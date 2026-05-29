Instagram elimina los DMs cifrados y el movimiento reabre el debate: privacidad frente a control y moderación, en una plataforma donde el chat también es producto

Instagram ha dejado de admitir el cifrado de extremo a extremo en sus mensajes directos desde el 8 de mayo de 2026. La medida afecta a una función opcional, poco visible para muchos usuarios, que impedía que terceros, incluida Meta, pudieran leer el contenido de ciertos chats protegidos.

El cambio no convierte cada conversación en pública. Pero sí rebaja una capa clave de privacidad en Instagram, justo en una zona sensible de la app, los mensajes donde se comparten textos, fotos, vídeos y archivos como si fueran una conversación privada de móvil.

Qué cambia en Instagram

El cifrado de extremo a extremo funciona como una caja cerrada con dos llaves. Una la tiene quien envía el mensaje y la otra quien lo recibe, de modo que la plataforma no debería poder ver lo que hay dentro durante el trayecto.

Meta ha explicado en sus propios documentos que este tipo de cifrado protege el contenido desde que sale del dispositivo hasta que llega al receptor. En su anuncio de Messenger de 2023, la compañía también dijo que nadie, incluida Meta, puede ver lo enviado o dicho en esos chats salvo que el usuario decida reportar un mensaje.

Con la retirada en Instagram, esa barrera técnica desaparece para los mensajes directos afectados. En la práctica, eso significa que Meta vuelve a tener margen técnico para procesar contenido dentro de los DMs con fines de seguridad, moderación o cumplimiento legal, aunque no implica que empleados lean manualmente cada conversación.

Un aviso discreto

La compañía no presentó el cambio con una gran publicación corporativa. Lo comunicó mediante una actualización en la página de ayuda de Instagram y avisos dentro de la aplicación para las personas con chats afectados.

Dina El-Kassaby Luce, portavoz de Meta, defendió la decisión con una explicación sencilla, «muy pocas personas» usaban el cifrado de extremo a extremo en los DMs. También indicó que quien quiera seguir usando mensajes cifrados puede hacerlo en WhatsApp.

La promesa de Zuckerberg

La decisión pesa más porque choca con una promesa antigua. En 2019, Mark Zuckerberg presentó una visión centrada en la privacidad para Facebook y sus servicios, con la idea de que las comunicaciones privadas debían ser seguras y que el cifrado evitaría que incluso la propia compañía pudiera ver lo compartido.

Meta reforzó esa línea en 2021, cuando explicó que planeaba extender el cifrado de extremo a extremo a Messenger y a los mensajes directos de Instagram. En 2023, Loredana Crisan, responsable de Messenger, anunció el cifrado por defecto en Messenger y Facebook, pero Instagram quedó en una versión más limitada y opcional.

Baja adopción o función escondida

La versión de Meta es que la función se usaba poco. Los críticos responden que eso era bastante previsible, porque Instagram nunca activó el cifrado por defecto para todo el mundo y lo dejó como una opción que muchos usuarios ni siquiera sabían encontrar.

Expertos citados por Wired, incluido el criptógrafo Matt Green, de la Universidad Johns Hopkins, han advertido que retirar una protección de privacidad ya ofrecida crea un precedente incómodo. Dicho de forma simple, si una función se esconde, no sorprende que poca gente la use.

La presión por la seguridad infantil

El giro llega en un momento de presión política creciente sobre el cifrado. En Reino Unido, la Ley de Seguridad en Línea de 2023 impone nuevas obligaciones a las plataformas para reducir riesgos de actividad ilegal y retirar contenido ilegal cuando aparezca.

En Estados Unidos, documentos internos revelados en un litigio en Nuevo México mostraron que ejecutivos de Meta ya habían advertido de que el cifrado podía dificultar la detección y el reporte de explotación infantil. Según Reuters, una estimación interna apuntaba a una caída de los reportes al Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados de unos 18,4 millones a 6,4 millones en un año.

Qué deberían hacer los usuarios

Las personas que activaron chats cifrados en Instagram han recibido indicaciones para descargar mensajes o archivos que quieran conservar. Es el típico trámite que muchos aplazan, como hacer una copia de seguridad del móvil, hasta que un aviso pone fecha límite.

Quien necesite cifrado de extremo a extremo para conversaciones personales debería distinguir entre los servicios de Meta. WhatsApp mantiene ese cifrado para mensajes, llamadas, fotos y vídeos personales, según su propia página de privacidad.

Un precedente para la privacidad

La retirada no afecta solo a Instagram. Para los defensores de la privacidad, el punto clave es que una gran plataforma ha dado marcha atrás en una protección que ya había empezado a ofrecer, y eso puede dar argumentos a otros servicios para rebajar expectativas.

También hay una lectura menos dramática, pero igual de importante. Meta está separando cada vez más sus productos según sus riesgos, sus usos y la presión regulatoria que reciben, y eso deja a los usuarios con una pregunta muy básica antes de escribir un mensaje privado, ¿en qué app estoy hablando de verdad?

La actualización oficial se ha publicado en el Centro de ayuda de Instagram.



