El invento español que va a cambiar la energía del futuro: una membrana mejora un 800% el hidrógeno limpio

Separar hidrógeno puro de una mezcla de gases no es algo que se vea en casa, pero sí ocurre en muchas plantas industriales. Y ahí, en ese paso silencioso, un equipo del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid del CSIC acaba de presentar una membrana que mejora casi diez veces el rendimiento de las opciones comerciales habituales.

La clave está en una barrera muy fina hecha con polisulfona, un plástico resistente, reforzada con un material lleno de poros. Según el trabajo, deja pasar el hidrógeno mucho más rápido y separa mejor unas moléculas de otras. Parece poca cosa. Pero en una fábrica, ahorrar tiempo, energía y residuos puede cambiar muchas cuentas.

Una barrera selectiva

Una membrana de separación de gases funciona como un filtro de café, pero para moléculas invisibles. No atrapa posos ni agua, sino que deja cruzar con más facilidad unas partículas y frena otras según su tamaño y cómo se mueven.

En este caso, el objetivo es el hidrógeno, un gas muy pequeño que puede colarse por huecos donde otros gases lo tienen más difícil. Por eso la membrana no solo debe ser rápida, también debe ser selectiva, es decir, debe elegir bien qué deja pasar.

El equipo liderado por Eva M. Maya trabaja con polisulfona porque es un material robusto y conocido en membranas comerciales. A esa base le han añadido un relleno poroso diseñado para abrir rutas más favorables al hidrógeno sin convertir la barrera en un colador.

El truco de los poros

En el comunicado oficial, Maya explicó que el equipo aprovecha los huecos del nuevo material para discriminar entre moléculas de gas. Dicho de otra forma, la membrana actúa como una puerta estrecha que favorece el paso de las moléculas más pequeñas.

La mejora no se queda solo en que pase más gas. El estudio también indica que la membrana distingue mejor el hidrógeno frente a otros compuestos, con una mejora de selectividad cercana a un tercio. En la práctica, eso significa menos pasos para lograr un gas más puro.

La investigadora subrayó otro punto menos vistoso, pero importante. La membrana, dijo, «debe aguantar la presión del hidrógeno». Una membrana demasiado rígida puede sufrir, y una demasiado blanda puede perder precisión.

Fabricarla mucho más rápido

La otra parte de la noticia está en cómo se fabrica el material poroso. El equipo recurrió a la síntesis mecanoquímica, una forma de hacer química usando energía mecánica, como molienda, fricción o golpes controlados, en lugar de depender tanto de disolventes líquidos. La IUPAC define este tipo de reacción como una reacción inducida por absorción directa de energía mecánica.

Dicho sin bata de laboratorio, es un poco como preparar una mezcla con presión y movimiento en vez de cocinarla durante mucho tiempo en un baño químico. No es magia, claro. Pero reduce el uso de sustancias problemáticas y puede recortar pasos.

«Ahora hacemos en tres horas una síntesis que tradicionalmente dura tres días», explicó Maya. Ese salto importa porque la fabricación de materiales avanzados suele ser lenta, cara y con residuos difíciles de gestionar.

Por qué importa

El hidrógeno se usa desde hace décadas en refinerías y en la industria química. También se habla mucho de él en la transición energética, aunque conviene no confundir las piezas. Esta membrana no produce hidrógeno limpio, sino que ayuda a purificarlo mejor.

La Agencia Internacional de la Energía calcula que la demanda mundial de hidrógeno llegó a casi cien millones de toneladas en 2024, impulsada sobre todo por usos tradicionales en refino e industria. La misma agencia advierte que las nuevas aplicaciones limpias aún pesan poco en el total, así que cada mejora industrial cuenta, pero no lo arregla todo por sí sola.

Lea también: El truco para tener ya el nuevo WhatsApp Liquid Glass aunque tu móvil aún no lo haya recibido

Ahí encaja el avance del ICMM-CSIC. Una membrana más eficiente puede reducir energía, tiempo de operación y residuos peligrosos en procesos de separación. Al final del día, lo que intenta hacer es quitar fricción a una parte muy concreta de la cadena del hidrógeno.

De laboratorio a fábrica

Los autores del trabajo son Sara Izquierdo, Nayara Méndez-Gil, Mohammad Afsar Uddin, Berta Gómez-Lor, Mar López-González y Eva M. Maya. El proyecto se ha realizado desde el ICMM-CSIC, con participación ligada a centros de investigación de materiales y polímeros.

El concepto entra dentro de las membranas de matriz mixta, materiales que combinan un polímero con partículas o redes porosas para mejorar la separación de gases. Una revisión publicada en la revista Membranes ya señalaba que estos rellenos porosos pueden modificar el equilibrio entre rapidez y capacidad de separación, justo el viejo tira y afloja de estas tecnologías.

Aun así, el propio comunicado oficial recuerda que la escalabilidad está pendiente. Traducido, falta demostrar que lo que funciona en el laboratorio puede fabricarse de forma estable, barata y repetible a gran escala. Esa es la prueba seria.

Un avance con límites

La industria petroquímica aparece como una de las posibles beneficiarias porque necesita hidrógeno más puro y procesos continuos. Si una membrana deja pasar más gas sin perder precisión, las plantas podrían trabajar con menos presión sobre el sistema y con menos química auxiliar.

Pero hay que mantener los pies en el suelo. Un buen material no se convierte automáticamente en una solución industrial. Harán falta ensayos largos, controles de envejecimiento, pruebas con mezclas reales de gases y análisis de costes.

La noticia, aun así, apunta en una dirección clara. Mejorar los filtros invisibles de la industria puede sonar menos espectacular que lanzar un nuevo coche de hidrógeno, pero muchas transiciones empiezan justo ahí, en una pieza pequeña que hace el trabajo sucio sin llamar la atención.

El estudio oficial se ha publicado en Journal of Membrane Science.



