El invento español que va a cambiar la energía del futuro: una membrana mejora un 800% el hidrógeno limpio

Por Techy44
Publicado el: 13 de mayo de 2026 a las 09:41
Síguenos
Investigadora del CSIC sostiene una membrana avanzada para mejorar la purificación de hidrógeno limpio.

Separar hidrógeno puro de una mezcla de gases no es algo que se vea en casa, pero sí ocurre en muchas plantas industriales. Y ahí, en ese paso silencioso, un equipo del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid del CSIC acaba de presentar una membrana que mejora casi diez veces el rendimiento de las opciones comerciales habituales.

La clave está en una barrera muy fina hecha con polisulfona, un plástico resistente, reforzada con un material lleno de poros. Según el trabajo, deja pasar el hidrógeno mucho más rápido y separa mejor unas moléculas de otras. Parece poca cosa. Pero en una fábrica, ahorrar tiempo, energía y residuos puede cambiar muchas cuentas.

Una barrera selectiva

Una membrana de separación de gases funciona como un filtro de café, pero para moléculas invisibles. No atrapa posos ni agua, sino que deja cruzar con más facilidad unas partículas y frena otras según su tamaño y cómo se mueven.

En este caso, el objetivo es el hidrógeno, un gas muy pequeño que puede colarse por huecos donde otros gases lo tienen más difícil. Por eso la membrana no solo debe ser rápida, también debe ser selectiva, es decir, debe elegir bien qué deja pasar.

El equipo liderado por Eva M. Maya trabaja con polisulfona porque es un material robusto y conocido en membranas comerciales. A esa base le han añadido un relleno poroso diseñado para abrir rutas más favorables al hidrógeno sin convertir la barrera en un colador.

El truco de los poros

En el comunicado oficial, Maya explicó que el equipo aprovecha los huecos del nuevo material para discriminar entre moléculas de gas. Dicho de otra forma, la membrana actúa como una puerta estrecha que favorece el paso de las moléculas más pequeñas.

La mejora no se queda solo en que pase más gas. El estudio también indica que la membrana distingue mejor el hidrógeno frente a otros compuestos, con una mejora de selectividad cercana a un tercio. En la práctica, eso significa menos pasos para lograr un gas más puro.

La investigadora subrayó otro punto menos vistoso, pero importante. La membrana, dijo, «debe aguantar la presión del hidrógeno». Una membrana demasiado rígida puede sufrir, y una demasiado blanda puede perder precisión.

Fabricarla mucho más rápido

La otra parte de la noticia está en cómo se fabrica el material poroso. El equipo recurrió a la síntesis mecanoquímica, una forma de hacer química usando energía mecánica, como molienda, fricción o golpes controlados, en lugar de depender tanto de disolventes líquidos. La IUPAC define este tipo de reacción como una reacción inducida por absorción directa de energía mecánica.

Dicho sin bata de laboratorio, es un poco como preparar una mezcla con presión y movimiento en vez de cocinarla durante mucho tiempo en un baño químico. No es magia, claro. Pero reduce el uso de sustancias problemáticas y puede recortar pasos.

«Ahora hacemos en tres horas una síntesis que tradicionalmente dura tres días», explicó Maya. Ese salto importa porque la fabricación de materiales avanzados suele ser lenta, cara y con residuos difíciles de gestionar.

Por qué importa

El hidrógeno se usa desde hace décadas en refinerías y en la industria química. También se habla mucho de él en la transición energética, aunque conviene no confundir las piezas. Esta membrana no produce hidrógeno limpio, sino que ayuda a purificarlo mejor.

La Agencia Internacional de la Energía calcula que la demanda mundial de hidrógeno llegó a casi cien millones de toneladas en 2024, impulsada sobre todo por usos tradicionales en refino e industria. La misma agencia advierte que las nuevas aplicaciones limpias aún pesan poco en el total, así que cada mejora industrial cuenta, pero no lo arregla todo por sí sola.

Ahí encaja el avance del ICMM-CSIC. Una membrana más eficiente puede reducir energía, tiempo de operación y residuos peligrosos en procesos de separación. Al final del día, lo que intenta hacer es quitar fricción a una parte muy concreta de la cadena del hidrógeno.

