Ni 80, ni 90, ni 100: El precio de GTA 6 sigue cerrado, pero la pista de Zelnick apunta a una guerra psicológica: que el jugador sienta que el juego es enorme y que lo que pagó fue “justo”

¿Cuánto costará GTA 6? La pregunta lleva meses dando vueltas como una misión secundaria interminable. Rockstar Games todavía no ha anunciado el precio, aunque sí mantiene que Grand Theft Auto VI llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con Vice City y el estado ficticio de Leonida como gran escenario del juego.

La nueva pista llega de Strauss Zelnick, presidente y CEO de Take-Two Interactive, la compañía propietaria de Rockstar Games. En iiCon, una conferencia centrada en ejecutivos de la industria, evitó decir una cifra, pero defendió que la empresa debe cobrar «mucho, mucho, mucho menos» del valor real que cree ofrecer. Eso no confirma nada. Pero sí marca el tono.

El precio sigue cerrado

Por ahora, no hay precio oficial para GTA 6. Las cifras de 80, 90 o 100 euros siguen siendo especulación, aunque se hayan repetido tanto que a veces parecen una filtración. No lo son.

Take-Two confirmó en sus resultados fiscales que Rockstar Games lanzará Grand Theft Auto VI el 19 de noviembre de 2026 y lo colocó en su calendario para PS5 y Xbox Series X|S. En el mismo documento, la compañía dijo que espera niveles récord de reservas netas en su año fiscal 2027, una forma empresarial de medir el dinero que entra por juegos, compras digitales y servicios.

La pista de Zelnick

Zelnick no habló como alguien que vaya a regalar el juego, pero tampoco como si quisiera justificar cualquier precio. Su idea fue más fina. Los jugadores, dijo en esencia, pagan por el valor que reciben, y deben sentir que el producto es increíble y que el precio es justo.

Ese concepto se llama valor percibido. En la práctica, significa que no solo importa cuántas horas dure GTA 6 o lo grande que sea el mapa. También importa la sensación al pasar por caja, igual que cuando compras unas zapatillas caras y luego esperas que te duren algo más que dos paseos.

El fantasma de los 100 euros

La cifra de 100 euros ha prendido porque GTA 6 no es un lanzamiento normal. Es el primer Grand Theft Auto nuevo en más de una década, llega tras años de espera y se presenta como un mundo abierto enorme. Mundo abierto significa, básicamente, un mapa grande que el jugador puede recorrer con mucha libertad.

Pero Zelnick no confirmó ese precio. También recordó que muchos grandes lanzamientos se han movido durante años entre los 60 y los 70 dólares, aunque los costes de desarrollo hayan subido. Por eso, algunos interpretan sus palabras como una puerta abierta a un precio superior al estándar, pero no necesariamente a una edición básica de 100 euros.

La industria mira a Rockstar

El precio de GTA 6 importa más allá de los fans de la saga. Si Rockstar y Take-Two suben el listón, otras compañías podrían usarlo como argumento para hacer lo mismo con sus juegos más grandes. Al final del día, GTA 6 puede convertirse en una especie de termómetro para todo el sector.

Ese es el punto que han planteado analistas como Omar Dessouky, de Bank of America, al defender que Take-Two podría mover el precio hacia los 80 dólares. No es una decisión oficial, sino una lectura financiera. Aun así, enseña por qué el debate no va solo de una etiqueta en una tienda digital.

Una saga gigante

La escala de Grand Theft Auto ayuda a entender la presión. En una presentación a inversores, Take-Two situó la franquicia cerca de los 465 millones de unidades distribuidas y destacó que GTA V superó los 225 millones. Son cifras enormes, de esas que explican por qué cada frase de Zelnick se analiza casi como si fuera un tráiler.

También hay otro detalle. GTA V no solo vendió durante años, también mantuvo vivo GTA Online con actualizaciones y compras dentro del juego. Si GTA 6 sigue una estrategia parecida, el precio inicial será solo una parte de la historia, no toda la película.

Qué deberían esperar los jugadores

Lo más prudente ahora es esperar a la confirmación de Rockstar. Puede haber una edición estándar, versiones más caras con extras, contenido digital o acceso anticipado, como ya ocurre en otros grandes lanzamientos. Ahí es donde muchos jugadores notarán la diferencia real en la cartera.

Zelnick también ha reconocido que las expectativas con GTA 6 son altísimas y que los costes de desarrollo han seguido creciendo. Eso explica por qué Take-Two habla tanto de valor, calidad y precio razonable. Dicho de forma sencilla, la compañía quiere que el juego parezca caro de hacer, pero no abusivo de comprar.

El comunicado oficial del lanzamiento se ha publicado en el Newswire de Rockstar Games.



