Japón ya está construyendo un avión comercial sin fuselaje convencional que promete consumir hasta un 50% menos

¿Y si el cuerpo de un avión dejara de ser un simple tubo y también ayudara a mantenerlo en el aire? Japan Airlines anunció el 21 de julio de 2026 que colaborará con la estadounidense JetZero en el desarrollo del Z4, un futuro reactor de 250 plazas con una silueta ancha que recuerda a una manta raya.

El fabricante apunta a gastar entre un 30 y un 50 % menos de combustible que aviones comparables y a volar unas 5.000 millas náuticas, equivalentes a unos 9.260 kilómetros. Pero conviene bajar el tren de aterrizaje de la expectación, porque el anuncio no incluye una inversión ni un pedido de Japan Airlines. Se trata de apoyo técnico e interés en un programa que todavía debe superar vuelos de prueba, certificación y producción.

Así funciona el fuselaje integrado

El diseño se conoce como «blended wing body», o fuselaje integrado. En vez de colgar unas alas de un cilindro, el cuerpo central se ensancha y se funde con ellas, de modo que una parte mayor del avión genera sustentación, la fuerza que lo mantiene volando.

No es exactamente un ala volante pura. La NASA explica que este concepto conserva una zona central reconocible, pero la integra suavemente dentro del ala para obtener más sustentación con menos resistencia al aire.

La ausencia de una cola convencional obliga a repartir el control entre distintas superficies móviles y programas de vuelo muy precisos. Parece sencillo sobre el papel, pero mantener estable una aeronave grande al despegar, aterrizar o cruzar turbulencias es otra historia.

El papel de Japan Airlines

JAL aportará experiencia en operaciones, servicio de cabina, mantenimiento y asistencia en tierra. También estudiará con JetZero el uso de puertas de embarque, la gestión en los aeropuertos y un futuro sistema de reparación y revisión para el Z4.

«Esperamos contribuir a una nueva era de viajes aéreos eficientes», afirmó Takao Suzuki, responsable ejecutivo de Estrategia Corporativa de Japan Airlines. En la práctica, la aerolínea ayudará a detectar problemas que un plano no siempre muestra, desde el tiempo de embarque hasta una reparación nocturna.

Lo que promete el Z4

El Z4 ocuparía el espacio entre los grandes aviones de pasillo único y los modelos de dos pasillos con mayor capacidad. Sus 9.260 kilómetros de autonomía prevista permitirían cubrir numerosas rutas de medio y largo radio, aunque la distancia real dependerá de la carga, el viento y las reservas de combustible.

JetZero sostiene que podrá usar las pistas, calles de rodaje y pasarelas de embarque actuales sin costosas reformas. Para la cabina propone una puerta más ancha, varios pasillos y seis zonas pequeñas de pasajeros, pero el interior definitivo para Japan Airlines no está decidido.

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La versión inicial funcionará con combustible de aviación convencional y podrá emplear mezclas de combustible sostenible. Por tanto, consumir menos no equivale a volar sin emisiones. Ese matiz importa cuando el proyecto se relaciona con la meta de JAL de alcanzar emisiones netas cero en 2050.

Del laboratorio al prototipo

La idea no nació ayer. Los modelos X-48 de la NASA y Boeing realizaron 122 vuelos de prueba hasta 2013 y demostraron que un fuselaje integrado podía mantenerse controlable a baja velocidad, aunque eran aparatos pequeños y sin pasajeros.

JetZero construye ahora el demostrador Jet1 con Scaled Composites, filial de Northrop Grumman, y mantiene como objetivo un primer vuelo a tamaño real en 2027. El programa cuenta con 235 millones de dólares previstos por el Departamento de Defensa estadounidense durante cuatro años.

Ese demostrador no será todavía el Z4 comercial. JetZero sitúa la entrada en servicio a comienzos de la década de 2030 y aspira a convertirlo en el primer avión de pasajeros de este tipo, siempre que complete las pruebas y reciba la certificación.

Los retos pendientes

El ahorro de entre el 30 y el 50 % sigue siendo una meta del fabricante, no un resultado medido en un Z4 certificado. La forma promete menos resistencia y más sustentación, pero el prototipo deberá confirmar cuánto se mantiene esa ventaja al incorporar motores, cabina, equipaje y sistemas reales.

La evacuación será otra prueba clave. La normativa estadounidense exige que un avión de transporte pueda desalojar a todos sus ocupantes en 90 segundos bajo las condiciones establecidas, algo que una cabina más ancha y dividida en varias zonas tendrá que demostrar.

También queda la estructura presurizada. Un tubo soporta bien la presión interior, mientras que una forma ancha necesita materiales compuestos ligeros y refuerzos cuidadosamente calculados. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha financiado trabajos de JetZero sobre estructuras capaces de sostener una cabina no cilíndrica y fabricarse a ritmo industrial.

La nota de prensa oficial se ha publicado conjuntamente por Japan Airlines y JetZero.



