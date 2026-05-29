El iPhone plegable llega con una sorpresa sobre reparabilidad, un detalle clave en un formato donde bisagras y pantallas suelen convertir cualquier reparación en pesadilla

Apple todavía no ha presentado su primer iPhone plegable, pero las últimas filtraciones dibujan un enfoque poco habitual en esta categoría. La sorpresa no estaría solo en la bisagra o en una pantalla que se doble como un cuaderno, sino en algo mucho más práctico. Arreglarlo podría ser menos complicado de lo esperado.

La idea tiene bastante peso para cualquier usuario. Los móviles plegables son caros, delicados en algunos puntos y difíciles de abrir sin sustos. Si los datos atribuidos al filtrador Instant Digital son correctos, Apple habría diseñado el interior del futuro iPhone Fold o iPhone Ultra para reducir cables, ordenar mejor las piezas y facilitar el trabajo de los técnicos.

Reparar sin tanto drama

La filtración habla de un diseño interno «lógico y elegante», con un alto nivel de modularidad. En palabras sencillas, eso significa que varias piezas estarían pensadas para separarse con menos riesgo, en lugar de formar una maraña difícil de desmontar. No es magia. Es ingeniería bien empaquetada.

Esto no quiere decir que cualquiera vaya a cambiar una pantalla plegable en la mesa de la cocina. La reparación de un móvil así seguirá exigiendo herramientas, experiencia y mucha paciencia. Pero una arquitectura más limpia puede reducir daños accidentales, acortar tiempos y evitar que una pieza obligue a desmontar medio teléfono.

Cables fuera del centro

El cambio clave estaría en evitar que cables sensibles crucen por la zona de la pantalla plegable. Según los datos publicados, la placa base iría en el lateral derecho y las conexiones subirían hacia la parte superior, en vez de atravesar el dispositivo de lado a lado. Es un detalle pequeño sobre el papel, pero dentro de un móvil cada milímetro cuenta.

También se habla de botones de volumen en la parte superior, con Touch ID y el control de cámara en el lateral derecho. Al concentrar estos elementos, Apple podría dejar más espacio en el lado izquierdo para la batería y la estructura de la pantalla. En la práctica, sería como ordenar una mochila antes de un viaje largo. Cabe más y se rompe menos.

Por qué los plegables sufren

Un móvil plegable no es simplemente un teléfono partido por la mitad. Tiene una pantalla flexible, una bisagra de precisión, capas adhesivas y cables que deben convivir con miles de aperturas y cierres. Ahí está el problema. Cada pieza que se mueve añade una oportunidad para que algo falle.

El Pixel 9 Pro Fold de Google muestra que el sector ya está mejorando. iFixit destacó su diseño modular y la separación de piezas de desgaste como el puerto USB-C, aunque el panel interior plegable siguió siendo una de las zonas más delicadas del desmontaje. Dicho de otra forma, incluso los mejores plegables actuales todavía tienen una parte que da respeto tocar.

Apple ya daba pistas

Apple lleva tiempo moviéndose hacia reparaciones algo más ordenadas, aunque no siempre de forma uniforme. Su programa Self Service Repair ofrece piezas, herramientas y manuales a personas con experiencia reparando dispositivos electrónicos. No es una invitación a improvisar, sino una vía para quienes saben lo que hacen.

El iPhone 16 y el iPhone 16e también dejaron una pista interesante. En el manual oficial, Apple indica que la batería puede soltarse usando una pila de 9 voltios y clips durante 90 segundos para liberar el adhesivo. iFixit describe este tipo de sistema como una técnica que afloja el pegamento con una corriente eléctrica baja. Para un técnico, eso puede ahorrar tensión, calor y tirones innecesarios.

La presión va a más

La reparación ya no es un asunto secundario. En la Unión Europea, las nuevas reglas para móviles y tabletas vendidos desde junio de 2025 incluyen requisitos de desmontaje, disponibilidad de piezas críticas y una puntuación de reparabilidad en la etiqueta energética. La Comisión Europea lo plantea como una forma de alargar la vida de los dispositivos y ayudar al consumidor a comparar mejor.

Ahí encaja esta posible estrategia de Apple. Si su primer plegable llega con una pantalla grande, un precio alto y una batería ambiciosa, la facilidad de reparación puede convertirse en parte de la compra, no en un detalle escondido. Al final del día, nadie piensa en el servicio técnico cuando estrena móvil. Pero cuando aparece una avería, todo cambia.

Lo importante está dentro

Los rumores también hablan de una pantalla interior de 7,8 pulgadas, una pantalla exterior de 5,5 pulgadas y un lanzamiento ligado a la próxima gran familia de iPhone. Apple, por ahora, no ha confirmado ni el producto ni el nombre. Por eso conviene leer cada dato con cautela, aunque el patrón técnico tiene sentido.

Si se confirma, el iPhone plegable no solo competiría por tener la pantalla más llamativa. También intentaría resolver uno de los puntos que más frenan a estos dispositivos, el miedo a que una reparación sea lenta, cara y arriesgada. A veces, la gran sorpresa no se ve en el escaparate. Está por dentro.

La filtración principal se ha publicado en Weibo por Instant Digital y ha sido recopilada por MacRumors.



