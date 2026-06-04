Marruecos está a punto de recibir su primer Airbus C295W, un refuerzo que suma transporte y vigilancia y eleva el listón aéreo en el flanco sur

Marruecos está a punto de recibir su primer Airbus C295W, un avión militar de transporte táctico pensado para mover soldados, carga y material en zonas donde no siempre hay una pista cómoda esperando. Según la información disponible, las Fuerzas Reales Aéreas esperan inicialmente dos unidades, con el primer aparato ya identificado tras un vuelo difundido desde Sevilla.

No es un caza ni un bombardero. Es más bien el camión aéreo que permite llevar lo necesario al sitio correcto, incluso cuando el terreno se complica. Y ahí está la clave. La llegada del C295W encaja en una modernización más amplia de la flota marroquí, donde siguen volando aparatos veteranos como los CN-235 y los C-130 Hercules.

Qué es el C295W

El Airbus C295W es un bimotor turbohélice, es decir, usa hélices movidas por motores de turbina. Airbus lo presenta como un avión táctico de tamaño medio, capaz de transportar 70 soldados o carga en misiones militares, humanitarias y de apoyo logístico.

La cifra de carga varía según configuración y fuente. Airbus habla de hasta ocho toneladas, mientras que la información difundida sobre el aparato marroquí menciona nueve toneladas. En la práctica, la idea es sencilla, puede mover bastante material sin necesitar un aeropuerto grande.

La letra W viene de los «winglets», unas puntas de ala modificadas que ayudan al avión a volar con más eficiencia. Airbus señala que estas mejoras reducen el consumo de combustible entre un tres y un seis por ciento y mejoran el rendimiento en pistas exigentes.

Por qué Marruecos lo compra

Abdelhamid Harifi, analista militar y administrador del foro FAR-Maroc, sitúa la compra en tres planos. Habla de un factor político ligado al acercamiento con España, de un componente industrial y de la necesidad de hacer más homogénea la flota.

Esa homogeneidad importa más de lo que parece. El C295 deriva del CASA CN-235, un modelo que Marruecos ya ha utilizado durante décadas, así que el salto no parte de cero. Harifi lo resume como un «reemplazo lógico a largo plazo», aunque no inmediato.

Para una fuerza aérea, cambiar de avión no es como cambiar de coche. Hay que formar tripulaciones, adaptar mantenimiento, comprar repuestos y ajustar misiones. Cuanto más parecido sea el nuevo aparato a lo que ya se conoce, más suave puede ser la transición.

Una flota que envejece

La llegada del C295W también apunta a un problema cotidiano en cualquier ejército, el paso del tiempo. Harifi advierte de una flota de transporte envejecida, con C-27J Spartan que ya rondan los 15 años de servicio y C-130 Hercules que acumulan muchas horas de vuelo.

Marruecos no parece querer retirar de golpe sus Hercules. L3Harris Technologies anunció en julio de 2025 un contrato con la Real Fuerza Aérea Marroquí para actualizar varios C-130, con trabajos de aviónica, mantenimiento, motores y apoyo técnico que seguirán hasta 2029.

Eso deja al C295W en un papel claro. No sustituye por completo al C-130, que es más grande y pesado, pero sí puede asumir misiones medianas con menos coste operativo. Menos músculo, pero más agilidad.

La parte industrial

El contrato tiene otra lectura, la industrial. Harifi señala que componentes de aviónica y partes del fuselaje del C295 ya se producen en Marruecos dentro de la base industrial desarrollada por Airbus en el país.

Airbus Atlantic explica que sus instalaciones en Marruecos están especializadas en subconjuntos metálicos, secciones, tuberías dobladas y actividades con materiales compuestos. No suena tan llamativo como un avión en pista, pero es justo el tipo de trabajo que sostiene una cadena aeronáutica moderna.

El Gobierno marroquí afirma que 150 empresas aeronáuticas operan ya en el país y generan unos 26.000 empleos directos. Buena parte de esa actividad se concentra en fuselajes, componentes estructurales, interiores de cabina y sistemas de cableado.

Qué cambia en las misiones

El C295W está pensado para transportar tropas, alimentos, agua, munición, material médico o repuestos entre bases principales y posiciones avanzadas. Airbus destaca que puede operar en pistas cortas o no preparadas, una ventaja cuando los aviones más pesados no pueden entrar.

También puede lanzar paracaidistas y carga, o configurarse para evacuaciones médicas con camillas y personal sanitario. En una emergencia, esa flexibilidad puede marcar la diferencia entre esperar horas o recibir ayuda antes de que la situación empeore.

Para Marruecos, esto significa más capacidad de despliegue rápido y mejor cobertura logística en terrenos difíciles. No cambia por sí solo el equilibrio aéreo regional, pero sí mejora una parte poco vistosa y esencial de cualquier fuerza militar. La logística no hace ruido. Hasta que falta.

Lo que falta por saber

Rabat no ha detallado oficialmente el número total de unidades ni el calendario completo de entregas. Por ahora, las informaciones apuntan a dos aviones iniciales, con el primero ya en fase previa a su incorporación.

También queda por ver qué configuración exacta recibirá Marruecos. El C295 puede adaptarse a transporte, evacuación médica, patrulla marítima o vigilancia, así que los equipos instalados dirán mucho sobre las prioridades reales de las Fuerzas Reales Aéreas.

La ficha oficial del avión se ha publicado en Airbus.



