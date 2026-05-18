El cofundador de OpenAI fija fecha al fin del programador tradicional, «será antes» de lo previsto

Durante años, la idea de que una inteligencia artificial pudiera programar mejor que una persona sonaba a debate de laboratorio. Ahora ya no. Kevin Weil, que se incorporó a OpenAI como director de producto en junio de 2024, ha defendido en una entrevista que la IA puede superar a los humanos en programación competitiva mucho antes de lo que muchos esperaban.

La frase asusta, pero necesita contexto. Weil no dijo simplemente que todos los programadores vayan a quedarse sin trabajo de un día para otro. Su aviso apunta a una parte concreta del oficio, resolver problemas de código bajo presión, como si fuera una olimpiada de lógica con teclado.

La predicción de Kevin Weil

Weil habló en el programa de YouTube Overpowered, presentado por Varun Mayya y Tanmay Bhat. Allí sostuvo que, al ritmo actual, le sorprendería que el gran salto de la IA en programación tuviera que esperar a 2027.

«Creo que este es el año en que, al menos según los parámetros de programación competitiva, la IA se vuelve mejor que los humanos para siempre», afirmó Weil. La entrevista se publicó en marzo de 2025, así que la fecha importa para no confundir el calendario con una predicción nueva de 2026.

La comparación que usó fue sencilla. Primero llegaron las calculadoras, luego los ordenadores vencieron en ajedrez y ahora, según su lectura, la programación competitiva puede vivir su propio punto de no retorno.

Qué significa ganar programando

La programación competitiva no es lo mismo que trabajar en una empresa creando una aplicación para clientes reales. Es más parecida a un examen rápido de ingenio, donde hay que resolver retos muy cerrados con algoritmos y mucho pensamiento lógico.

Dicho de otra forma, no se trata de hablar con usuarios, entender un negocio o decidir si una función tiene sentido. Se trata de recibir un problema, escribir código y hacerlo funcionar mejor que otros competidores. Es un terreno ideal para medir máquinas.

Por eso el aviso es importante, pero no lo explica todo. Que una IA gane en estos retos no significa que pueda llevar sola un producto complejo. Pero sí señala que una parte dura del trabajo técnico se está automatizando muy deprisa.

El salto de o1 a o3

OpenAI ya había presentado o1 como un modelo con mejores habilidades de razonamiento. Según la propia compañía, o1 alcanzó el percentil ochenta y nueve en preguntas de programación competitiva de Codeforces, una plataforma usada por programadores para medir su nivel.

Después llegó o3, un modelo que OpenAI describió como su sistema de razonamiento más potente en áreas como código, matemáticas y ciencia. La empresa también afirmó que o3 marcaba un nuevo nivel en pruebas como Codeforces y SWE-bench, una evaluación basada en tareas de software más cercanas al mundo real.

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Weil resumió esa evolución con una imagen muy clara. Según explicó, una versión temprana como o1 ya podía estar entre los mejores porcentajes de programadores competitivos, mientras que o3 se acercaba a los puestos de élite. No es poco. Es como pasar de correr bien en el patio del instituto a entrar en una final mundial.

Software para cualquiera

La parte más llamativa del mensaje de Weil no es solo que la IA escriba código. Es lo que puede pasar cuando crear software deje de depender tanto de saber programar línea por línea.

«Imagina todo lo que podrías hacer si no necesitas ser ingeniero para crear software», dijo Weil, según las transcripciones publicadas de la entrevista. La idea es que una persona pueda describir una herramienta, una web o una pequeña aplicación y que la IA construya buena parte del sistema.

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En la práctica, eso podría abrir la puerta a profesores, médicos, pequeños negocios o estudiantes que tienen una idea, pero no dominan lenguajes de programación. Como cuando antes necesitabas saber edición de vídeo para montar algo decente y ahora muchas herramientas hacen medio trabajo por ti.

Los humanos siguen contando

Weil también puso un límite claro al entusiasmo. Aunque la IA escriba y corrija más código, los humanos seguirán siendo necesarios para decidir qué merece la pena construir y dónde está el verdadero problema.

«Entender qué problemas resolver, dónde enfocar el trabajo, dónde está la ventaja, ese tipo de cosas seguirán siendo importantes», explicó. Esa frase cambia bastante la lectura del titular, porque mueve el foco desde «escribir código» hacia «dirigir el trabajo».

Al final del día, programar no es solo teclear instrucciones. También es hablar con equipos, detectar errores raros, proteger datos, pensar en seguridad y decidir cuándo una solución rápida puede convertirse en un lío enorme.

Una carrera acelerada

La visión de Weil encaja con una discusión más amplia dentro del sector. Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic, también ha defendido que la IA podría escribir una gran parte del código en plazos muy cortos, aunque esas previsiones siguen generando debate entre ingenieros y empresas.

La diferencia está en cómo se lee ese futuro. Para unos, la IA amenaza el trabajo de los perfiles junior y cambia la puerta de entrada al sector. Para otros, puede quitar tareas repetitivas y dejar más tiempo para diseñar, probar y pensar mejor.

Lo prudente es quedarse en un punto intermedio. La IA ya programa mucho mejor que hace apenas unos años, pero el software real sigue lleno de decisiones humanas. La profesión no desaparece sin más. Cambia de forma, y bastante rápido.

La entrevista original se ha publicado en el canal Overpowered de YouTube.



