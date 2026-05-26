Super Mario Galaxy 1+2 se actualiza con un nuevo capítulo del libro de cuentos, un gesto pequeño que reaviva el debate sobre cómo Nintendo mantiene vivos sus clásicos

Por Adrian Villellas
Publicado el: 26 de mayo de 2026 a las 08:02
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Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2 en Nintendo Switch con Mario, Yoshi y los Destellos

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 vuelve a moverse en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. El recopilatorio, lanzado el 2 de octubre de 2025, reúne dos aventuras galácticas de Mario con gráficos optimizados, modo con ayuda, banda sonora desde el menú principal y contenido nuevo ligado al libro de Estela.

La novedad principal de la versión 1.4.0 no es una fase enorme ni una expansión de pago. Es algo más pequeño, pero con gancho para los fans del lore, la historia interna del juego. Nintendo ha añadido un nuevo cuento a Super Mario Galaxy 2, justo el tipo de detalle que hace que muchos vuelvan a encender la consola «solo un rato».

Qué cambia

La actualización 1.4.0 de Super Mario Galaxy 2 está disponible desde el 30 de abril de 2026. Según Nintendo, incluye varias correcciones y ajustes para que la experiencia sea más fluida tanto en Nintendo Switch como en Nintendo Switch 2.

En la práctica, eso significa que el parche mezcla dos cosas. Por un lado, añade una pieza nueva de historia. Por otro, pule errores y detalles de funcionamiento, esas pequeñas mejoras que no siempre se ven en un tráiler, pero se notan al jugar.

El cuento de Estela

El libro de cuentos es una parte tranquila dentro de una aventura llena de saltos, planetas raros y gravedad juguetona. Funciona como una pausa narrativa. No te pide reflejos, te pide leer y mirar.

La nueva historia continúa la aventura de los Destellos gemelos, llamados Lumas en inglés, Mari y Lu, junto a la dama de las estrellas fugaces. Nintendo Australia también señala que el nuevo quinto capítulo llega después de completar cualquier galaxia y obtener una Power Star, y que se ha añadido un tema nuevo del capítulo a la lista de Super Mario Galaxy 2 en Nintendo Music.

Cómo desbloquearlo

¿Hace falta empezar una partida desde cero? No. Para ver el nuevo capítulo, hay que completar cualquier galaxia y conseguir una hiperestrella, que es la recompensa que aparece al superar un reto importante.

Eso sí, el libro debe estar lo bastante avanzado para que ese tramo de la historia esté disponible. Dicho de forma sencilla, si todavía estás muy al principio, quizá tengas que jugar un poco más antes de que el cuento aparezca. Nada dramático.

Switch 2 y ajustes

La actualización también tiene una condición importante para Nintendo Switch 2. Para jugar en esa consola, el programa debe estar actualizado como mínimo a la versión 1.2.0 o una posterior.

No es un detalle menor, porque muchos jugadores cambian entre consolas, tarjetas, descargas y perfiles familiares. Si el juego no arranca como esperabas en Switch 2, lo primero es revisar la versión instalada antes de pensar que algo va mal.

Amiibo y extras

La actualización llega poco después de los nuevos amiibo relacionados con el universo Galaxy. Las figuras Mario y Destello y Estela y Destellos tienen fecha de lanzamiento del 2 de abril de 2026, y Nintendo las lista como compatibles con Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.

Un amiibo es una figura que la consola puede leer para dar pequeñas recompensas dentro del juego. En este caso, las figuras de Mario y Estela pueden servir para recibir objetos de ayuda, como champiñones de energía o de vida extra. No cambian la aventura principal, pero dan un empujón útil.

Por qué importa

La versión 1.4.0 no transforma Super Mario Galaxy 2 en otro juego. Pero sí añade una pieza narrativa que puede interesar a quienes siguen la historia de Estela, los Destellos y el tono más melancólico de la saga Galaxy.

Al final, estas actualizaciones funcionan un poco como abrir una página nueva en un libro que ya tenías en la estantería. No cambia todo lo anterior, pero invita a volver, mirar con calma y quizá entender mejor a personajes que antes parecían secundarios. La nota oficial de la actualización se ha publicado en Nintendo ES.


Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

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