Treinta días sin redes sociales mejoran concentración, ansiedad y sueño, y el experimento sugiere que la salud mental también se juega en la gestión diaria de atención

Dejar las redes sociales durante un mes suena, para muchos, casi como guardar el móvil bajo llave. No es raro. Entre notificaciones, vídeos cortos y «likes», el teléfono se convierte en una especie de máquina de recompensas pequeñas que pide atención a cada rato.

La idea principal es sencilla. Un descanso de 30 días no «cura» por sí solo la dependencia digital, pero puede ayudar a dormir mejor, reducir la ansiedad y recuperar concentración. La evidencia científica más sólida todavía suele estudiar pausas más cortas, como una semana, así que conviene leer estos resultados con calma y sin promesas mágicas.

El cerebro busca likes

Michael S. Valdez, director médico de Detox California, resume el cambio de forma muy directa. Con menos estímulos del móvil, el cerebro tiene «más espacio» para procesar pensamientos y experiencias del día a día. Dicho de otra manera, hay menos ruido de fondo en la cabeza.

Amy Morin, psicoterapeuta y autora de The Mental Strength Playbook, compara las redes sociales con «una tragaperras en el bolsillo». No porque Instagram o TikTok sean un casino, sino porque el premio llega de forma imprevisible. A veces hay «likes», a veces no, y esa duda empuja a mirar otra vez. Una revisión publicada en Addictive Behaviors explica que esa variabilidad de recompensa también aparece en productos digitales como las redes sociales.

Dormir sin el móvil

El sueño suele ser uno de los primeros cambios. Krista Norris, responsable de Conscious Connection Therapy Services, sostiene que el descanso puede volverse más reparador cuando se reduce el «scroll» nocturno. Cualquiera que haya mirado una notificación a medianoche sabe cómo acaba la historia. Cinco minutos se convierten en media hora.

También hay datos que apuntan en la misma dirección. Un trabajo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, con adolescentes de 12 a 17 años, encontró que quienes pasaban cuatro horas o más al día con pantallas fuera del colegio tenían más probabilidades de levantarse sin sentirse descansados, tener rutinas de sueño irregulares y mostrar síntomas de ansiedad o depresión. El estudio no demuestra que cada uso de pantalla cause esos problemas, pero deja claro que la rutina importa.

Más foco en pocos días

Las notificaciones frecuentes entrenan al cerebro para saltar de una cosa a otra. Valdez y Norris señalan que ese consumo rápido puede hacer más difícil sostener la atención en tareas lentas, como leer, estudiar o terminar un trabajo sin mirar el móvil cada pocos minutos. Parece poca cosa, hasta que intentas concentrarte y el dedo va solo a desbloquear la pantalla.

Un ensayo dirigido por Jeffrey Lambert en la Universidad de Bath pidió a 154 personas que dejaran Facebook, Twitter, Instagram y TikTok durante una semana. El grupo que hizo la pausa mejoró su bienestar y redujo síntomas de depresión y ansiedad frente al grupo que siguió usando las redes con normalidad. Algunos participantes liberaron unas nueve horas semanales que antes pasaban desplazándose por el feed.

Menos ansiedad, no milagros

La ansiedad no baja solo porque desaparezca una app. Pero cortar el flujo constante de comparaciones, noticias emocionales y vidas perfectas puede aliviar bastante presión. Norris apunta que muchas personas notan más claridad mental y una relación más directa con sus propios pensamientos cuando dejan de mirar tanto lo que hacen los demás.

Un estudio de 2025 publicado en JAMA Network Open, firmado por Elombe Calvert, John Torous y otros investigadores del Beth Israel Deaconess Medical Center y la Universidad de Bath, siguió a 373 jóvenes de 18 a 24 años. Una desintoxicación voluntaria de una semana se asoció con menos ansiedad, menos depresión y menos insomnio. Aun así, los propios autores advierten que faltan datos sobre cuánto duran esos efectos y que el estudio no permite atribuir todos los cambios solo a la pausa digital.

El reto real empieza después

Treinta días pueden ser suficientes para notar el patrón, pero no siempre para romperlo. Morin cree que muchas personas necesitan entre 60 y 90 días para que el impulso de mirar el móvil pierda fuerza de verdad. Valdez, por su parte, señala que entre la tercera y la cuarta semana algunos usuarios ya detectan menos urgencia por comprobar notificaciones.

En la práctica, eso significa sustituir el hábito, no solo prohibirlo. Quitar notificaciones, mover las apps fuera de la pantalla principal o dejar el móvil en otra habitación mientras se estudia puede sonar básico, pero funciona porque añade fricción. Al final del día, la pregunta no es si las redes son buenas o malas, sino si mandas tú o manda el algoritmo.

Por qué importa

Para un adolescente, un estudiante o cualquier adulto con el móvil siempre cerca, el experimento de 30 días puede servir como espejo. Enseña cuántas veces se consulta una app sin querer y cuánto tiempo se va en vídeos que no se buscaban. Esa toma de conciencia ya es un primer paso.

La clave está en no convertirlo en una promesa exagerada. La ciencia apunta a beneficios reales en descansos cortos, sobre todo en sueño, ansiedad y bienestar, pero cada persona parte de una situación distinta. Si hay ansiedad intensa, tristeza persistente o problemas graves de sueño, lo razonable es pedir ayuda profesional y no confiar solo en borrar aplicaciones.

El artículo principal se ha publicado en Real Simple.



