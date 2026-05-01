Las baterías de Litio tienen los días contados: los móviles van a usar tecnología SiC con una capacidad de carga de 420 mAh/g

Durante años, la batería de los móviles parecía siempre la misma. Cambiaba el diseño, mejoraba la cámara, llegaba la inteligencia artificial generativa, pero el corazón seguía siendo la clásica batería de iones de litio. Eso está empezando a romperse con la llegada de las baterías de silicio-carbono.

Xiaomi ya monta este tipo de batería en modelos como el Redmi K80 en China y el Redmi Note 14 Pro+ en mercados internacionales. El resultado, según los datos de la propia marca y de analistas independientes, es claro en gran medida más capacidad, menos degradación y sin necesidad de hacer el móvil más grande ni más pesado.

Qué son las baterías de silicio-carbono

Las baterías de iones de litio de toda la vida funcionan con un electrolito de sales de litio y un ánodo de grafito. En ese ánodo se almacenan los iones durante la carga y la descarga, que es lo que mantiene vivo el móvil todo el día. El problema es que este diseño ya está muy exprimido y sufre bastante con el calor y los ciclos de carga intensivos.

La batería de silicio-carbono sigue siendo una batería de iones de litio, pero cambia el material del ánodo. En lugar de grafito puro, usa una mezcla de silicio y carbono que puede almacenar más iones en el mismo espacio. Explicado a lo sencillo el mismo hueco que antes daba para una batería normal ahora permite meter bastante más energía.

En números generales, el silicio puede almacenar alrededor de un diez por ciento más carga que el grafito en condiciones similares. Para el usuario eso se traduce en más miliamperios-hora con el mismo tamaño de batería. O en móviles más finos que aguantan lo mismo que antes, algo que las marcas aprovechan para presumir de diseño sin sacrificar autonomía.

Cómo está usando Xiaomi estas baterías en sus Redmi

En el catálogo de Xiaomi se ve bien el salto. El Redmi Note 13 Pro+ montaba una batería de iones de litio de 5000 mAh. El Redmi Note 14 Pro+ da el salto a una batería de silicio-carbono de 6200 mAh, manteniendo la misma diagonal de pantalla de 6,67 pulgadas y un peso muy similar.

Eso supone un aumento cercano al veinticuatro por ciento de capacidad en un cuerpo prácticamente igual. En la práctica, el usuario gana varias horas extra de uso entre cargas, algo que se nota cuando encadenamos vídeo, redes sociales, cámara y juegos. El móvil no parece un ladrillo añadido simplemente aguanta más.

Además, la estructura del silicio facilita el movimiento de los iones, por lo que estas baterías admiten cargas rápidas más agresivas. Xiaomi acompaña sus modelos con sistemas HyperCharge de alta potencia y promete mantener una buena salud de batería tras años de uso, aunque los expertos recuerdan que la vida real depende mucho de cómo se cargue el dispositivo en el día a día.

China se dispara en autonomía gracias al silicio-carbono

El cambio no es solo cosa de Xiaomi. Marcas chinas como HONOR o vivo también han empezado a usar ánodos de silicio-carbono en modelos como el HONOR X60 Pro y elvivo S19, donde combinan cuerpos delgados con baterías por encima de los 6000 mAh.

Según un estudio de Counterpoint Research, China se ha colocado ya como el país con mayor capacidad media de batería en móviles, con unos 5418 mAh, más de quinientos por encima de la media del resto del mundo. Esta diferencia se explica en gran parte por la adopción rápida de baterías de silicio-carbono en el segmento de precio medio, no solo en móviles de gama alta.

Todo esto llega en un momento en el que los usuarios pasan más horas pegados al móvil y los propios teléfonos consumen más energía. Pantallas grandes y brillantes, cámaras de alta resolución y funciones de inteligencia artificial generativa para crear textos o retocar fotos suben el gasto energético. Por eso cada miliamperio extra cuenta si no queremos vivir atados al cargador.

Qué cambia para el usuario y qué puede venir después

En el día a día, una batería de silicio-carbono significa cargar el móvil menos veces y sufrir menos con la degradación cuando pasan los años. También abre la puerta a modos de alto rendimiento más largos, por ejemplo en juegos o grabación de vídeo, sin que el porcentaje de batería caiga en picado. Para quien usa el teléfono como herramienta de trabajo esto es clave.

Los analistas apuntan que, si los resultados se consolidan, veremos esta tecnología extenderse a tablets, relojes inteligentes y hasta auriculares, donde cada milímetro cuenta. Xiaomi ya ha empezado por los Redmi, pero no sería raro que acabe llevando baterías SiC a más familias de producto cuando los costes bajen y la producción se estabilice.

Al final del día, lo que intenta hacer esta nueva generación de baterías es algo muy simple dar más autonomía sin volver más incómodos los dispositivos. El ion litio no desaparece de golpe, pero su papel empieza a cambiar frente a soluciones híbridas de silicio-carbono que aprovechan mejor el espacio.

El estudio principal se ha publicado en Counterpoint Research.