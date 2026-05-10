Adiós al servicio técnico: a partir de febrero podrás cambiar la batería del móvil en casa y el caso del iPhone es especial

¿Te suena eso de llegar al final del día mirando el porcentaje de batería como si fuera un reloj de arena? La Unión Europea ya ha puesto una fecha clave para que cambiar la batería del móvil en casa deje de ser una “misión taller” y pase a ser algo más normal. El 18 de febrero de 2027 se activan reglas que obligan a que muchas baterías puedan retirarse y sustituirse sin depender de una tienda especializada.

La medida forma parte del Reglamento de baterías aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo, pensado para alargar la vida de los dispositivos y recortar residuos. Pero aquí viene lo interesante. No basta con decir “se podrá cambiar” y ya está, la norma define qué significa “fácil” y ahí es donde algunos diseños actuales, como el del iPhone, se vuelven un caso especialmente delicado.

Qué cambia en febrero de 2027

La fecha importante es el 18 de febrero de 2027 porque ese día empieza a aplicarse el artículo que exige que las baterías “portátiles” dentro de productos vendidos en la UE sean retirables y sustituibles por el usuario final. Está recogido en el Reglamento de baterías de la UE.

Ojo con un matiz que suele perderse. El reglamento se aprobó en 2023 y muchas partes ya se aplican desde febrero de 2024, pero la obligación concreta sobre “abrir y cambiar batería” queda programada para 2027. En la práctica, esto apunta sobre todo a modelos nuevos puestos a la venta a partir de esa fecha, no a que tu móvil actual cambie mágicamente por dentro.

Además, la norma no se queda solo en la apertura. También obliga a que los productos vengan con instrucciones y avisos de seguridad, y que esa información esté disponible de forma permanente en una web pública. Y pide que las baterías estén disponibles como repuesto durante al menos cinco años desde que se deje de vender el último modelo de ese equipo.

Qué significa «fácil de cambiar»

Aquí la UE entra al detalle. Para que una batería se considere “fácil”, debe poder extraerse con herramientas que se puedan comprar de forma normal, sin depender de trucos raros. El propio texto menciona explícitamente que no debería hacer falta aplicar calor ni usar disolventes para desmontar el producto.

Eso marca una frontera clara entre “un destornillador y paciencia” y “pistola de calor, púas, ventosas y pulso de cirujano”. Si el fabricante cree que hace falta una herramienta especial, la norma abre la puerta a que exista, pero la idea general es que no se convierta en una barrera para el usuario.

También hay un punto que suele pasar desapercibido y que importa mucho para móviles modernos. El reglamento dice que el software no debería usarse para bloquear el reemplazo de la batería por otra compatible. La Comisión Europea lo desarrolla en sus guías, donde señala como ejemplo problemático la práctica de “parts pairing”, cuando un componente queda atado por software a un dispositivo concreto y pierde funciones si no lo “autoriza” el fabricante.

Excepciones y letra pequeña

La norma incluye excepciones desde el inicio. Por ejemplo, permite que algunos productos se diseñen para que la batería solo la cambien profesionales cuando se trata de aparatos pensados para funcionar en entornos con agua y que están destinados a lavarse o enjuagarse, o en ciertos dispositivos médicos. También hay una excepción si se necesita continuidad de energía por seguridad o por integridad de datos, aunque la Comisión pone ejemplos bastante concretos para este punto, como equipos profesionales de medición.

Y la lista puede crecer. El 28 de abril de 2026, la Comisión Europea lanzó una consulta pública para valorar nuevas exenciones y menciona categorías como wearables, juguetes eléctricos o equipos bajo la directiva ATEX para atmósferas explosivas. El plazo para enviar comentarios se fijó hasta el 26 de mayo, y el resultado se tramitaría como un acto delegado ligado al reglamento.

Este debate convive con otra pieza del puzle que ya está en marcha. Desde el 20 de junio de 2025 se aplican normas de ecodiseño y etiquetado para móviles y tabletas, con requisitos sobre durabilidad de batería, repuestos y una puntuación de reparabilidad visible para el comprador. La propia Comisión lo resume con datos y metas concretas.

El iPhone y el problema del diseño

Si piensas en el iPhone, el choque se entiende rápido. En muchos modelos actuales, abrir el dispositivo sin dañarlo suele implicar lidiar con adhesivos, sellos y un proceso donde el calor ayuda a despegar piezas. Justo lo que la norma intenta evitar como requisito para que un usuario pueda cambiar su batería en casa.

Apple también se mueve en un terreno donde el software y la calibración pesan cada vez más. La Comisión, en sus guías, recuerda que el software puede comprobar seguridad y funcionamiento, pero no debería impedir que una batería compatible funcione. Ese detalle es especialmente relevante en un mercado donde la reparación se decide tanto por tornillos como por pantallas de aviso.

¿Puede el iPhone quedar fuera por alguna excepción? En el texto legal, la excepción de aparatos “húmedos” se describe para productos pensados para mojarse y lavarse de forma habitual, como ciertos pequeños electrodomésticos. Y la excepción de “integridad de datos” se plantea para equipos cuya función principal es registrar y suministrar datos de manera continua, con ejemplos más propios de laboratorio o medición. En resumen, no parece una autopista directa para un smartphone, aunque el debate regulatorio sobre nuevas exenciones sigue abierto.

La pista del MacBook Neo y la guerra contra el e-waste

Hay una pista interesante dentro del propio ecosistema Apple. iFixit publicó en marzo de 2026 un desmontaje del MacBook Neo firmado por Elizabeth Chamberlain junto a Shahram Mokhtari y Carsten Frauenheim, donde destaca un cambio de enfoque claro. La batería va en una bandeja y sale con tornillos, sin el festival de adhesivos típico en otras generaciones.

iFixit lo resume con una frase muy fácil de imaginar en la vida real. «Los tornillos ganan al pegamento». También le da una nota de reparabilidad de 6 sobre 10, una cifra modesta pero llamativa tratándose de un portátil de Apple, y sugiere que este tipo de diseño puede ser una forma de prepararse para las exigencias europeas de 2027.

El trasfondo es grande y no va solo de móviles. Según el Global E-waste Monitor elaborado por agencias de la ONU, en 2022 se generaron 62 millones de toneladas de residuos electrónicos en el mundo, y solo una parte quedó registrada como recogida y reciclada de forma adecuada. Cambiar una batería sin drama no arregla todo, pero puede alargar la vida de un dispositivo que aún funciona bien. Y eso, al final del día, se nota en el bolsillo y en la basura.

El reglamento se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.