Los expertos coinciden: la lista de los 7 mejores teléfonos móviles para hacer fotografías en 2026

¿Hace falta cargar con una cámara aparte para volver de un viaje con buenas fotos? En 2026, varios móviles de gama alta combinan sensores grandes, teleobjetivos potentes y software capaz de corregir luz, color y movimiento en una fracción de segundo.

Pero no todos brillan en lo mismo. Esta selección reúne siete modelos para perfiles distintos y debe entenderse como una guía, no como una clasificación universal, porque cada prueba concede un peso diferente a la foto, el vídeo, el retrato o el zoom.

Mucho más que megapíxeles

Los megapíxeles indican cuántos puntos forman una imagen, pero no garantizan por sí solos una foto mejor. También importan el tamaño del sensor, la calidad de la lente, la estabilización y la cantidad de luz que puede captar el móvil.

Lea también: Los expertos revelan si tu teléfono te escucha y explican qué configuración debes aplicar para proteger tu privacidad

A eso se suma la fotografía computacional, que combina varias tomas y las corrige mediante software. En la práctica, puede recuperar sombras, reducir el ruido nocturno o mantener una cara bien expuesta aunque el fondo esté muy iluminado.

Samsung y Apple

El Samsung Galaxy S26 Ultra es uno de los modelos más flexibles de la selección. Su cámara principal de 200 megapíxeles se acompaña de un ultra gran angular y dos teleobjetivos, uno de tres aumentos y otro de cinco, una combinación especialmente útil para conciertos, viajes y escenas lejanas.

Las pruebas independientes valoran su zoom y la mejora con poca luz, aunque también han detectado algunas irregularidades en el enfoque y una menor calidad en el teleobjetivo de tres aumentos. Es potente, sí, pero no infalible.

Lea también: Ucrania da un salto en su defensa antiaérea con un sistema antidrones STASH sobre un camión capaz de cazar los Shahed rusos más rápidos y letales

El iPhone 17 Pro Max toma otra dirección. Sus tres cámaras traseras tienen 48 megapíxeles y ofrece una experiencia de vídeo muy consistente, con buena estabilización, tonos naturales y grabación 4K a 120 fotogramas por segundo. Para grabar mientras se camina, entrevistar o crear contenido, suele ser una apuesta segura.

Xiaomi y vivo

El Xiaomi 17 Ultra destaca por una cámara principal con sensor de tipo una pulgada, un formato grande para un móvil, y un teleobjetivo de 200 megapíxeles con zoom óptico continuo entre varias distancias. Ese mecanismo permite acercarse al sujeto sin depender siempre de un recorte digital, algo útil en retratos, arquitectura y fotografía nocturna.

Lea también: China está preparando una misión de defensa planetaria para alejar de la Tierra el asteroide 2015 XF261 con un proyectil a Mach 26

Las evaluaciones publicadas lo sitúan entre los móviles más fuertes para foto fija y zoom, aunque el vídeo no alcanza la misma regularidad. Sus controles manuales y el formato RAW, un archivo que guarda más información para editar, lo acercan al manejo de una cámara avanzada.

El vivo X300 Ultra va aún más lejos con una cámara principal de 200 megapíxeles, otro teleobjetivo de 200 y un ultra gran angular de 50. Su combinación de ópticas ZEISS, estabilización y vídeo de alta calidad lo convierte en una opción muy completa para retratos, fotografía callejera y creadores que trabajan el material después.

OPPO y Google

El OPPO Find X9 Pro coloca sus 200 megapíxeles en el teleobjetivo, no en la cámara principal. De este modo busca conservar más detalle al acercar la imagen, mientras sus cámaras principal y ultra gran angular de 50 megapíxeles cubren las escenas cotidianas.

También graba vídeo 4K a 120 fotogramas por segundo con Dolby Vision y ofrece estabilización óptica. Las pruebas destacan su capacidad para captar luz y detalle, aunque su enorme zoom digital debe interpretarse con cautela, porque ampliar mucho no equivale a mantener calidad óptica.

El Google Pixel 10 Pro XL depende más del software. Su fotografía computacional equilibra la exposición, los colores y los detalles de luces y sombras con poca intervención del usuario, mientras sus funciones de inteligencia artificial ayudan a encuadrar o editar. Es una gran opción para quien quiere sacar el móvil, disparar y obtener una imagen lista para compartir.

El Xiaomi 15 Ultra resiste

Aunque tiene un sucesor, el Xiaomi 15 Ultra conserva un sistema muy serio. Combina una cámara principal con sensor de tipo una pulgada, dos teleobjetivos, un ultra gran angular y un sensor de 200 megapíxeles dedicado al zoom de largo alcance.

Las pruebas de especialistas siguen valorando su calidad general, el rendimiento nocturno y el accesorio con empuñadura física. Por eso todavía tiene sentido para quien no necesita el último modelo y prefiere un sistema probado con controles cercanos a los de una cámara.

Qué móvil elegir

Para zoom y versatilidad, el Galaxy S26 Ultra es una elección lógica. Para vídeo, el iPhone 17 Pro Max mantiene una ventaja práctica, mientras que el vivo X300 Ultra y el Xiaomi 17 Ultra resultan más atractivos para quien busca controles, ópticas y archivos pensados para una edición cuidadosa.

El Pixel 10 Pro XL es de los más sencillos para conseguir buenas fotos sin aprender muchos ajustes, y el OPPO Find X9 Pro destaca en teleobjetivo y color. El Xiaomi 15 Ultra sigue teniendo sentido para quien valora un sistema fotográfico completo y no necesita estrenar la generación más reciente.

No hay una tabla cerrada y otras guías incluyen modelos como el OPPO Find X9 Ultra o el vivo X300 Pro entre los líderes. Tampoco sustituyen por completo a una cámara con objetivo intercambiable en deportes, fauna rápida o trabajos largos.

La información oficial sobre estos modelos se ha publicado en las páginas de producto de Samsung.



