Instagram lanza Instants para compartir fotos auténticas sin filtros ni ediciones, un giro hacia lo real justo cuando la IA hace fácil fabricar cualquier versión

Instagram quiere que sacar una foto vuelva a ser algo rápido, casi como enseñar a un amigo lo que tienes delante sin pensarlo demasiado. Meta ha lanzado Instants, una nueva función de Instagram y también una app independiente en algunos países, pensada para compartir fotos cotidianas sin filtros, sin edición y sin subir nada desde la galería.

La idea es sencilla, pero cambia bastante la forma de usar la red social. Las fotos se hacen en el momento, se envían a amigos cercanos o seguidores recíprocos, desaparecen cuando se ven y no pueden abrirse de nuevo pasadas 24 horas. ¿Hace falta otra forma de publicar en Instagram? Meta cree que sí, sobre todo para quienes ya no quieren que cada imagen parezca una sesión de fotos.

Qué es Instants

Instants es una herramienta para mandar fotos rápidas desde Instagram. No funciona como una publicación normal ni como una Story al uso, porque el contenido no queda disponible para verlo una y otra vez.

El concepto clave es el contenido efímero. Eso significa que la foto está pensada para durar muy poco, como una nota visual que se enseña y desaparece. En la práctica, se parece más a decir «mira esto» que a preparar una publicación para todo el mundo.

Cómo se usa

Para usar Instants dentro de Instagram hay que ir a la bandeja de mensajes directos y tocar la pila de fotos que aparece en la esquina inferior derecha. Desde ahí se abre la cámara, se escribe un texto si se quiere y después se toma la foto.

El orden también llama la atención. En las Stories normalmente haces la foto y luego la decoras, pero en Instants el texto va primero y la imagen después. Luego eliges quién puede verla, ya sean tus mejores amigos o los seguidores a los que tú también sigues.

Sin filtros ni retoques

La gran diferencia está en lo que Instagram no permite hacer. No se pueden editar los Instants, no se pueden aplicar filtros y tampoco se puede escoger una imagen antigua del carrete del móvil. Foto hecha, foto enviada. Así de simple.

Meta lo resume con la idea «sin ediciones, sin presión». Es un cambio pequeño, pero tiene bastante intención. Al quitar herramientas de retoque, Instagram intenta empujar a los usuarios hacia imágenes menos preparadas, más parecidas a las que mandarías en un chat entre amigos.

La app independiente

Además de integrarse en Instagram, Instants se está probando como app independiente en algunos países. La diferencia principal es que esta aplicación se abre directamente en la cámara, sin tener que pasar antes por el feed, los mensajes o los Reels.

La ficha de App Store presenta «Instants, an Instagram app» como una aplicación de Instagram para compartir momentos cotidianos y usar indistintamente esa app o Instagram. En esa tienda aparece diseñada para iPhone, con inicio de sesión mediante la cuenta de Instagram.

Archivo y resumen

Aunque los Instants desaparecen para quien los recibe, no se pierden del todo para quien los envía. Meta explica que las fotos compartidas se guardan en un archivo privado que solo puede ver el propio usuario durante un máximo de un año.

Desde ese archivo se pueden crear resúmenes para Stories. Dicho de forma más cotidiana, puedes guardar esos momentos rápidos y, si alguno te gusta más adelante, convertirlos en una especie de recopilatorio semanal o de viaje. No todo tiene que morir al primer vistazo.

Privacidad y adolescentes

Instagram asegura que las protecciones habituales de seguridad y privacidad también se aplican a Instants. Eso incluye bloquear, silenciar y restringir cuentas, además de elegir quién puede ver cada foto.

La compañía también dice que no se pueden hacer capturas de pantalla ni grabaciones de pantalla de los Instants. Aun así, conviene no venderlo como magia. Cualquier contenido que se muestra en una pantalla puede ser fotografiado con otro dispositivo, así que la prudencia sigue siendo necesaria.

En el caso de los adolescentes, Instants se integra con las Cuentas para Adolescentes y la supervisión parental de Instagram. Si un padre o madre ya supervisa la cuenta, esa supervisión se extiende a Instants sin una configuración aparte.

Por qué importa

Instants llega en un momento en el que muchas redes sociales compiten por algo muy concreto, que la gente comparta más en privado y con menos presión. Durante años, Instagram ha sido el lugar de las fotos cuidadas, los viajes perfectos y los platos bien iluminados. Ahora quiere abrir otro carril.

Para los usuarios jóvenes, este tipo de formato puede encajar con una comunicación más rápida y menos solemne. Para Instagram, también es una forma de mantener dentro de su ecosistema una costumbre que ya existe en los chats y en otras apps. Al final del día, se trata de que una foto no tenga que ser perfecta para merecer ser compartida.

El anuncio oficial de Instants se ha publicado en el Newsroom de Meta.



