Compra una mina de carbón por 17 millones y encuentra metales valorados en hasta 315 millones, y lo más importante pasa después, permisos, plazos y viabilidad real

Por Kevin Montien
Publicado el: 15 de junio de 2026 a las 15:34
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Randall Atkins en la mina Brook de Wyoming, donde se descubrieron tierras raras y minerales críticos valorados en miles de millones

Randall W. Atkins compró una antigua mina de carbón en Wyoming por unos 2 millones de dólares, alrededor de 1,7 millones de euros. A simple vista, parecía una apuesta de carbón más. Años después, esa propiedad se ha presentado como un posible yacimiento de tierras raras valorado en hasta 37.000 millones de dólares, unos 31.500 millones de euros.

La clave no está solo en lo que hay bajo tierra, sino en cuándo aparece. Las tierras raras son materiales básicos para coches eléctricos, turbinas eólicas, misiles, chips y sistemas de defensa. Pero hay un matiz importante, y no es pequeño. Ramaco Resources advierte que sus estimaciones son recursos inferidos, no reservas probadas con viabilidad económica demostrada.

Un hallazgo bajo el carbón

La mina Brook está cerca de Sheridan, en la cuenca de Powder River, una zona históricamente ligada al carbón. Documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. explican que Ramaco Carbon adquirió en 2011 una gran propiedad carbonífera privada y que allí se detectaron tierras raras dentro y alrededor de las vetas de carbón.

El giro llegó con los sondeos y análisis químicos. Weir International, consultora minera independiente, elevó en 2024 la estimación de la mina Brook por encima de 1,5 millones de toneladas de óxidos de tierras raras en el terreno, la forma habitual de medir estos materiales en minería. También señaló indicios de galio y germanio, otros minerales críticos para tecnologías avanzadas.

Tierras raras, sin misterio

Pese al nombre, las tierras raras no son necesariamente rarísimas. El Servicio Geológico de EE. UU. explica que son relativamente abundantes en la corteza terrestre, pero que encontrarlas en concentraciones explotables es mucho menos común. Dicho fácil, no basta con que estén ahí, tienen que estar lo bastante juntas para que merezca la pena extraerlas.

El neodimio, el disprosio y el terbio son algunos de los nombres que aparecen en esta historia. Suenan a tabla periódica de instituto, sí, pero acaban en cosas muy reales, como imanes potentes, motores eléctricos, electrónica y sistemas de defensa. El Departamento de Energía de EE. UU. los incluye entre los materiales relevantes para energía, tecnología y motores avanzados.

Por qué pesa en el mundo

El hallazgo interesa porque la cadena mundial de tierras raras está muy concentrada. La Agencia Internacional de la Energía calcula que China representó en 2024 alrededor del 60 por ciento de la extracción mundial de tierras raras magnéticas, cerca del 91 por ciento de su separación y refinado, y el 94 por ciento de los imanes permanentes que usan muchos motores modernos.

EE. UU. produce concentrados minerales de tierras raras, pero eso no elimina su dependencia exterior. El Servicio Geológico de EE. UU. estimó 45.000 toneladas de concentrados producidos en 2024 y una dependencia neta de importaciones del 80 por ciento para compuestos y metales de tierras raras. En la práctica, producir roca no es lo mismo que tener toda la cadena industrial en casa.

La letra pequeña

¿Dónde está el truco? En minería, un recurso prometedor no equivale a una mina rentable. Ramaco dice que los materiales de Brook son recursos minerales inferidos, una categoría temprana basada en datos geológicos, y no reservas. Eso significa que aún falta demostrar cuánto puede recuperarse, a qué coste y con qué impacto ambiental.

La separación de tierras raras es una parte especialmente complicada. No es como sacar carbón y venderlo al día siguiente. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales advierte que las plantas de separación y procesado fuera de China necesitan tiempo para construirse y ponerse a pleno rendimiento, lo que deja una brecha larga en la capacidad global.

Del carbón al futuro

Lo más llamativo es que Brook no encaja con la imagen clásica de una mina de tierras raras en roca dura. El Laboratorio Nacional de Tecnología Energética, conocido como NETL, lleva años estudiando fuentes no convencionales ligadas al carbón, arcillas y sedimentos. La idea es aprovechar materiales que antes se veían casi como acompañantes molestos.

El propio Departamento de Energía asegura que una herramienta con inteligencia artificial ayudó a identificar en Brook un depósito significativo, considerado la mayor fuente conocida de tierras raras magnéticas en EE. UU. procedente de una fuente no convencional. No es magia. Es cruzar muestras, mapas y datos para saber dónde merece la pena perforar.

Qué falta ahora

Ramaco ya ha movido ficha. En una carta a accionistas de septiembre de 2025, la compañía dijo que, tras el inicio de los trabajos en julio, quería acelerar y ampliar el proyecto Brook Mine, con planes de aumentar la producción prevista y avanzar hacia una planta comercial. Aun así, la propia empresa reconoce que permisos, estudios y construcción pueden alterar los plazos.

Si el proceso funciona, Wyoming podría pasar de símbolo del carbón tradicional a pieza clave en la carrera por las materias primas críticas. Si no escala bien, el yacimiento seguirá siendo una gran promesa geológica, pero no cambiará por sí solo el tablero mundial. Esa es la frontera real entre un titular brillante y una nueva cadena de suministro.

La nota oficial y el informe técnico del proyecto Brook Mine se han publicado por Ramaco Resources con el trabajo de Weir International.


Kevin Montien

Comunicador Social y Periodista con más de seis años de experiencia en la creación y edición de contenidos digitales para medios de alto impacto, como Revista Semana y ahora en Red+ Noticias. Me destaco por mi capacidad para redactar noticias y cubrir eventos internacionales, como el Giro de Italia 2022. Con conocimientos en estrategia digital y SEO, así como en la optimización de contenidos para Google Discover.

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