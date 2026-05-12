Adiós al riego masivo: el robot de la Universidad de California que ahorra agua y fertilizantes en cada planta y promete acabar con el desperdicio de agua en la agricultura

Publicado el: 12 de mayo de 2026 a las 09:44

¿Y si dos árboles vecinos no necesitaran la misma cantidad de agua? En un huerto parece lógico regar toda una fila por igual, como quien pasa una manguera por el jardín de casa. Pero bajo tierra, la historia cambia.

Investigadores de la Universidad de California en Riverside han desarrollado un robot capaz de mapear la humedad del suelo árbol por árbol. La idea es sencilla y potente a la vez. Regar menos donde sobra agua, aportar más donde falta y evitar que los fertilizantes acaben filtrándose bajo las raíces.

Un mapa por árbol

El sistema fue dirigido por el grupo de Elia Scudiero, profesor asociado de agricultura de precisión y director del Center for Agriculture, Food, and the Environment de UC Riverside. Su equipo trabaja en una agricultura que no dependa tanto de la intuición, sino de datos reales tomados en el propio campo.

El estudio se probó en dos huertos de cítricos de California entre octubre de 2024 y marzo de 2025. Cada parcela se recorrió cuatro veces con una plataforma robótica semiautónoma equipada con un sensor ligero para leer el suelo.

Lea también: Las fotos de Artemis II que la NASA no enseñó en directo y ahora regala como fondos de pantalla

El trabajo lo firman Francesco Morbidini, Aritra Samanta, Carmelo Maucieri, Konstantinos Karydis, Peggy A. Mauk, Todd H. Skaggs y Elia Scudiero. La mayoría están vinculados a UC Riverside, mientras que Maucieri figura con la Universidad de Padua.

Cómo lee el suelo

El robot no «ve» el agua directamente como si llevara una cámara mágica. Lo que mide es la conductividad eléctrica del suelo, es decir, la facilidad con la que una pequeña señal eléctrica se mueve por la tierra.

Por lo general, un suelo más húmedo conduce mejor la electricidad. Pero también influyen la sal, la arcilla y otros rasgos del terreno, así que el dato necesita ser comparado con mediciones reales de humedad.

Ahí está el truco. Los investigadores combinaron las lecturas móviles del robot con algunos puntos de control en el suelo y crearon modelos capaces de estimar la humedad de toda la parcela. En la práctica, eso convierte un campo aparentemente uniforme en un mapa mucho más fino.

Menos sensores

Hoy muchos agricultores usan sensores enterrados para saber cuándo regar. El problema es que suelen estar en pocos puntos, porque instalarlos y mantenerlos cuesta dinero. «La información que dan esos sensores es muy limitada», dijo Scudiero, según la nota de UC Riverside.

El estudio probó cuántos puntos de calibración hacían falta para que el sistema siguiera siendo útil. Con pocos puntos ya obtuvo predicciones fiables, y la precisión mejoró hasta alrededor de seis puntos por campo. A partir de ahí, añadir más apenas aportaba ventaja.

Esto importa mucho fuera del laboratorio. Menos sensores significan menos inversión inicial, menos mantenimiento y más opciones para que una explotación real adopte la tecnología sin convertir el riego en un proyecto carísimo.

El peligro de pasarse

Regar poco estresa a los árboles y los hace más vulnerables. Pero regar demasiado tampoco es una solución, aunque desde fuera parezca lo más seguro.

Cuando el suelo se llena de agua, las raíces se quedan con menos oxígeno. Es como intentar respirar con una manta mojada encima. «Hay un punto dulce», resumió Scudiero al explicar el equilibrio necesario para mantener sano el cultivo.

El exceso de riego también puede arrastrar nutrientes lejos de la zona donde las raíces los aprovechan. Entre ellos está el nitrógeno, una pieza clave de muchos fertilizantes. Si baja demasiado en el suelo, el cultivo lo pierde y el agua subterránea puede acabar contaminada.

De 2019 al campo

El robot no salió de la nada. UC Riverside explica que el proyecto empezó en 2019 mediante colaboraciones entre científicos agrícolas e ingenieros del centro CAFE. Scudiero llevaba unos quince años estudiando cómo usar la conductividad del suelo para entender mejor el agua disponible.

El equipo también ha presentado una patente relacionada con la forma en que el robot trabaja junto a los sensores sin alterar sus lecturas. Las pruebas se realizaron en el Citrus Research Center and Agricultural Experiment Station de UC Riverside.

La base tecnológica venía preparándose desde antes. Un trabajo previo de Dimitrios Chatziparaschis, Elia Scudiero y Konstantinos Karydis ya había mostrado que un robot móvil podía tomar medidas de conductividad eléctrica en huertos y generar mapas comparables a los obtenidos manualmente.

Lo que falta

Los resultados son prometedores, pero todavía no cierran el camino. El estudio procede de dos huertos de cítricos concretos, así que otros cultivos, suelos o climas podrían comportarse de otra forma.

También queda el salto más difícil, pasar de las parcelas de investigación a fincas comerciales. UC Riverside señala que harán falta máquinas más resistentes, capaces de trabajar con distintos cultivos, en condiciones meteorológicas reales y durante jornadas largas.

Aun así, el avance encaja con una necesidad evidente. En regiones secas, cada litro cuenta, y regar por promedio puede ser tan torpe como poner la misma talla de zapato a toda una clase.

Por qué importa

El riego de precisión no promete milagros. Promete medir mejor. Y a veces, en agricultura, eso ya cambia mucho.

Si este tipo de robot se confirma a gran escala, los agricultores podrían decidir con más seguridad qué árbol necesita agua y cuál ya tiene suficiente. Menos agua desperdiciada, menos fertilizante perdido y menos presión sobre acuíferos. Nada mal para un robot pequeño que se limita a leer el suelo.

El estudio oficial se ha publicado en Computers and Electronics in Agriculture.