De laboratorio a fábrica

Los autores del trabajo son Sara Izquierdo, Nayara Méndez-Gil, Mohammad Afsar Uddin, Berta Gómez-Lor, Mar López-González y Eva M. Maya. El proyecto se ha realizado desde el ICMM-CSIC, con participación ligada a centros de investigación de materiales y polímeros.

El concepto entra dentro de las membranas de matriz mixta, materiales que combinan un polímero con partículas o redes porosas para mejorar la separación de gases. Una revisión publicada en la revista Membranes ya señalaba que estos rellenos porosos pueden modificar el equilibrio entre rapidez y capacidad de separación, justo el viejo tira y afloja de estas tecnologías.

Aun así, el propio comunicado oficial recuerda que la escalabilidad está pendiente. Traducido, falta demostrar que lo que funciona en el laboratorio puede fabricarse de forma estable, barata y repetible a gran escala. Esa es la prueba seria.

Un avance con límites

La industria petroquímica aparece como una de las posibles beneficiarias porque necesita hidrógeno más puro y procesos continuos. Si una membrana deja pasar más gas sin perder precisión, las plantas podrían trabajar con menos presión sobre el sistema y con menos química auxiliar.

Pero hay que mantener los pies en el suelo. Un buen material no se convierte automáticamente en una solución industrial. Harán falta ensayos largos, controles de envejecimiento, pruebas con mezclas reales de gases y análisis de costes.

La noticia, aun así, apunta en una dirección clara. Mejorar los filtros invisibles de la industria puede sonar menos espectacular que lanzar un nuevo coche de hidrógeno, pero muchas transiciones empiezan justo ahí, en una pieza pequeña que hace el trabajo sucio sin llamar la atención. 

El estudio oficial se ha publicado en Journal of Membrane Science.


Techy44

Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

Noticias Relacionadas

Representación de puntos de oscuridad moviéndose más rápido que la luz en un experimento óptico.

Físicos observan por primera vez puntos de oscuridad moviéndose más rápido que la luz sin romper la relatividad

12 de mayo de 2026 a las 20:42
Molino eólico con material compuesto autorreparable capaz de extender durante siglos la vida útil de turbinas y aviones.

El nuevo material que va a hacer eternos los aviones y los molinos eólicos: se cura solo más de mil veces

12 de mayo de 2026 a las 15:33
Alumno usando WhatsApp en un móvil en un grupo escolar tras la nueva ley digital impulsada por la Xunta.

Adiós a los grupos de padres de WhatsApp: la Xunta cierra una de las prácticas más conflictivas de la educación española

11 de mayo de 2026 a las 09:49
Rocío Ramos-Paúl, conocida como Supernanny, en una imagen de archivo

Rocío Ramos-Paúl, «Supernanny»: «La inteligencia artificial está haciendo que nuestros hijos no sean capaces de pensar solos»

9 de mayo de 2026 a las 09:47
Televisor con mando mostrando el nuevo canal ARTE España en la TDT de RTVE con contenido de cine y cultura.

La TDT cambia para siempre: RTVE estrena un nuevo canal de cine 100% gratis y ya tiene número asignado

5 de mayo de 2026 a las 20:46
Steve Jobs durante su discurso en Stanford 2005 con toga negra y mensaje inspirador sobre la vida y el éxito.

Steve Jobs lo dejó dicho antes de morir: las 10 frases que más están resonando en Silicon Valley en 2026

4 de mayo de 2026 a las 15:32

Deja un comentario

Logo Techy OkDiario

Techy44 by okdiario es el espacio dedicado a la tecnología dentro de okdiario, donde analizamos, explicamos y anticipamos las tendencias que están transformando el mundo digital.

Categorias

Actualidad Ciberseguridad Dispositivos Informática Inteligencia Artificial Juegos Militar

Enlaces importantes

Quienes Somos Contacto Aviso Legal Pólitica de Privacidad Pólitica de Cookies Sitemaps Techy en

Síguenos en:

Síguenos en Redes Sociales
Recibe las últimas noticias en las redes sociales

© okdiario.com • Todos los derechos reservados.