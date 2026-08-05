El teléfono que declara la guerra a la IA, las redes sociales y la publicidad para que vuelvas a desconectar ya es una realidad y cada vez más gente lo usa

¿Y si la mejor función de un teléfono nuevo fuera conseguir que lo mirásemos menos? Light acaba de presentar el Light Flip, un móvil de tapa sin pantalla táctil, redes sociales, navegador, correo, noticias ni anuncios, pensado para que cada uso sea una decisión y no un reflejo.

Costará 299 dólares y sus primeros envíos están previstos para abril de 2027. A 31 de julio de 2026, la primera remesa ya figura agotada en la tienda oficial, una señal del interés por un teléfono moderno que hace menos, no más.

Un gesto para cortar el impulso

Light fue fundada por el artista Joe Hollier y el diseñador de producto Kaiwei Tang, que se conocieron en un programa experimental de Google en 2014. Tang también participó en la creación del Motorola Razr original, así que la tapa física no es solo un guiño nostálgico.

Cerrar el Light Flip crea una frontera visible entre la persona y la pantalla. “Llevar encima la fuente de la adicción no es el camino a seguir”, afirmó Tang al explicar por qué bloquear aplicaciones en un smartphone puede no bastar.

Sin pantalla táctil

El teléfono no tiene pantalla exterior, solo una luz para avisos. Dentro aparece una pantalla OLED mate de 2,8 pulgadas manejada con una cruceta, botones físicos y un teclado T9 como el de los móviles de hace dos décadas.

Esa pequeña incomodidad es deliberada. Para llamar, escribir o consultar una ruta hay que abrir la tapa y pulsar teclas, de modo que revisar el móvil deja de ser un gesto casi automático mientras esperamos el autobús.

Lo moderno sigue dentro

El Light Flip conserva 5G y 4G, GPS, Bluetooth, wifi, USB-C, toma de auriculares, nano SIM y eSIM. También ofrece 128 GB de almacenamiento y una cámara trasera con sensor de 50 megapíxeles que guarda fotografías de 12 megapíxeles.

Plegado mide 110 por 58 por 19 milímetros y pesa 160 gramos. La carcasa de plástico llegará en seis colores y cuenta con protección IP54 frente a polvo limitado y salpicaduras, pero no frente a una inmersión.

La batería de 1.800 miliamperios hora se puede sustituir. Light calcula alrededor de un día y medio de uso, una cifra que todavía no puede contrastarse en análisis independientes porque el dispositivo no se entregará hasta 2027.

Qué significa ser anti-IA

La etiqueta “anti-IA” expresa una postura de diseño, no necesariamente una prohibición técnica absoluta. Light presenta el Flip como respuesta a la carrera de Apple, Google y otras compañías por integrar inteligencia artificial en cada aparato, mientras mantiene fuera redes sociales, navegador, correo, noticias y publicidad.

LightOS funciona como una caja de herramientas. Incluye llamadas, mensajes, alarma, calendario, indicaciones, música, notas, pódcast, tiempo y autenticación en dos pasos, pero excluye los muros infinitos que invitan a seguir deslizando.

La empresa también ha abierto un programa para que terceros creen utilidades concretas. Las herramientas de la biblioteca oficial deberán ser revisadas y respetar límites como la ausencia de redes sociales, navegador, correo, noticias o flujos interminables. En la práctica, el objetivo es resolver una tarea y salir.

Qué dice la ciencia

Reducir la conexión constante tiene cierto respaldo experimental, aunque eso no demuestra que este teléfono mejore por sí solo la calidad de vida. Un ensayo dirigido por Noah Castelo, de la Universidad de Alberta, junto con investigadores de Georgetown, la Universidad de Texas en Austin, la Universidad de Boston y la Universidad de Columbia Británica, pidió a 467 personas que bloquearan internet móvil durante dos semanas.

El trabajo encontró mejoras medias en bienestar, salud mental y atención sostenida. Pero solo 119 participantes cumplieron el criterio estricto de mantener el bloqueo al menos diez de los catorce días, por lo que los resultados no son una receta universal.

Además, aquel experimento bloqueó todo el acceso móvil a internet y no probó el Light Flip. Este teléfono aplica otra estrategia, conservar servicios prácticos mientras elimina las rutas más fáciles hacia el desplazamiento infinito. Es una hipótesis de diseño, no un tratamiento médico.

Precio y renuncias

El Light Flip se vende desbloqueado por 299 dólares. En los mercados con tarifa de Light también parte de 39 dólares al mes durante dos años, con llamadas y mensajes ilimitados y un gigabyte de datos.

La rebaja tiene otra cara. Quien dependa de WhatsApp, correo, pagos sin contacto, banca móvil o aplicaciones laborales tendrá que cambiar hábitos, buscar alternativas o conservar un segundo dispositivo. No es un reemplazo automático para todo el mundo.

Al final del día, el Light Flip no puede impedir que otro aparato ocupe el tiempo liberado. Lo que ofrece es una barrera física y de software para que el teléfono deje de ser el centro de cada pausa. A veces, cerrar la tapa puede ser el mensaje más claro.

La información oficial sobre el Light Flip se ha publicado en la web de Light.



