que buscan esto en Google están en serio peligro: sólo 6 palabras para caer en la trampa más peligrosa

20 de abril de 2026 a las 18:42
Persona usando WhatsApp en un móvil Android vulnerable a virus que roba datos personales.

Alerta de ciberseguridad en los móviles Android: un virus ha infectado 2,3 millones de móviles y está robando datos de WhatsApp

14 de abril de 2026 a las 15:31

Deja un comentario

Logo Techy OkDiario

Techy44 by okdiario es el espacio dedicado a la tecnología dentro de okdiario, donde analizamos, explicamos y anticipamos las tendencias que están transformando el mundo digital.

Categorias

Actualidad Ciberseguridad Dispositivos Informática Inteligencia Artificial Juegos Militar

Enlaces importantes

Quienes Somos Contacto Aviso Legal Pólitica de Privacidad Pólitica de Cookies Sitemaps Techy en

Síguenos en:

Síguenos en Redes Sociales
Recibe las últimas noticias en las redes sociales

© okdiario.com • Todos los derechos reservados.